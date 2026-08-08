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本日の Internet Computer のライブ価格は 2.106 JPY です。ICP の時価総額は 1,167,008,173.72361567982 JPY です。日本 のリアルタイムの ICP から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Internet Computer のライブ価格は 2.106 JPY です。ICP の時価総額は 1,167,008,173.72361567982 JPY です。日本 のリアルタイムの ICP から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Internet Computer価格(ICP)

1 ICP から JPY へのライブ価格：

¥330.642
¥330.642¥330.642
+0.71%1D
JPY
Internet Computer (ICP) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 21:22:26 (UTC+8)

Internet Computer 本日の価格

Internet Computer (ICP) の本日のライブ価格は ¥ 2.106 で、直近24時間で 0.71% 変動しました。現在の ICP から JPY への変換レートは、¥ 2.106 につき ICP です。

Internet Computer は現在、時価総額 ¥ 1.17B#48 位、循環供給量は 554.13M ICP です。直近24時間の ICP は、¥ 2.072 (安値) から ¥ 2.115 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 117,864.68487958、史上最安値は ¥ 310.4286306415060655 です。

短期的なパフォーマンスでは、ICP は直近1時間で +0.23%、直近7日間で +1.64% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 156.15K に達しました。

Internet Computer (ICP) 市場情報

No.48

¥ 1.17B
¥ 1.17B¥ 1.17B

¥ 156.15K
¥ 156.15K¥ 156.15K

¥ 1.17B
¥ 1.17B¥ 1.17B

554.13M
554.13M 554.13M

--
----

554,134,935.29136547
554,134,935.29136547 554,134,935.29136547

0.06%

ICP

Internet Computer の現在の時価総額は ¥ 1.17B、24時間取引高は ¥ 156.15K です。ICP の循環供給量は 554.13M、総供給量は 554134935.29136547 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.17B です。

Internet Computer 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 2.072
¥ 2.072¥ 2.072
24H 最安値
¥ 2.115
¥ 2.115¥ 2.115
24H 最高値

¥ 2.072
¥ 2.072¥ 2.072

¥ 2.115
¥ 2.115¥ 2.115

¥ 117,864.68487958
¥ 117,864.68487958¥ 117,864.68487958

¥ 310.4286306415060655
¥ 310.4286306415060655¥ 310.4286306415060655

+0.23%

+0.71%

+1.64%

+1.64%

Internet Computer (ICP) 価格履歴 JPY

Internet Computer の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +2.33101+0.71%
30日¥ -0.166-7.31%
60日¥ -0.157-6.94%
90日¥ -1.311-38.37%
Internet Computer 本日の価格変動

本日 ICP は、 ¥ +2.33101 (+0.71%) の変動を記録しました。

Internet Computer 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.166 (-7.31%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Internet Computer 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、ICP は、 ¥ -0.157 (-6.94%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Internet Computer 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -1.311 (-38.37%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Internet Computer (ICP) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Internet Computer 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Internet Computer の分析

この分析では、AIモデルを活用して Internet Computer の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Internet Computer 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の ICP 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJ中立K ≈ D (±1%)短期的な方向感が明確ではなく、様子見の局面です。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 < S2S2の下方直近の「最安価格帯」を下回る安値圏にあります。

ICP_USDTは4時間足のチャート上で2.086に位置し、S2のハブポイントである2.087を下回っています。価格は中枢値2.097とS2によって形成される安値レンジ内に留まっています。短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、長期EMAは中立的な状態を維持しています。MACD指標はデッドクロスの構造を形成しており、モメンタムの方向性に乖離が見られます。RSIは中立域にあり、極端な超買や超売の状態は確認されていません。ボラティリティは通常の範囲で推移しており、顕著な拡大や収縮の兆候は見られません。ストキャスティクスの各指標は層状に推移しており、買い勢力のモメンタムには統一感が欠けています。近隣のレジスタンスはS1の水準である2.092にあり、現在値から0.006離れています。上方向の重要な参考点は中枢値2.097で、現在値から0.011離れています。近隣のサポートはS2の水準である2.087にあり、現在値から0.001離れています。下方向の遠隔の参考点はR1の逆対応水準であり、2.080という整数レベルの有効性を注視する必要があります。価格は各ハブポイント間で狭いレンジ内で上下に振れ、多空双方がこのレンジ内で主導権を巡って競い合っています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Internet Computer の価格に影響を与える要因は何ですか？

