Internet Computer (ICP) ライブ価格チャート
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2026-08-08 21:22:26 (UTC+8) Internet Computer 本日の価格
Internet Computer (ICP) の本日のライブ価格は
¥ 2.106 で、直近24時間で 0.71% 変動しました。現在の ICP から JPY への変換レートは、 ¥ 2.106 につき ICP です。
Internet Computer は現在、時価総額
¥ 1.17B で #48 位、循環供給量は 554.13M ICP です。直近24時間の ICP は、 ¥ 2.072 (安値) から ¥ 2.115 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 117,864.68487958、史上最安値は ¥ 310.4286306415060655 です。
短期的なパフォーマンスでは、ICP は直近1時間で
+0.23%、直近7日間で +1.64% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 156.15K に達しました。 Internet Computer (ICP) 市場情報 取引高 (24H) ¥ 156.15K ¥ 156.15K ¥ 156.15K 総供給量 554,134,935.29136547 554,134,935.29136547 554,134,935.29136547
Internet Computer の現在の時価総額は
¥ 1.17B、24時間取引高は ¥ 156.15K です。ICP の循環供給量は 554.13M、総供給量は 554134935.29136547 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.17B です。 購入 Internet Computer Internet Computer 価格履歴 JPY 過去最高値 ¥ 117,864.68487958 ¥ 117,864.68487958 ¥ 117,864.68487958 最安値 ¥ 310.4286306415060655 ¥ 310.4286306415060655 ¥ 310.4286306415060655 Internet Computer (ICP) 価格履歴 JPY
Internet Computer の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +2.33101 +0.71% 30日 ¥ -0.166 -7.31% 60日 ¥ -0.157 -6.94% 90日 ¥ -1.311 -38.37% Internet Computer 本日の価格変動
本日 ICP は、
¥ +2.33101 (+0.71%) の変動を記録しました。 Internet Computer 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.166 (-7.31%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 Internet Computer 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、ICP は、
¥ -0.157 (-6.94%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 Internet Computer 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -1.311 (-38.37%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Internet Computer (ICP) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
Internet Computer 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の ICP 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気
45% | 弱気 55%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ 中立 K ≈ D (±1%) 短期的な方向感が明確ではなく、様子見の局面です。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 < S2 S2の下方 直近の「最安価格帯」を下回る安値圏にあります。
ICP_USDTは4時間足のチャート上で2.086に位置し、S2のハブポイントである2.087を下回っています。価格は中枢値2.097とS2によって形成される安値レンジ内に留まっています。短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、長期EMAは中立的な状態を維持しています。MACD指標はデッドクロスの構造を形成しており、モメンタムの方向性に乖離が見られます。RSIは中立域にあり、極端な超買や超売の状態は確認されていません。ボラティリティは通常の範囲で推移しており、顕著な拡大や収縮の兆候は見られません。ストキャスティクスの各指標は層状に推移しており、買い勢力のモメンタムには統一感が欠けています。近隣のレジスタンスはS1の水準である2.092にあり、現在値から0.006離れています。上方向の重要な参考点は中枢値2.097で、現在値から0.011離れています。近隣のサポートはS2の水準である2.087にあり、現在値から0.001離れています。下方向の遠隔の参考点はR1の逆対応水準であり、2.080という整数レベルの有効性を注視する必要があります。価格は各ハブポイント間で狭いレンジ内で上下に振れ、多空双方がこのレンジ内で主導権を巡って競い合っています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
Internet Computer の価格に影響を与える要因は何ですか？
インターネット・コンピュータ（ICP）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：
1. インターネット・コンピュータプロトコルの技術採用状況と開発の進捗 2. プラットフォーム上のネットワーク利用状況およびdAppのデプロイメント 3. ガバナンス投票やコンピューティング料金に向けたトークンのユーティリティ 4. イーサリアムなどの他のブロックチェーンプラットフォームとの競合 5. 仮想通貨市場全体のセンチメントおよびビットコインとの相関関係 6. ブロックチェーンプロジェクトに影響を及ぼす規制動向 7. 提携発表や機関投資家の導入状況 8. トークン供給の動向およびステーキングメカニズム 人はなぜ今日 Internet Computer の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のICPの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、そして投資計画が含まれます。変動の激しい暗号資産であるICPは、日々の価格変動が投資家のリターンに大きな影響を及ぼします。トレーダーは売買の判断のために最新の価格を必要とし、保有者は価値の変動を常にモニターしています。価格に関する情報は、市場のトレンドを把握し、他の暗号資産とのパフォーマンスを比較するうえで役立ち、ポジションサイズの調整や利益確定といった賢明な財務上の選択を行う助けとなります。
