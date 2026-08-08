Mina Protocol (MINA) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：
2026-08-08 22:33:18 (UTC+8) Mina Protocol 本日の価格
Mina Protocol (MINA) の本日のライブ価格は
¥ 0.04144 で、直近24時間で 0.99% 変動しました。現在の MINA から JPY への変換レートは、 ¥ 0.04144 につき MINA です。
Mina Protocol は現在、時価総額
¥ 53.34M で #372 位、循環供給量は 1.29B MINA です。直近24時間の MINA は、 ¥ 0.04071 (安値) から ¥ 0.04149 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,556.51336559、史上最安値は ¥ 6.25916804444927511 です。
短期的なパフォーマンスでは、MINA は直近1時間で
+0.38%、直近7日間で +0.38% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.85K に達しました。 Mina Protocol (MINA) 市場情報 総供給量 1,287,249,412.84003925 1,287,249,412.84003925 1,287,249,412.84003925
Mina Protocol の現在の時価総額は
¥ 53.34M、24時間取引高は ¥ 57.85K です。MINA の循環供給量は 1.29B、総供給量は 1287249412.84003925 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 53.34M です。 購入 Mina Protocol Mina Protocol 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.04071 ¥ 0.04071 ¥ 0.04071
24H 最安値
¥ 0.04149 ¥ 0.04149 ¥ 0.04149
24H 最高値
24H 最安値 ¥ 0.04071 ¥ 0.04071 ¥ 0.04071 24H 最高値 ¥ 0.04149 ¥ 0.04149 ¥ 0.04149 過去最高値 ¥ 1,556.51336559 ¥ 1,556.51336559 ¥ 1,556.51336559 最安値 ¥ 6.25916804444927511 ¥ 6.25916804444927511 ¥ 6.25916804444927511 Mina Protocol (MINA) 価格履歴 JPY
Mina Protocol の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +0.0638557 +0.99% 30日 ¥ -0.00361 -8.02% 60日 ¥ -0.00029 -0.70% 90日 ¥ -0.02527 -37.89% Mina Protocol 本日の価格変動
本日 MINA は、
¥ +0.0638557 (+0.99%) の変動を記録しました。 Mina Protocol 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.00361 (-8.02%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 Mina Protocol 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、MINA は、
¥ -0.00029 (-0.70%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 Mina Protocol 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.02527 (-37.89%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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現在の MINA 市場の全体的なセンチメント：強気、強気
60% | 弱気 40%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 > R2 R2の上方 直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。
MINA_USDTは4時間足チャート上で0.04126の水準で推移しており、価格はピボットポイントである0.04085を上抜き、R1レジスタンスレベルである0.04099まで上昇しました。現在の価格はS2からR2のレンジの上半分に位置しており、買い勢力が優位な状況です。ハブ体系からは、価格が中枢でのレンジ相場から脱し、R2方向へ拡張していることが確認できます。
短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、EMAとMAが揃って上向きのトレンドを形成しています。MACDはゴールデンクロスを形成し、モメンタム指標も短期的な買い圧力の介入を裏付けています。RSIは中立ゾーン内にあり、買われ過ぎによるデバイスも見られていないため、上昇の勢いが過度に消耗されていないことを示唆しています。KDJおよびStochRSIの数値も価格の動きと整合しており、ボラティリティは安定した状態を維持しています。また、速い指標と遅い指標が同方向に動いており、明確な分離や発散の兆候も見られません。
近隣の重要な参考ポイントはR2の0.04111であり、現行価格から約0.00015の差で、直近のテスト目標となっています。一方、下側の第一サポートは中枢の0.04085に位置し、現行価格から約0.00041の距離にあります。これは構造的な押し戻しの基準点となります。さらに遠方の守りのラインはS1の0.04073に設定されており、これを下回ると構造上の重心が下方へ移動する可能性があります。上値の空間については、R2を突破した後の出来高の持続性を注視する必要があります。一方、下値に関しては中枢エリアにおける買い支えの強さを注意深く観察する必要があります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
Mina Protocol の価格に影響を与える要因は何ですか？
MINAプロトコルの価格には、いくつかの重要な要因が影響します。
