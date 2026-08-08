この分析では、AIモデルを活用して GPU の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の GPUBSC 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 売られ過ぎ < 30 やや急落しており、短期的に反発する可能性があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

GPUBSC_USDTは4時間足のチャートにおいて、S1中枢0.00247と中枢0.00286の間で推移しています。現在の価格0.00256はレンジ下限に位置し、中枢から-10.5%の乖離を示しています。移動平均線群は3～4本の買いシグナルを形成しており、価格は短期的なサポートライン上にあります。 構造的には、低位の枢軸付近で多空両勢力が拮抗し、中枢レジスタンスを未だ突破できていない状況です。MACDはデッドクロスを記録しており、下方への勢いが優勢となっています。RSIは超売買領域に到達しており、短期的な売り圧力が十分に解放されています。KDJおよびStochRSI指標も低水準で停滞しており、快慢線が分離する兆候が見られます。ボラティリティは収縮傾向を維持しており、ボリンジャーバンドの幅も狭まっています。モメンタム分布からは、空売り勢力が集中していることが窺えますが、超売買状態によりさらなる下落余地は限定的です。 近隣の下値支持はS1レベルの0.00247にあり、現行価格から-3.5%の距離に位置します。遠方の参考水準としてはS2レベルの0.00213があり、現行価格から-16.8%の位置にあります。一方、上方の直近抵抗は中枢0.00286で、現行価格から+11.7%の距離にあります。次級抵抗R1は0.0032で、現行価格から+25.0%の位置にあります。 価格はS1をしっかりと維持することで短期的な構造の安定性を確認できるでしょう。また、中枢を突破すれば、現在のレンジ相場の局面は一変することになります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。