MOVA 本日の価格

MOVA (MOVA) の本日のライブ価格は ¥ 0.3807 で、直近24時間で 2.91% 変動しました。現在の MOVA から JPY への変換レートは、¥ 0.3807 につき MOVA です。

MOVA は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- MOVA です。直近24時間の MOVA は、¥ 0.2809 (安値) から ¥ 0.5107 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、MOVA は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -18.41% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 2.31K に達しました。

MOVA (MOVA) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 2.31K¥ 2.31K ¥ 2.31K 完全希薄化後時価総額 ¥ 380.70M¥ 380.70M ¥ 380.70M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン MOVA

MOVA の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 2.31K です。MOVA の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 380.70M です。