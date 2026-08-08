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本日の Mina Protocol のライブ価格は 0.04144 JPY です。MINA の時価総額は 53,343,615.66809122652 JPY です。日本 のリアルタイムの MINA から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Mina Protocol のライブ価格は 0.04144 JPY です。MINA の時価総額は 53,343,615.66809122652 JPY です。日本 のリアルタイムの MINA から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Mina Protocol価格(MINA)

1 MINA から JPY へのライブ価格：

¥6.51393
¥6.51393¥6.51393
+0.99%1D
JPY
Mina Protocol (MINA) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 22:33:18 (UTC+8)

Mina Protocol 本日の価格

Mina Protocol (MINA) の本日のライブ価格は ¥ 0.04144 で、直近24時間で 0.99% 変動しました。現在の MINA から JPY への変換レートは、¥ 0.04144 につき MINA です。

Mina Protocol は現在、時価総額 ¥ 53.34M#372 位、循環供給量は 1.29B MINA です。直近24時間の MINA は、¥ 0.04071 (安値) から ¥ 0.04149 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,556.51336559、史上最安値は ¥ 6.25916804444927511 です。

短期的なパフォーマンスでは、MINA は直近1時間で +0.38%、直近7日間で +0.38% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.85K に達しました。

Mina Protocol (MINA) 市場情報

No.372

¥ 53.34M
¥ 53.34M¥ 53.34M

¥ 57.85K
¥ 57.85K¥ 57.85K

¥ 53.34M
¥ 53.34M¥ 53.34M

1.29B
1.29B 1.29B

--
----

1,287,249,412.84003925
1,287,249,412.84003925 1,287,249,412.84003925

0.01%

MINA

Mina Protocol の現在の時価総額は ¥ 53.34M、24時間取引高は ¥ 57.85K です。MINA の循環供給量は 1.29B、総供給量は 1287249412.84003925 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 53.34M です。

Mina Protocol 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.04071
¥ 0.04071¥ 0.04071
24H 最安値
¥ 0.04149
¥ 0.04149¥ 0.04149
24H 最高値

¥ 0.04071
¥ 0.04071¥ 0.04071

¥ 0.04149
¥ 0.04149¥ 0.04149

¥ 1,556.51336559
¥ 1,556.51336559¥ 1,556.51336559

¥ 6.25916804444927511
¥ 6.25916804444927511¥ 6.25916804444927511

+0.38%

+0.99%

+0.38%

+0.38%

Mina Protocol (MINA) 価格履歴 JPY

Mina Protocol の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0638557+0.99%
30日¥ -0.00361-8.02%
60日¥ -0.00029-0.70%
90日¥ -0.02527-37.89%
Mina Protocol 本日の価格変動

本日 MINA は、 ¥ +0.0638557 (+0.99%) の変動を記録しました。

Mina Protocol 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00361 (-8.02%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Mina Protocol 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、MINA は、 ¥ -0.00029 (-0.70%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Mina Protocol 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.02527 (-37.89%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Mina Protocol (MINA) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Mina Protocol 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Mina Protocol の分析

この分析では、AIモデルを活用して Mina Protocol の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Mina Protocol 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の MINA 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

MINA_USDTは4時間足チャート上で0.04126の水準で推移しており、価格はピボットポイントである0.04085を上抜き、R1レジスタンスレベルである0.04099まで上昇しました。現在の価格はS2からR2のレンジの上半分に位置しており、買い勢力が優位な状況です。ハブ体系からは、価格が中枢でのレンジ相場から脱し、R2方向へ拡張していることが確認できます。 短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、EMAとMAが揃って上向きのトレンドを形成しています。MACDはゴールデンクロスを形成し、モメンタム指標も短期的な買い圧力の介入を裏付けています。RSIは中立ゾーン内にあり、買われ過ぎによるデバイスも見られていないため、上昇の勢いが過度に消耗されていないことを示唆しています。KDJおよびStochRSIの数値も価格の動きと整合しており、ボラティリティは安定した状態を維持しています。また、速い指標と遅い指標が同方向に動いており、明確な分離や発散の兆候も見られません。 近隣の重要な参考ポイントはR2の0.04111であり、現行価格から約0.00015の差で、直近のテスト目標となっています。一方、下側の第一サポートは中枢の0.04085に位置し、現行価格から約0.00041の距離にあります。これは構造的な押し戻しの基準点となります。さらに遠方の守りのラインはS1の0.04073に設定されており、これを下回ると構造上の重心が下方へ移動する可能性があります。上値の空間については、R2を突破した後の出来高の持続性を注視する必要があります。一方、下値に関しては中枢エリアにおける買い支えの強さを注意深く観察する必要があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Mina Protocol の価格に影響を与える要因は何ですか？

