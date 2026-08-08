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本日の FTX Token のライブ価格は 0.194 JPY です。FTT の時価総額は 63,805,650.13976215606 JPY です。日本 のリアルタイムの FTT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の FTX Token のライブ価格は 0.194 JPY です。FTT の時価総額は 63,805,650.13976215606 JPY です。日本 のリアルタイムの FTT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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FTX Token価格(FTT)

1 FTT から JPY へのライブ価格：

¥30.458
¥30.458¥30.458
-0.91%1D
JPY
FTX Token (FTT) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 20:46:02 (UTC+8)

FTX Token 本日の価格

FTX Token (FTT) の本日のライブ価格は ¥ 0.194 で、直近24時間で 0.91% 変動しました。現在の FTT から JPY への変換レートは、¥ 0.194 につき FTT です。

FTX Token は現在、時価総額 ¥ 63.81M#193 位、循環供給量は 328.90M FTT です。直近24時間の FTT は、¥ 0.192 (安値) から ¥ 0.2007 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 13,347.6458268、史上最安値は ¥ 33.6201664437547701 です。

短期的なパフォーマンスでは、FTT は直近1時間で +0.31%、直近7日間で -2.07% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 66.34K に達しました。

FTX Token (FTT) 市場情報

No.193

¥ 63.81M
¥ 63.81M¥ 63.81M

¥ 66.34K
¥ 66.34K¥ 66.34K

¥ 68.32M
¥ 68.32M¥ 68.32M

328.90M
328.90M 328.90M

352,170,015
352,170,015 352,170,015

328,895,103.81320699
328,895,103.81320699 328,895,103.81320699

93.39%

0.01%

ETH

FTX Token の現在の時価総額は ¥ 63.81M、24時間取引高は ¥ 66.34K です。FTT の循環供給量は 328.90M、総供給量は 328895103.81320699 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 68.32M です。

FTX Token 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.192
¥ 0.192¥ 0.192
24H 最安値
¥ 0.2007
¥ 0.2007¥ 0.2007
24H 最高値

¥ 0.192
¥ 0.192¥ 0.192

¥ 0.2007
¥ 0.2007¥ 0.2007

¥ 13,347.6458268
¥ 13,347.6458268¥ 13,347.6458268

¥ 33.6201664437547701
¥ 33.6201664437547701¥ 33.6201664437547701

+0.31%

-0.91%

-2.07%

-2.07%

FTX Token (FTT) 価格履歴 JPY

FTX Token の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.279713-0.91%
30日¥ -0.0258-11.74%
60日¥ -0.1076-35.68%
90日¥ -0.1607-45.31%
FTX Token 本日の価格変動

本日 FTT は、 ¥ -0.279713 (-0.91%) の変動を記録しました。

FTX Token 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0258 (-11.74%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

FTX Token 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、FTT は、 ¥ -0.1076 (-35.68%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

FTX Token 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.1607 (-45.31%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

FTX Token (FTT) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

FTX Token 価格履歴ページ を今すぐチェック。

FTX Token の分析

この分析では、AIモデルを活用して FTX Token の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

FTX Token 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の FTT 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 35% | 弱気 65%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJ中立K ≈ D (±1%)短期的な方向感が明確ではなく、様子見の局面です。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS2 ≤ 価格 < S1S2‑S1の間中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

**市場構造** FTT_USDTの4時間足チャートにおいて、現行価格0.3238は中枢値0.3316を2.34%下回る位置にあります。価格はS2（0.3154）とS1（0.3241）の間で推移しており、ハブ体系の下半分に位置しています。MAおよびEMAの5～6周期ではいずれも買い優勢が見られ、価格は短期移動平均線群に接近しています。 **モメンタム状況** MACDはデッドクロスのシグナルを示しており、速い線と遅い線が下方へ交差する構造となっています。RSIは中立ゾーンを維持しており、KDJおよびStochRSIについてはデータが欠如しているため、短期的な急激なモメンタムの分布を確認することはできません。短期移動平均線群とMACDは方向性において層を形成しており、モメンタムの一貫性はまだ確立されていません。 **重要な価格帯** 上側のS1（0.3241）は現行価格から0.09%離れており、中枢値0.3316は現行価格から2.41%離れているため、近隣の抵抗帯を形成しています。一方、下側のS2（0.3154）は現行価格から2.59%離れており、短期的なサポート目安となります。さらに、R1（0.3403）は現行価格から5.10%離れており、遠方の観察ポイントとして注目されます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

