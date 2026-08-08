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本日の Canton Network のライブ価格は 0.09048 JPY です。CC の時価総額は 3,510,749,200.9509513074832 JPY です。日本 のリアルタイムの CC から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Canton Network のライブ価格は 0.09048 JPY です。CC の時価総額は 3,510,749,200.9509513074832 JPY です。日本 のリアルタイムの CC から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Canton Network価格(CC)

1 CC から JPY へのライブ価格：

¥14.19437
¥14.19437¥14.19437
-2.38%1D
JPY
Canton Network (CC) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:18:42 (UTC+8)

Canton Network 本日の価格

Canton Network (CC) の本日のライブ価格は ¥ 0.09048 で、直近24時間で 2.38% 変動しました。現在の CC から JPY への変換レートは、¥ 0.09048 につき CC です。

Canton Network は現在、時価総額 ¥ 3.51B#16 位、循環供給量は 38.80B CC です。直近24時間の CC は、¥ 0.08814 (安値) から ¥ 0.0968 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 30.5011907847988243、史上最安値は ¥ 9.25543379698839587 です。

短期的なパフォーマンスでは、CC は直近1時間で -0.90%、直近7日間で -23.13% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 330.66K に達しました。

Canton Network (CC) 市場情報

No.16

¥ 3.51B
¥ 3.51B¥ 3.51B

¥ 330.66K
¥ 330.66K¥ 330.66K

¥ 3.51B
¥ 3.51B¥ 3.51B

38.80B
38.80B 38.80B

--
----

38,801,383,741.72138934
38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934

0.28%

CANTON

Canton Network の現在の時価総額は ¥ 3.51B、24時間取引高は ¥ 330.66K です。CC の循環供給量は 38.80B、総供給量は 38801383741.72138934 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 3.51B です。

Canton Network 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.08814
¥ 0.08814¥ 0.08814
24H 最安値
¥ 0.0968
¥ 0.0968¥ 0.0968
24H 最高値

¥ 0.08814
¥ 0.08814¥ 0.08814

¥ 0.0968
¥ 0.0968¥ 0.0968

¥ 30.5011907847988243
¥ 30.5011907847988243¥ 30.5011907847988243

¥ 9.25543379698839587
¥ 9.25543379698839587¥ 9.25543379698839587

-0.90%

-2.38%

-23.13%

-23.13%

Canton Network (CC) 価格履歴 JPY

Canton Network の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.3460623-2.38%
30日¥ -0.0393-30.29%
60日¥ -0.07415-45.05%
90日¥ -0.0621-40.70%
Canton Network 本日の価格変動

本日 CC は、 ¥ -0.3460623 (-2.38%) の変動を記録しました。

Canton Network 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0393 (-30.29%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Canton Network 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、CC は、 ¥ -0.07415 (-45.05%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Canton Network 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0621 (-40.70%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Canton Network (CC) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Canton Network 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Canton Network の分析

この分析では、AIモデルを活用して Canton Network の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Canton Network 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の CC 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)売られ過ぎ< 30やや急落しており、短期的に反発する可能性があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

CC_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.0955の価格帯で推移しています。価格は中心軸である0.08922を上回っており、短期的な移動平均線群は買いシグナルを示しています。長期的なトレンド構造は中立から強気の傾向を維持しており、ハブシステムでは現在R2のレジスタンスレベルを超えた状態です。 市場では、買いと売りの勢力が高値圏で一時的に拮抗しているものの、明確なブレイクアウトの兆候は見られません。MACD指標はデッドクロスを記録し、速い線と遅い線の間でダイバージェンスが発生しています。RSIは超売買ゾーンに達しており、KDJおよびStochRSIも同様に下方へ発散する動きを見せています。ボリンジャーバンドは幅が収縮しており、最近のボラティリティは顕著に低下しています。短期的な売り圧力が集中して放出されており、買い方の勢いは一時的に弱まっています。また、速い線と遅い線の方向性が分離しており、市場全体として単独の強いトレンドを形成する要素には乏しい状況です。 近隣の重要なサポートレベルは0.0928（R2）で、現行価格から約2.8%下に位置します。さらに下側の強固なサポートは0.08922（中枢）であり、こちらは現行価格から約6.6%下にあります。一方、上側の最初の抵抗は0.09102（R1）に設定されています。遠くの抵抗レベルとしては0.0928（R2）が目安となります。もし0.08922を下回る局面が訪れればS1まで下落する可能性があり、逆に0.0955を突破すれば過去の高値に挑戦する展開となるでしょう。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Canton Network の価格に影響を与える要因は何ですか？