MINAプロトコルの価格には、いくつかの重要な要因が影響します。

1. テクノロジーの採用: zk-SNARKsを活用したMINA独自の「簡潔なブロックチェーン」技術は、開発者や投資家を引き付けています。

2. 市場センチメント: 仮想通貨市場全体の動向や投資家の信頼度が、MINAの価格変動に大きな影響を及ぼします。

3. ネットワークの成長: バリデーターの参加拡大、dAppの開発、ユーザーの採用が需要を牽引しています。

4. パートナーシップ: 他のプロジェクトや企業との戦略的な協業は、信頼性と利用拡大を促進します。

5. トークン供給の動向: ステーキング報酬、インフレ率、流通供給量が価格圧力に影響を及ぼします。

6. 規制環境: プライバシー重視の暗号資産に対する政府の方針が、投資家の行動に影響を与えます。

7. 競合状況: 他のレイヤー1ブロックチェーンやゼロ知識プロトコルとの比較におけるパフォーマンスが重要です。

8. 技術的進展: プロトコルのアップグレード、新機能の導入、ロードマップの進捗が長期的な価値に影響を及ぼします。

人はなぜ今日 Mina Protocol の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のMina Protocol（MINA）の価格を知りたがっています。

1. 投資判断 - トレーダーや投資家は、取引や保有ポジションの売買を行うために、現在の価格を把握する必要があります。
2. ポートフォリオの管理 - 自身のMINA保有資産の価値とパフォーマンスを常にモニタリングします。
3. 市場分析 - 価格のトレンドやボラティリティのパターンを評価します。
4. 利益・損失の計算 - 既存の投資における利益や損失を正確に算出します。
5. トレード機会の発見 - 短期的な取引において、エントリーおよびエグジットのポイントを見極めます。
6. デューデリジェンス - この軽量ブロックチェーンプロトコルへの投資判断を行う前に、十分な調査を行います。

Mina Protocol の価格予測

Mina Protocol (MINA) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の MINA の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Mina Protocol (MINA) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Mina Protocol の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Mina Protocol が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？MINA の 2026–2027 年の価格予測は Mina Protocol 価格予測 ページでご確認いただけます。

Mina Protocol について

Mina Protocol（MINA）は、プルーフ・オブ・ステーク（Proof of Stake）の合意形成メカニズムを採用し、軽量でアクセスしやすいように設計された暗号通貨です。このプロトコルは、zk-SNARKsと呼ばれる技術を使用してブロックチェーンを約22kbの固定サイズに圧縮し、モバイルデバイスでも迅速にダウンロードや検証が可能なほど小さくしています。このユニークなブロックチェーン設計のアプローチは、ブロックチェーンデータへのアクセスを民主化し、開発者が分散型アプリケーションを構築するのを容易にすることを目指しています。Minaのエコシステムには、分散型金融（DeFi）、プライバシーを保護したデータ共有、および検証可能な計算のためのアプリケーションが含まれています。

日本 で Mina Protocol を購入して投資する方法

Mina Protocol を使用する準備はできていますか？MEXCでは、MINA の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Mina Protocol の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Mina Protocol (MINA) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Mina Protocol が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Mina Protocol (MINA) の購入ガイド

Mina Protocol でできること

Mina Protocol を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

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    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

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    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Mina Protocol (MINA) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Mina Protocol ( MINA ) とは何か

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

ホワイトペーパー

Mina Protocol資料

Mina Protocol についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Mina Protocolウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

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よくある質問： Mina Protocol に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 22:33:18 (UTC+8)

Mina Protocol (MINA) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Mina Protocol についてさらに詳しく知る

MINA USDT（先物取引）

MINA をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの MINA USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Mina Protocol (MINA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Mina Protocol ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
MINA/USDT
¥6.49352
¥6.49352¥6.49352
+0.80%
1.41M (USDT)

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¥204.1000
¥204.1000¥204.1000

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¥426.17179¥426.17179

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¥14.25246
¥14.25246¥14.25246

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免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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MINA
JPY
JPY

1 MINA = 6.50608 JPY