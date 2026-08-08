この分析では、AIモデルを活用して Lido DAO の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の LDO 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S2 ≤ 価格 < S1 S2‑S1の間 中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

LDO_USDTは4時間足の現値0.2883で推移しています。価格はS1ハブである0.2886をわずかに下回る位置にあり、上方向の直接的な構造参照となる中枢節点0.2909が存在します。また、S2サポート0.2869が下落局面の境界を定めています。現在の価格はピボット体系の下半分に位置しており、買いと売りの勢力が狭いレンジ内で拮抗した状態を維持しています。 MA7およびEMA7の移動平均線はいずれも買いシグナルを示す並びとなっています。MACD指標はゴールデンクロスの形を形成しており、RSIは中立域に位置しています。短期的な勢力指標からは買い圧力が集中していることが窺えます。速慢線の方向性も一致しており、ボラティリティは通常水準を維持しています。価格には極端な乖離は見られず、勢力分布は買い側に偏っています。市場全体としては、急激な一方向への強い推進力は乏しい状況です。 近い上方のレジスタンスはS1ハブである0.2886に設定されており、この価格帯は現値から0.1%未満の僅差にあります。中枢レジスタンスである0.2909は上方向へ約0.9%の距離に位置し、R1レジスタンス0.2926は遠方の参考ポイントとして機能しています。一方、近い下方のサポートはS2ハブである0.2869にあり、こちらは現値から約0.5%の距離にあります。さらにR2レジスタンス0.2949はより長期的な観測ポイントとなります。重要な価格ゾーンは現値周辺に密集しており、相場の動きを左右する重要な節目が数多く存在しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。