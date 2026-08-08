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2026-08-08 22:02:31 (UTC+8) Lido DAO 本日の価格
Lido DAO (LDO) の本日のライブ価格は
¥ 0.2925 で、直近24時間で 1.70% 変動しました。現在の LDO から JPY への変換レートは、 ¥ 0.2925 につき LDO です。
Lido DAO は現在、時価総額
¥ 246.53M で #128 位、循環供給量は 842.83M LDO です。直近24時間の LDO は、 ¥ 0.2831 (安値) から ¥ 0.2949 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 2,923.30160757247056565、史上最安値は ¥ 38.28170032691130932 です。
短期的なパフォーマンスでは、LDO は直近1時間で
-0.21%、直近7日間で -12.46% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 104.99K に達しました。 Lido DAO (LDO) 市場情報 時価総額 ¥ 246.53M ¥ 246.53M ¥ 246.53M 取引高 (24H) ¥ 104.99K ¥ 104.99K ¥ 104.99K 完全希薄化後時価総額 ¥ 292.50M ¥ 292.50M ¥ 292.50M 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
Lido DAO の現在の時価総額は
¥ 246.53M、24時間取引高は ¥ 104.99K です。LDO の循環供給量は 842.83M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 292.50M です。 購入 Lido DAO Lido DAO 価格履歴 JPY 過去最高値 ¥ 2,923.30160757247056565 ¥ 2,923.30160757247056565 ¥ 2,923.30160757247056565 最安値 ¥ 38.28170032691130932 ¥ 38.28170032691130932 ¥ 38.28170032691130932 Lido DAO (LDO) 価格履歴 JPY
Lido DAO の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +0.767633 +1.70% 30日 ¥ -0.0209 -6.67% 60日 ¥ +0.0356 +13.85% 90日 ¥ -0.1218 -29.40% Lido DAO 本日の価格変動
本日 LDO は、
¥ +0.767633 (+1.70%) の変動を記録しました。 Lido DAO 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.0209 (-6.67%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 Lido DAO 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、LDO は、
¥ +0.0356 (+13.85%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 Lido DAO 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.1218 (-29.40%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Lido DAO (LDO) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
Lido DAO 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の LDO 市場の全体的なセンチメント：強気、強気
60% | 弱気 40%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S2 ≤ 価格 < S1 S2‑S1の間 中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。
LDO_USDTは4時間足の現値0.2883で推移しています。価格はS1ハブである0.2886をわずかに下回る位置にあり、上方向の直接的な構造参照となる中枢節点0.2909が存在します。また、S2サポート0.2869が下落局面の境界を定めています。現在の価格はピボット体系の下半分に位置しており、買いと売りの勢力が狭いレンジ内で拮抗した状態を維持しています。
MA7およびEMA7の移動平均線はいずれも買いシグナルを示す並びとなっています。MACD指標はゴールデンクロスの形を形成しており、RSIは中立域に位置しています。短期的な勢力指標からは買い圧力が集中していることが窺えます。速慢線の方向性も一致しており、ボラティリティは通常水準を維持しています。価格には極端な乖離は見られず、勢力分布は買い側に偏っています。市場全体としては、急激な一方向への強い推進力は乏しい状況です。
近い上方のレジスタンスはS1ハブである0.2886に設定されており、この価格帯は現値から0.1%未満の僅差にあります。中枢レジスタンスである0.2909は上方向へ約0.9%の距離に位置し、R1レジスタンス0.2926は遠方の参考ポイントとして機能しています。一方、近い下方のサポートはS2ハブである0.2869にあり、こちらは現値から約0.5%の距離にあります。さらにR2レジスタンス0.2949はより長期的な観測ポイントとなります。重要な価格ゾーンは現値周辺に密集しており、相場の動きを左右する重要な節目が数多く存在しています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
Lido DAO の価格に影響を与える要因は何ですか？