1. テクノロジーの採用: zk-SNARKsを活用したMINA独自の「簡潔なブロックチェーン」技術は、開発者や投資家を引き付けています。 2. 市場センチメント: 仮想通貨市場全体の動向や投資家の信頼度が、MINAの価格変動に大きな影響を及ぼします。 3. ネットワークの成長: バリデーターの参加拡大、dAppの開発、ユーザーの採用が需要を牽引しています。 4. パートナーシップ: 他のプロジェクトや企業との戦略的な協業は、信頼性と利用拡大を促進します。 5. トークン供給の動向: ステーキング報酬、インフレ率、流通供給量が価格圧力に影響を及ぼします。 6. 規制環境: プライバシー重視の暗号資産に対する政府の方針が、投資家の行動に影響を与えます。 7. 競合状況: 他のレイヤー1ブロックチェーンやゼロ知識プロトコルとの比較におけるパフォーマンスが重要です。 8. 技術的進展: プロトコルのアップグレード、新機能の導入、ロードマップの進捗が長期的な価値に影響を及ぼします。 人はなぜ今日 Mina Protocol の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のMina Protocol（MINA）の価格を知りたがっています。
1. 投資判断 - トレーダーや投資家は、取引や保有ポジションの売買を行うために、現在の価格を把握する必要があります。 2. ポートフォリオの管理 - 自身のMINA保有資産の価値とパフォーマンスを常にモニタリングします。 3. 市場分析 - 価格のトレンドやボラティリティのパターンを評価します。 4. 利益・損失の計算 - 既存の投資における利益や損失を正確に算出します。 5. トレード機会の発見 - 短期的な取引において、エントリーおよびエグジットのポイントを見極めます。 6. デューデリジェンス - この軽量ブロックチェーンプロトコルへの投資判断を行う前に、十分な調査を行います。 Mina Protocol の価格予測 Mina Protocol (MINA) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の MINA の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 Mina Protocol (MINA) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Mina Protocol の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Mina Protocol が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？MINA の 2026–2027 年の価格予測は
Mina Protocol 価格予測
ページでご確認いただけます。
Mina Protocol について
Mina Protocol（MINA）は、プルーフ・オブ・ステーク（Proof of Stake）の合意形成メカニズムを採用し、軽量でアクセスしやすいように設計された暗号通貨です。このプロトコルは、zk-SNARKsと呼ばれる技術を使用してブロックチェーンを約22kbの固定サイズに圧縮し、モバイルデバイスでも迅速にダウンロードや検証が可能なほど小さくしています。このユニークなブロックチェーン設計のアプローチは、ブロックチェーンデータへのアクセスを民主化し、開発者が分散型アプリケーションを構築するのを容易にすることを目指しています。Minaのエコシステムには、分散型金融（DeFi）、プライバシーを保護したデータ共有、および検証可能な計算のためのアプリケーションが含まれています。
日本 で Mina Protocol を購入して投資する方法
Mina Protocol を使用する準備はできていますか？MEXCでは、MINA の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
Mina Protocol の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Mina Protocol (MINA) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Mina Protocol が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Mina Protocol でできること
Mina Protocol を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
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最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
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今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで Mina Protocol (MINA) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Mina Protocol ( MINA ) とは何か
Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.
ホワイトペーパー
Minaエコシステムは、ネットワークの開発・拡大に向けて協力する複数の組織によって支えられています。Mina Foundationは、教育プログラム、デベロッパー支援、エコシステムプロジェクトへのグラントなど、プロトコル開発およびコミュニティ成長をリードしています。Minaのオリジナル創設者であるO1 Labsは、暗号学、分散システム、ブロックチェーン技術の専門家を含むコアプロトコル開発を継続して行っています。セキュリティは大きな重点分野であり、Veridise、Least Authority、NCC Groupなどの企業による定期的な監査が実施され、ネットワークの安全性と信頼性を確保しています。Minaはオープンソース開発を重視しており、GitHub上でコードを公開し、誰でもレビュー・コミュニティからの貢献が可能になっています。これにより、透明性と信頼性が強化されています。より広範なエコシステムには、世界中の多くの開発チームやコントリビューターが含まれており、分散性の強化に寄与しています。また、最近では主要テック企業および学術機関とのパートナーシップが結ばれ、追加の専門知識とリソースを活用してプロジェクトの開発能力が拡大しています。