Internet Computer の価格予測 Internet Computer (ICP) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ICP の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 Internet Computer (ICP) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Internet Computer の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Internet Computer が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ICP の 2026–2027 年の価格予測は
Internet Computer 価格予測
ページでご確認いただけます。
Internet Computer について
Internet Computer (ICP)は、Dfinity Foundationによって設計されたブロックチェーンベースのプラットフォームで、公共インターネットの機能を拡張することを目指しています。プロジェクトの主な目標は、分散型のグローバルなコンピューティングシステムとなり、従来の中央集権的なサーバーの必要性を事実上排除することです。ICPのプロトコルは、高速ネットワークトランザクションとスマートコントラクトの計算をサポートするThreshold Relayというコンセンサスメカニズムを使用しています。ICPトークンは、エコシステム内で複数の目的を果たしており、Network Nervous System (NNS)と呼ばれるシステムを通じてネットワークガバナンスを促進するとともに、トランザクション手数料の支払いや参加者への報酬のために使用されます。
日本 で Internet Computer を購入して投資する方法
Internet Computer を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ICP の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
Internet Computer の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Internet Computer (ICP) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Internet Computer が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Internet Computer でできること
Internet Computer を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
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現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで Internet Computer (ICP) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Internet Computer ( ICP ) とは何か
Internet Computer（ICP）は、分散型クラウドブロックチェーンです。安全性と耐障害性を備えたアプリ、ウェブサイト、エンタープライズシステムをホスティングし、トラストレスなマルチチェーン連携を可能にします。また、「セルフライティング・クラウド（Self-Writing Cloud）」 として、ユーザーがチャットで指示を与えることで、AIが大衆向けアプリを自動生成します。AIサービスの例として、caffeine.ai や icp.ninja をお試しください。オンチェーンでのコンピューティングは ICPトークンをバーンする仕組みになっています。
ホワイトペーパー
インターネット・コンピューター（Internet Computer）は、非営利団体であるDFINITY財団によって開発されました。同財団は、このプラットフォームの構築および維持管理を担っています。本プロジェクトは、暗号学・コンピューターサイエンス・分散システムの各分野の専門家によって指導されており、現在では研究・開発・運用の各部門に200名以上の専門家が所属しています。ネットワークおよびそのガバナンスの継続的な進化は、Network Nervous System（NNS）を通じて行われます。これは、トークン保有者が意思決定に参加できるDAOです。ネットワークのローンチ以降、NNSでは数千件もの提案が処理されており、コミュニティ主導のガバナンス活動が継続的に活発に行われていることを示しています。基盤となるインフラストラクチャーは、世界中のさまざまなデータセンターに所在する独立したノードプロバイダーによって運営されており、これにより分散化が実現されています。現在、ネットワークは複数の大陸にまたがる数十カ所の独立したデータセンターをカバーしており、耐障害性の向上と分散型運用の強化を図っています。
インターネット・コンピューター（IC）は、従来のネットワークを凌駕するブロックチェーン機能を提供するために設計されたマルチレイヤーのプロトコルスタック上で動作します。その主要な構成要素は「カニスター（canister）」です。これは高度なスマートコントラクトであり、データを保持し、複雑な計算を実行し、エンドユーザーに直接Webコンテンツを配信できます。通常のガス料金に依存する代わりに、ICではリバース・ガス構造が採用されており、開発者はICPトークンを「サイクル（cycles）」に事前に交換することで、ストレージ・CPU時間・帯域幅などのコンピューティングリソースを支払います。セキュリティおよび相互運用性は、チェインキー暗号化（chain-key cryptography）によってサポートされており、これにはしきい値署名（threshold signatures）およびチェイン進化技術（chain-evolution technology）が組み込まれています。これらのコンポーネントにより、サブネット間通信が安全になり、ユーザーがフルブロックチェーン履歴を検証することを強制せずに、ステート認証（state certification）を効率的に行えるようになります。コンセンサスは、各々がレプリケートされた状態マシンとして動作する独立したノードサブネットを中心に組織されています。サブネットコンセンサスプロトコルは、現実的なネットワーク条件下で、故障ノードが3分の1未満であるという前提のもと、安全性（safety）と活性（liveness）の両方を維持するよう設計されています。ネットワークのエッジでは、ボーダーノード（boundary nodes）が通常のWebブラウザからのアクセスを提供し、サービスワーカーがチェインキー暗号化を用いてレスポンスを検証することでセキュリティを確保します。最近のアップデートによりパフォーマンスとスケーラビリティが向上し、一部のサブネットでは現在、1秒あたり25万件を超えるクエリを処理可能となっています。