インターネット・コンピュータ（ICP）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. インターネット・コンピュータプロトコルの技術採用状況と開発の進捗
2. プラットフォーム上のネットワーク利用状況およびdAppのデプロイメント
3. ガバナンス投票やコンピューティング料金に向けたトークンのユーティリティ
4. イーサリアムなどの他のブロックチェーンプラットフォームとの競合
5. 仮想通貨市場全体のセンチメントおよびビットコインとの相関関係
6. ブロックチェーンプロジェクトに影響を及ぼす規制動向
7. 提携発表や機関投資家の導入状況
8. トークン供給の動向およびステーキングメカニズム

人はなぜ今日 Internet Computer の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のICPの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、そして投資計画が含まれます。変動の激しい暗号資産であるICPは、日々の価格変動が投資家のリターンに大きな影響を及ぼします。トレーダーは売買の判断のために最新の価格を必要とし、保有者は価値の変動を常にモニターしています。価格に関する情報は、市場のトレンドを把握し、他の暗号資産とのパフォーマンスを比較するうえで役立ち、ポジションサイズの調整や利益確定といった賢明な財務上の選択を行う助けとなります。

Internet Computer の価格予測

Internet Computer (ICP) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ICP の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Internet Computer (ICP) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Internet Computer の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Internet Computer が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ICP の 2026–2027 年の価格予測は Internet Computer 価格予測 ページでご確認いただけます。

Internet Computer について

Internet Computer (ICP)は、Dfinity Foundationによって設計されたブロックチェーンベースのプラットフォームで、公共インターネットの機能を拡張することを目指しています。プロジェクトの主な目標は、分散型のグローバルなコンピューティングシステムとなり、従来の中央集権的なサーバーの必要性を事実上排除することです。ICPのプロトコルは、高速ネットワークトランザクションとスマートコントラクトの計算をサポートするThreshold Relayというコンセンサスメカニズムを使用しています。ICPトークンは、エコシステム内で複数の目的を果たしており、Network Nervous System (NNS)と呼ばれるシステムを通じてネットワークガバナンスを促進するとともに、トランザクション手数料の支払いや参加者への報酬のために使用されます。

日本 で Internet Computer を購入して投資する方法

Internet Computer を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ICP の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Internet Computer の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Internet Computer (ICP) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Internet Computer が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Internet Computer (ICP) の購入ガイド

Internet Computer でできること

Internet Computer を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Internet Computer (ICP) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Internet Computer ( ICP ) とは何か

Internet Computer（ICP）は、分散型クラウドブロックチェーンです。安全性と耐障害性を備えたアプリ、ウェブサイト、エンタープライズシステムをホスティングし、トラストレスなマルチチェーン連携を可能にします。また、「セルフライティング・クラウド（Self-Writing Cloud）」 として、ユーザーがチャットで指示を与えることで、AIが大衆向けアプリを自動生成します。AIサービスの例として、caffeine.ai や icp.ninja をお試しください。オンチェーンでのコンピューティングは ICPトークンをバーンする仕組みになっています。

ホワイトペーパー

Internet Computer資料

Internet Computer についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Internet Computerウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Alleged SEC SecuritiesArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

よくある質問： Internet Computer に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 21:22:26 (UTC+8)

Internet Computer (ICP) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Internet Computer についてさらに詳しく知る

ICP USDT（先物取引）

ICP をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ICP USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Internet Computer (ICP) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Internet Computer ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ICP/USDT
¥330.642
¥330.642¥330.642
+0.62%
74.80K (USDT)
ICP/USDC
¥330.642
¥330.642¥330.642
+0.47%
27.19K (USDT)

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¥205.9055¥205.9055

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JMDT

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¥151.9760¥151.9760

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¥1.246580¥1.246580

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¥10.312231¥10.312231

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¥2.736353¥2.736353

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¥410.71514¥410.71514

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Solstice Finance

SLX

¥14.33096
¥14.33096¥14.33096

+16.77%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

ICP から JPY の計算機

金額

ICP
ICP
JPY
JPY

1 ICP = 330.642 JPY