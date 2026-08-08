この分析では、AIモデルを活用して Mina Protocol の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の MINA 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 > R2 R2の上方 直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

MINA_USDTは4時間足チャート上で0.04126の水準で推移しており、価格はピボットポイントである0.04085を上抜き、R1レジスタンスレベルである0.04099まで上昇しました。現在の価格はS2からR2のレンジの上半分に位置しており、買い勢力が優位な状況です。ハブ体系からは、価格が中枢でのレンジ相場から脱し、R2方向へ拡張していることが確認できます。 短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、EMAとMAが揃って上向きのトレンドを形成しています。MACDはゴールデンクロスを形成し、モメンタム指標も短期的な買い圧力の介入を裏付けています。RSIは中立ゾーン内にあり、買われ過ぎによるデバイスも見られていないため、上昇の勢いが過度に消耗されていないことを示唆しています。KDJおよびStochRSIの数値も価格の動きと整合しており、ボラティリティは安定した状態を維持しています。また、速い指標と遅い指標が同方向に動いており、明確な分離や発散の兆候も見られません。 近隣の重要な参考ポイントはR2の0.04111であり、現行価格から約0.00015の差で、直近のテスト目標となっています。一方、下側の第一サポートは中枢の0.04085に位置し、現行価格から約0.00041の距離にあります。これは構造的な押し戻しの基準点となります。さらに遠方の守りのラインはS1の0.04073に設定されており、これを下回ると構造上の重心が下方へ移動する可能性があります。上値の空間については、R2を突破した後の出来高の持続性を注視する必要があります。一方、下値に関しては中枢エリアにおける買い支えの強さを注意深く観察する必要があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。