FTX Token の価格に影響を与える要因は何ですか？

FTXトークン（FTT）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます。

1. 取引所のパフォーマンス - FTXプラットフォームの取引量、ユーザー数の成長、および収益は、FTTの需要に直接的な影響を及ぼします。
2. トークンのユーティリティ - トレーディング手数料の割引、証拠金担保、ガバナンス権などのFTTの利用用途。
3. 市場センチメント - 仮想通貨市場全体の動向や投資家の信頼感。
4. 規制関連のニュース - 仮想通貨規制の変更が取引所に与える影響。
5. 競合状況 - BinanceやCoinbaseなど、競合する取引所のパフォーマンス。
6. トークンの焼却 - FTXによる四半期ごとのトークン買い戻しと焼却プログラムにより、供給量が減少します。
7. 新たな製品のローンチ - FTXプラットフォームにおける新機能、デリバティブ、またはサービスの導入。
8. パートナーシップの発表 - 戦略的提携やスポンサーシップ契約。
9. マクロ要因 - 利率、インフレ、そして伝統的な市場のボラティリティ。
10. テクニカル分析 - チャートパターンやトレーディング指標。

これらの要因が相互作用することでFTTの価格変動が生じ、その中でも取引所のファンダメンタルズとトークンのユーティリティが主な駆動要因となります。

人はなぜ今日 FTX Token の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの理由から今日のFTXトークン（FTT）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオの追跡、投資分析、そして市場センチメントの評価が含まれます。FTX取引所の破綻にもかかわらず、FTTは依然として一部のプラットフォームで取引されており、投機的な関心や破産に伴う動向を引きつけています。

FTX Token の価格予測

FTX Token (FTT) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の FTT の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
FTX Token (FTT) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、FTX Token の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
FTX Token が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？FTT の 2026–2027 年の価格予測は FTX Token 価格予測 ページでご確認いただけます。

FTX Token について

FTTは、FTX仮想通貨デリバティブ取引所のネイティブ仮想通貨トークンです。FTTはFTXエコシステム内で運用され、手数料の削減、先物ポジションの担保、取引所のバイアンドバーンプログラムへの参加など、さまざまなユーティリティ機能を提供するために使用されます。このトークンは、Ethereumブロックチェーン上に構築されており、ERC-20スタンダードに従っているため、幅広いウォレットや他のEthereumベースのトークンとの互換性が確保されています。FTTの供給量は、初期発行、定期的なバーン、トークンのアンロックの組み合わせによって決定されます。ユーティリティトークンとして、FTTの主な目的は、単独のデジタル通貨として機能するのではなく、FTX取引プラットフォームの運用と機能を支えることです。

日本 で FTX Token を購入して投資する方法

FTX Token を使用する準備はできていますか？MEXCでは、FTT の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は FTX Token の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、FTX Token (FTT) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、FTX Token が即座にあなたのウォレットに入金されます。
FTX Token (FTT) の購入ガイド

FTX Token でできること

FTX Token を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで FTX Token (FTT) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

FTX Token ( FTT ) とは何か

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

FTX Token資料

FTX Token についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
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カテゴリー :

Alleged SEC SecuritiesCentralized Exchange (CEX) TokenEnergi Ecosystem

よくある質問： FTX Token に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 20:46:02 (UTC+8)

FTX Token (FTT) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

FTX Token についてさらに詳しく知る

FTT USDT（先物取引）

FTT をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの FTT USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの FTX Token (FTT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、FTX Token ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
FTT/USDT
¥30.3952
¥30.3952¥30.3952
-1.42%
339.79K (USDT)
FTT/USDC
¥30.3952
¥30.3952¥30.3952
-1.42%
131.52K (USDT)

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¥43.45760
¥43.45760¥43.45760

-41.96%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥238.1847
¥238.1847¥238.1847

-27.68%

JMDT

JMDT

JMDT

¥151.6149
¥151.6149¥151.6149

-29.84%

STONK

STONK

STONK

¥1.240614
¥1.240614¥1.240614

-6.37%

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¥14.41417
¥14.41417¥14.41417

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¥2.336160¥2.336160

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TUT

¥9.265983
¥9.265983¥9.265983

+61.48%

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BluWhale AI

BLUAI

¥3.051609
¥3.051609¥3.051609

+54.18%

Audiera

Audiera

BEAT

¥397.65274
¥397.65274¥397.65274

+26.69%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.64967
¥14.64967¥14.64967

+19.36%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

FTT から JPY の計算機

金額

FTT
FTT
JPY
JPY

1 FTT = 30.458 JPY