Lido DAO（LDO）トークン価格には、いくつかの重要な要因が影響します：
1. イーサリアムステーキング需要 - ETHステーキングが増加すると、LidoのTVLと収益が拡大します。 2. プロトコル手数料およびLDO保有者への報酬配分 3. ガバナンス提案とプロトコルアップグレード 4. 他の流動性ステーキングプロバイダーとの競争 5. 全体的なDeFi市場のセンチメント 6. ステーキングサービスに影響を及ぼす規制動向 7. イーサリアムネットワークのアップグレードおよびステーキングルールの変更 人はなぜ今日 Lido DAO の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のLido DAO（LDO）の価格を知りたいと考えています。その理由には、投資判断、ポートフォリオの追跡、ステーキング報酬の最適化、そしてマーケットタイミングが含まれます。LDOはEthereumのステーキングプロトコルに関する意思決定を管理しているため、価格の変動はDeFi参加者やバリデータにとって極めて重要です。
Lido DAO の価格予測 Lido DAO (LDO) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の LDO の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 Lido DAO (LDO) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Lido DAO の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Lido DAO が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？LDO の 2026–2027 年の価格予測は
Lido DAO 価格予測
ページでご確認いただけます。
Lido DAO について
Lido (LDO)は、分散型ネットワークで、ユーザーが自分のEthereum (ETH)をステーキングし、その代わりにstETHを受け取ることができます。stETHは、ステーキングされたETHの価値に連動するトークンです。Lido DAOトークン (LDO)は、Lidoエコシステム内でのガバナンスに使用され、保有者が各種提案や決定に投票することを可能にします。Lidoは、EthereumのステーキングメカニズムがステーキングされたETHをEthereum 2.0のローンチまでロックアップする問題を解決することを目指しています。これは、ユーザーにステーキングした価値を表すトークンを提供し、自由に取引したりDeFiエコシステム内で使用したりすることができます。これにより、ユーザーは流動性を犠牲にすることなくEthereumのプルーフ・オブ・ステーク（PoS）コンセンサスメカニズムに参加することができます。
日本 で Lido DAO を購入して投資する方法
Lido DAO を使用する準備はできていますか？MEXCでは、LDO の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
Lido DAO の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Lido DAO (LDO) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Lido DAO が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Lido DAO でできること
Lido DAO を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで Lido DAO (LDO) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Lido DAO ( LDO ) とは何か
Lido DAOは、Ethereumのためのリキッドステーキングサービスを構築するコミュニティである。Lidoは、ユーザーが資産をロックしたり、ステーキングのインフラを維持することなく、ステーキングの報酬を得ることができるようにします。Lidoによるステーキングは、Ethereum 2.0のフェーズ0と共に開始される予定です。
ホワイトペーパー
Lidoは従来型の企業として運営されておらず、代わりにLido DAOによって管理されています。DAOでは、投票を通じて意思決定が行われます。このDAOには、プロトコルの開発・保守を行う開発者、ステーキングインフラを運用するノードオペレーター、ガバナンスへの参加や方向性のガイドを担うコミュニティメンバーが含まれています。このモデルは、システムを単一の個人またはグループが支配しないよう、権限を分散させることを目的としています。最近のアップデートによると、Lidoのオペレーターセットは30人以上の専門ノードオペレーターへと拡大しており、これらはDAOによって選定・監視されています。コミュニティ参加は、プロトコルの運営における核となる要素であり、ガバナンス意思決定への積極的な関与が続いています。定期的なコミュニティミーティングや透明性の高いコミュニケーションチャネルを通じて、関係者が開発の進捗状況を把握し、継続的に関与できるようになっています。
このプロセスは、ユーザーがLidoのスマートコントラクトにETHを送金した時点で始まります。これらのスマートコントラクトは、デポジットを安全に処理するよう設計されています。デポジット直後、ユーザーはstETHというトークンを受け取ります。これは、裏付けとなるステーキング済みETHおよび時間とともに蓄積されるステーキング報酬を表します。stETHは流動性があるため、単一のステーキング設定にロックされたままになるのではなく、より広範な暗号資産エコシステム全体で移動・利用できます。実際のバリデータ作業は、厳選されたノード運用者によって実行されます。彼らはユーザーに代わってステーキングの運用責任を負います。ガバナンスおよび主要なプロトコル意思決定は、コミュニティ主導のDAO（分散型自律組織）によって行われ、Lidoの運営方法および進化の方向性を管理しています。耐障害性を高めるため、Lidoは「Distributed Validator Technology（分散型バリデータ技術）」を採用し、特定の1つのバリデータ要素への依存を低減し、単一障害点（SPOF）を回避するよう努めています。また、ユーザー資金の保護とパフォーマンスの効率性維持を目的として、継続的なアップデートおよび複数層にわたるセキュリティ対策が講じられています。
