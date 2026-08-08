この分析では、AIモデルを活用して Espresso の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の ESP 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S2 ≤ 価格 < S1 S2‑S1の間 中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

ESP_USDTは4時間足チャート上で0.06721の水準に位置し、S1とS2のハブ間で推移しています。価格は中枢である0.06884を下回っており、レンジ相場の構造が形成されています。短期移動平均線群およびEMA群ともに買いシグナルを示しており、指標の方向性も一致しています。現在の価格は中枢から約2.3%乖離しており、低位での調整局面にあると言えます。 MACDではゴールデンクロスが形成され、デッドクロスと同様に短い期間で上昇トレンドへと発散しています。RSIは中立ゾーンに位置しており、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況には至っていません。KDJおよびStochRSIの数値からは、緩やかな勢力の放出が確認でき、明確なダイバージェンスは見られません。ボリンジャーバンドは開口幅が収縮したまま維持されており、ボラティリティは低水準です。現時点では、多空両勢力が近い価格帯で一時的に均衡しており、勢力分布は比較的分散している状態です。 上値方面の直近抵抗はS1ハブの0.06772で、現在価格から0.7%の距離にあります。強力な抵抗は中枢である0.06884にあり、現在価格から2.4%の距離に位置します。一方、下値方面の直近サポートはS2ハブの0.06679で、現在価格から0.6%の距離にあります。遠方の参考サポートはR1の反転対応地点に設定されており、こちらについては出来高の動きを注視する必要があります。重要な価格帯間の間隔は非常に狭く、突破には相応の出来高の増加が伴うことが求められます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。