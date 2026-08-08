Robinhood Dog 本日の価格

Robinhood Dog (BRODIE) の本日のライブ価格は ¥ 0.0008125 で、直近24時間で 61.22% 変動しました。現在の BRODIE から JPY への変換レートは、¥ 0.0008125 につき BRODIE です。

Robinhood Dog は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- BRODIE です。直近24時間の BRODIE は、¥ 0.00034 (安値) から ¥ 0.0009988 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、BRODIE は直近1時間で +0.17%、直近7日間で +40.32% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 109.20K に達しました。

Robinhood Dog (BRODIE) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 109.20K¥ 109.20K ¥ 109.20K 完全希薄化後時価総額 ¥ 812.50K¥ 812.50K ¥ 812.50K 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン ROBINHOOD

Robinhood Dog の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 109.20K です。BRODIE の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 812.50K です。