Lidoは、それぞれ異なる目的を持つ2つの主要なトークン——stETHとLDO——に依存しています。ユーザーがLidoを通じてETHをステーキングすると、stETHが発行されます。これはステーキングされたポジションを表す譲渡可能なトークンであり、他の暗号資産アプリケーションでも利用可能です。ステーキングによって報酬が発生すると、stETHの価値は自動的に上昇し、まるで普通預金口座における利子の積み立てのように機能します。LDOはガバナンストークンであり、保有者はプロトコルに関する意思決定（手数料設定やシステムアップグレードなど）に対して投票権を有します。Lidoはステーキング報酬に対して10%の手数料を適用しており、この手数料は以下の3つの先に分配されます：5%がノードオペレーターへ、4.5%がDAOのトレジャリーへ、残り0.5%が保険ファンドへ配分されます。Lidoを通じたステーキングの典型的なAPRは通常3–5%の範囲ですが、ネットワーク状況によって変動する可能性があります。このプロトコルは透明性を重視しており、手数料および報酬はユーザーにとって明確に可視化されています。
Lidoのロードマップは、イーサリアムの継続的な進化およびステーキング機能に影響を与えるアップグレードと密接に連動しています。2023年4月のイーサリアムShapellaアップグレード後、Lidoは引き出し機能を完全に有効化し、ユーザーがいつでもETHのアンステーク（ステーキング解除）を行えるようになりました。現在進行中の主要な目標の1つは、エコシステム全体へのより広範な統合であり、特にステーキング済み資産が頻繁に活用されるDeFiアプリケーションへの重点的な対応です。開発の優先事項には、高度なバリデータ技術を用いた分散化の向上、および他のブロックチェーンネットワークへのLidoの展開拡大も含まれます。並行して、チームはステーキング効率および全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させるための新機能の開発にも取り組んでおり、これには強化されたガバナンスメカニズムや高度なリスク管理ツールが含まれます。今後のアップデートでは、セキュリティ、使いやすさ、分散化、透明性が引き続き最優先事項とされ、コミュニティからのフィードバックおよび変化する市場ニーズに応じた調整が行われていきます。
Lidoは、バリデーターを運用する際に通常発生する技術的な障壁の多くを取り除くことで、イーサリアムのステーキングをより容易にしています。ユーザーは、複雑なインフラストラクチャを自ら管理することなく、また自身のポジションを柔軟に保つ能力を失うことなく、このプロトコルを通じてETHをステーキングして報酬を得ることができます。ETHを預けると、ユーザーはstETHという流動性のあるトークンを受け取ります。このトークンは保有・取引・他の用途で利用可能であり、その間Lidoがバックグラウンドでステーキング活動を調整します。2024年現在、Lidoは最大規模の流動型ステーキング・プロトコルであり、管理下にあるETHは900万枚以上、全ステーキング済みETHの約33%を占めています。この構造により、参加者はイーサリアムネットワークのセキュリティ向上に貢献しつつ、自身の資産を引き続き活用できるようになります。
Lido DAO資料
Lido DAO についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Lido DAO に関するその他の質問
Lido DAO が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Lido DAO の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Lido DAO の価格は ¥ 45.9225 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Lido DAO は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、LDO への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Lido DAO がMEXCで取引されました。
LDO ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Lido DAO 価格を確認するには、LDO 価格のページにアクセスしてください。
LDO の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,021.16
+0.13%
ETH
1,919.94
+0.10%
GOLD(XAUT)
4,328.24
+0.16%
SOL
75.54
+2.21%
XMR
383.15
+3.68%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、LDO/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Lido DAO の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Lido DAO 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Lido DAO (LDO) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-08 22:02:31 (UTC+8) Lido DAO (LDO) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
LDO USDT（先物取引）
LDO をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの LDO USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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