ICPはインターネット・コンピュータ（Internet Computer）エコシステム全体でいくつかの重要な機能を支えるネイティブ・トークンです。その主な役割の1つはガバナンスです。保有者は、ネットワーク・ナーバス・システム（NNS）にICPをステーキングすることで投票権を得られ、ネットワークのアップグレードやポリシーに関する意思決定への参加に対して報酬を受け取ることができます。現在の最低ステーキング期間は6か月であり、より長い期間のステーキングコミットメントを行うことで、より高い報酬が得られます。また、ICPは「サイクル（cycles）」への変換を通じてコンピューテーションを支えています。このサイクルは、リバース・ガス方式（reverse-gas approach）に基づきアプリケーションの実行を資金調達します。これにより、開発者はストレージ、CPU時間、帯域幅など、ソフトウェアが消費するリソースについて事前に支払いを行うことができます。ICPとサイクルの変換率はNNSによって定められており、これは、開発者の運用コストを安定させつつ、参加者にとって適切なインセンティブを維持することを目的としています。さらに、ICPは物理的なインフラを提供・運用するノードプロバイダーへの報酬にも充当されます。これらの報酬は、NNSによって定義されたパフォーマンスおよび信頼性の指標に基づき、毎月支払われます。このモデルは高い効率性を示しており、ネットワークの拡大にもかかわらず、運用コストは安定したまま推移しています。最近のガバナンス提案では、ネットワークの利用状況および成長にさらに適したトークノミクス（tokenomics）へと調整が行われています。
ロードマップは、機能拡張と他のブロックチェーンエコシステムとの連携強化に焦点を当てています。主要な取り組みの1つは、Service Nervous Systems（SNS）を活用してDAOが制御するカニスターを可能にすることです。これにより、個々のアプリケーションが独自の分散型自律組織（DAO）によって運営されるようになります。すでに複数の成功したSNSローンチにより、この方向性は実証済みです。プラットフォームでは既にBitcoin統合が実装されており、ICカニスターによるネイティブBTCトランザクションが可能になっています。Ethereum統合に関する作業は継続中で、スマートコントラクト互換性およびアセットブリッジの開発が進行中です。また、ICではHTTPアウトコールも導入され、カニスターがWeb2のAPIおよびサービスと通信できるようになりました。インフラストラクチャの拡張も継続しており、新たなサブネットタイプの開発やその他のスケーラビリティ向上の取り組みが進められています。長期的な計画には、より強力なプライバシー機能、レイヤー2スケーリングオプション、およびより広範なクロスチェーン相互運用性プロトコルの導入が含まれます。
インターネット・コンピューター（IC）は、完全に分散型のアプリケーションがチェーン上ですべて動作できるよう設計されたブロックチェーン・プラットフォームです。ICは「キャニスター」に基づくスマートコントラクト設計を採用しており、これは計算効率の向上、コスト削減、および標準ウェブブラウザを介した直接的なインタラクションを実現することを目的としています。ネットワークは、「ネットワーク神経系（NNS）」と呼ばれる分散型自律組織（DAO）によってガバナンスが行われており、ICPトークンはガバナンスおよびユーティリティの目的で使用されます。2021年のローンチ以降、エコシステムは大幅に成長し、現在では数千ものdappをホスティングし、数百万件のトランザクションを処理しています。
Internet Computer資料
Internet Computer についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Internet Computer に関するその他の質問
Internet Computer が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Internet Computer の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Internet Computer の価格は ¥ 330.642 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Internet Computer は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、ICP への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Internet Computer がMEXCで取引されました。
ICP ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Internet Computer 価格を確認するには、ICP 価格のページにアクセスしてください。
ICP の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,021.16
+0.13%
ETH
1,919.6
+0.08%
GOLD(XAUT)
4,328.18
+0.16%
SOL
75.48
+2.13%
XMR
381.75
+3.30%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、ICP/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Internet Computer の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Internet Computer 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Internet Computer (ICP) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：
2026-08-08 21:22:26 (UTC+8) Internet Computer (ICP) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
ICP USDT（先物取引）
ICP をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ICP USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。