多くの従来型ブロックチェーンがすべてのトランザクションを完全に記録するのとは異なり、Minaはzk-SNARKsを用いて、全履歴データを保存せずにネットワークの状態が有効であることを示す簡潔な証明（succinct proof）を生成します。その鍵となる要素は再帰的証明システム（recursive proof system）です：各新しいブロックには、それ以前のすべてのブロックを検証する証明が含まれており、これによりチェーンは極めてコンパクトかつ効率的でありながら、依然として正当性を保ち続けます。ネットワークは、ブロック生成者（block producers）——新しいブロックを作成する参加者、SNARKワーカー（SNARK workers）——トランザクションを圧縮する証明を生成する参加者、および通常のユーザー——強力なハードウェアを必要とせずにチェーンを検証できる参加者——など、複数の参加者タイプに役割を分散させています。ブロック生成はOuroboros Samisikaという、セキュアで省エネルギーな方式によって決定され、これはトークン保有量に応じて当選確率が重み付けされる「公平な抽選」のような仕組みです。最近のアップデートでは、スループットが向上し、証明生成時間が短縮された一方で、コアサイズである22KBはそのまま維持されています。また、MinaはzkAppsをサポートしており、機密情報を扱うプライバシー重視のアプリケーションを、その情報を第三者に開示することなく実行可能にしています。
MINAは、ネットワークを駆動・セキュアにするネイティブトークンです。ブロックプロデューサーとして参加するには、ユーザーがMINAをステーキングする必要があります。より多くのMINAをステーキングすることで、ブロック生成および報酬獲得のための選出確率が高まります。SNARKワーカーは、「snarketplace」と呼ばれる専用マーケットプレイスを通じてMINAで報酬を受け取り、ブロックチェーンを圧縮したまま維持するための証明（proofs）を作成した対価として支払われます。スパムや不要なアカウント作成を抑止するため、プロトコルでは、アドレスが初めてトークンを受領する際に、1 MINAのワンタイムアカウント作成手数料が課されます。経済設計は、ブロック生成やSNARK証明の生成など、ネットワーク維持に貢献する関係者を報酬で還元することを目的としています。2024年現在、ネットワークにはさらなるステーキング機能および委任（デリゲーション）メカニズムが追加され、参加およびセキュリティの向上が図られています。これにより、一般ユーザーがコンセンサスに参加し、報酬を得ることがより容易になっています。
Minaのロードマップは、ブロックチェーン技術をより使いやすく、よりプライベートなものにすることを目指しており、zkApps（ゼロ知識アプリケーション）が中心的な優先事項として位置付けられています。これらのゼロ知識アプリケーションは、ユーザーがプライベートなデータに関する主張を証明できるよう設計されており、その裏にある情報自体は公開されません。現在進行中の取り組みには、zkAppエコシステムの拡大や、ドキュメンテーション・開発フレームワーク・テストツールの改善を通じて、開発者がこれらのアプリケーションを構築しやすくする作業が含まれます。また、現時点での優先事項には、スケーラビリティの強化、およびネットワークをより高速かつ効率的にするためのアップデートの継続的なリリースも含まれます。さらに、プロトコルはゼロ知識ブリッジを介した他のブロックチェーンネットワークとの統合を推進しており、これによりプライベートなクロスチェーン相互作用が可能になります。この方向性は、異なるチェーン間でアセットを移動させる際にもプライバシーを維持することを目的としています。今後の計画では、パフォーマンス向上、追加の開発者ツール、およびプライバシー保護アプリケーションの成長が引き続き重点となります。同時に、技術をユーザーにとって使いやすく、誰でもアクセス可能な状態に保つことも重視されます。
Minaは、トランザクション数に関係なく常に22KBのサイズを維持するよう設計されたレイヤー1ブロックチェーンです。zk-SNARKと呼ばれるゼロ知識証明（zero-knowledge proofs）を活用し、ブロックチェーン全体を誰でも迅速に検証可能なコンパクトな証明に圧縮します。ブロックチェーンがこれほど小さいため、フルノードの運用が非常に容易であり、広範なアクセシビリティとより強固な分散化を実現しています。2024年現在、Minaはその極小のサイズを維持したまま数百万件のトランザクションを処理しており、この設計がスケールしても機能することを実証しています。このような効率性と参加障壁の低さの組み合わせにより、Minaネットワークはユーザーおよび開発者コミュニティの継続的な成長を牽引しています。
Mina Protocol資料
Mina Protocol についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Mina Protocol に関するその他の質問
Mina Protocol が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Mina Protocol の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Mina Protocol の価格は ¥ 6.50608 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Mina Protocol は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、MINA への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Mina Protocol がMEXCで取引されました。
MINA ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Mina Protocol 価格を確認するには、MINA 価格のページにアクセスしてください。
MINA の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,102.16
+0.25%
ETH
1,922.64
+0.24%
GOLD(XAUT)
4,329.14
+0.18%
SOL
75.78
+2.54%
XMR
385.09
+4.20%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、MINA/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Mina Protocol の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Mina Protocol 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Mina Protocol (MINA) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：
2026-08-08 22:33:18 (UTC+8) Mina Protocol (MINA) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
MINA USDT（先物取引）
MINA をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの MINA USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。