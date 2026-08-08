AC Milan Fan Token 本日の価格

AC Milan Fan Token (ACM) の本日のライブ価格は ¥ 0,2707 で、直近24時間で 0,37% 変動しました。現在の ACM から JPY への変換レートは、¥ 0,2707 につき ACM です。

AC Milan Fan Token は現在、時価総額 ¥ 3.69M で #1307 位、循環供給量は 13.63M ACM です。直近24時間の ACM は、¥ 0,2682 (安値) から ¥ 0,2738 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 3 895,40217317、史上最安値は ¥ 45,4048810984649182 です。

短期的なパフォーマンスでは、ACM は直近1時間で -0,30%、直近7日間で +1,12% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 58.03K に達しました。

AC Milan Fan Token (ACM) 市場情報

ランキング No.1307 時価総額 ¥ 3.69M¥ 3.69M ¥ 3.69M 取引高 (24H) ¥ 58.03K¥ 58.03K ¥ 58.03K 完全希薄化後時価総額 ¥ 5,39M¥ 5,39M ¥ 5,39M 循環供給量 13.63M 13.63M 13.63M 最大供給量 19 920 000 19 920 000 19 920 000 総供給量 19 920 000 19 920 000 19 920 000 循環率 68,44% パブリックブロックチェーン CHZ

AC Milan Fan Token の現在の時価総額は ¥ 3.69M、24時間取引高は ¥ 58.03K です。ACM の循環供給量は 13.63M、総供給量は 19920000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 5,39M です。