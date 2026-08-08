Canton Network価格(CC)
Canton Network (CC) の本日のライブ価格は ¥ 0.09048 で、直近24時間で 2.38% 変動しました。現在の CC から JPY への変換レートは、¥ 0.09048 につき CC です。
Canton Network は現在、時価総額 ¥ 3.51B で #16 位、循環供給量は 38.80B CC です。直近24時間の CC は、¥ 0.08814 (安値) から ¥ 0.0968 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 30.5011907847988243、史上最安値は ¥ 9.25543379698839587 です。
短期的なパフォーマンスでは、CC は直近1時間で -0.90%、直近7日間で -23.13% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 330.66K に達しました。
No.16
0.28%
CANTON
Canton Network の現在の時価総額は ¥ 3.51B、24時間取引高は ¥ 330.66K です。CC の循環供給量は 38.80B、総供給量は 38801383741.72138934 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 3.51B です。
-0.90%
-2.38%
-23.13%
-23.13%
Canton Network の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ -0.3460623
|-2.38%
|30日
|¥ -0.0393
|-30.29%
|60日
|¥ -0.07415
|-45.05%
|90日
|¥ -0.0621
|-40.70%
本日 CC は、 ¥ -0.3460623 (-2.38%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.0393 (-30.29%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、CC は、 ¥ -0.07415 (-45.05%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0621 (-40.70%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して Canton Network の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の CC 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|StochRSI
|< 20
|売られ過ぎゾーン
|短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|売られ過ぎ
|< 30
|やや急落しており、短期的に反発する可能性があります。
|ピボットポイント
|価格 > R2
|R2の上方
|直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。
CC_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.0955の価格帯で推移しています。価格は中心軸である0.08922を上回っており、短期的な移動平均線群は買いシグナルを示しています。長期的なトレンド構造は中立から強気の傾向を維持しており、ハブシステムでは現在R2のレジスタンスレベルを超えた状態です。 市場では、買いと売りの勢力が高値圏で一時的に拮抗しているものの、明確なブレイクアウトの兆候は見られません。MACD指標はデッドクロスを記録し、速い線と遅い線の間でダイバージェンスが発生しています。RSIは超売買ゾーンに達しており、KDJおよびStochRSIも同様に下方へ発散する動きを見せています。ボリンジャーバンドは幅が収縮しており、最近のボラティリティは顕著に低下しています。短期的な売り圧力が集中して放出されており、買い方の勢いは一時的に弱まっています。また、速い線と遅い線の方向性が分離しており、市場全体として単独の強いトレンドを形成する要素には乏しい状況です。 近隣の重要なサポートレベルは0.0928（R2）で、現行価格から約2.8%下に位置します。さらに下側の強固なサポートは0.08922（中枢）であり、こちらは現行価格から約6.6%下にあります。一方、上側の最初の抵抗は0.09102（R1）に設定されています。遠くの抵抗レベルとしては0.0928（R2）が目安となります。もし0.08922を下回る局面が訪れればS1まで下落する可能性があり、逆に0.0955を突破すれば過去の高値に挑戦する展開となるでしょう。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、Canton Network の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
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Canton Networkは、機関投資家向け金融に特化した、唯一のパブリックかつパーミッションレスなブロックチェーンです。プライバシー保護、コンプライアンス対応、そしてスケーラビリティを独自に融合しています。Canton財団が運営し、世界の主要金融機関が参画するこのネットワークでは、共有された相互運用可能なインフラ上で、複数の資産クラスにわたるリアルタイムかつ安全な同期と決済を実現します。ネイティブトークン「Canton コイン」によって運用され、分散型ガバナンスや共同でのアプリケーション開発にも対応しています。Canton Networkは、ブロックチェーンの可能性とグローバル金融の力を結ぶ、実績ある架け橋として、金融が本来あるべき姿で流れる未来を実現します。
Canton Network についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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