Canton Network（CC）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます。

1. 市場の需要と供給の動向
2. 仮想通貨市場全体のセンチメントとトレンド
3. テクノロジーの開発進捗とアップデート
4. パートナーシップの発表およびエコシステムの成長
5. 取引量と流動性の水準
6. DeFiおよびブロックチェーンプロジェクトに影響を及ぼす規制関連のニュース
7. 同様のプライバシー重視ネットワークとの競争
8. 一般的な経済状況および投資家のリスク許容度

これらの要因が相互作用することで、CCの市場評価と価格の変動が決まります。

人はなぜ今日 Canton Network の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のCanton Network（CC）の価格を知りたがっています。

1. 投資判断 - トレーダーは、効果的にポジションを売買したり保有したりするため、現在の価格を把握する必要があります。

2. ポートフォリオの追跡 - 投資家は保有銘柄のリアルタイムの価値とパフォーマンスをモニタリングします。

3. 市場分析 - 価格データは、トレンドやボラティリティのパターン、さらには取引機会の特定に役立ちます。

4. リスク管理 - 現在の価格情報により、適切なポジションサイズの設定やストップロスの計画が可能になります。

5. FOMO／タイミング - 利益の出るエントリーまたはエグジットを逃す恐れから、常に価格を監視するようになります。

Canton Network の価格予測

Canton Network (CC) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の CC の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Canton Network (CC) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Canton Network の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Canton Network が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？CC の 2026–2027 年の価格予測は Canton Network 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で Canton Network を購入して投資する方法

Canton Network を使用する準備はできていますか？MEXCでは、CC の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Canton Network の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Canton Network (CC) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Canton Network が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Canton Network (CC) の購入ガイド

Canton Network でできること

Canton Network を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Canton Network (CC) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Canton Network ( CC ) とは何か

Canton Networkは、機関投資家向け金融に特化した、唯一のパブリックかつパーミッションレスなブロックチェーンです。プライバシー保護、コンプライアンス対応、そしてスケーラビリティを独自に融合しています。Canton財団が運営し、世界の主要金融機関が参画するこのネットワークでは、共有された相互運用可能なインフラ上で、複数の資産クラスにわたるリアルタイムかつ安全な同期と決済を実現します。ネイティブトークン「Canton コイン」によって運用され、分散型ガバナンスや共同でのアプリケーション開発にも対応しています。Canton Networkは、ブロックチェーンの可能性とグローバル金融の力を結ぶ、実績ある架け橋として、金融が本来あるべき姿で流れる未来を実現します。

Canton Network資料

Canton Network についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Canton Networkウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

よくある質問： Canton Network に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:18:42 (UTC+8)

Canton Network (CC) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Canton Network についてさらに詳しく知る

CC USDT（先物取引）

CC をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの CC USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Canton Network (CC) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Canton Network ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CC/USDT
¥14.19751
¥14.19751¥14.19751
-2.42%
3.59M (USDT)
CC/USDC
¥14.18966
¥14.18966¥14.18966
-2.37%
643.94K (USDT)

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¥45.59280
¥45.59280¥45.59280

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ZKcandy

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¥204.6966
¥204.6966¥204.6966

-37.85%

JMDT

JMDT

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¥152.2586
¥152.2586¥152.2586

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STONK

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¥1.284103¥1.284103

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¥15.12381
¥15.12381¥15.12381

+23.23%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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CC
CC
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JPY

1 CC = 14.20536 JPY