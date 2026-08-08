2u2 本日の価格

2u2 (2U2) の本日のライブ価格は ¥ 0.00584 で、直近24時間で 52.23% 変動しました。現在の 2U2 から JPY への変換レートは、¥ 0.00584 につき 2U2 です。

2u2 は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- 2U2 です。直近24時間の 2U2 は、¥ 0.00489 (安値) から ¥ 0.01452 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、2U2 は直近1時間で +6.95%、直近7日間で -41.60% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 53.92K に達しました。

2u2 (2U2) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 53.92K¥ 53.92K ¥ 53.92K 完全希薄化後時価総額 ¥ 11.68M¥ 11.68M ¥ 11.68M 循環供給量 ---- -- 総供給量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

2u2 の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 53.92K です。2U2 の循環供給量は --、総供給量は 2000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 11.68M です。