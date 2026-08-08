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本日の Lido DAO のライブ価格は 0.2925 JPY です。LDO の時価総額は 246,529,133.2109044179 JPY です。日本 のリアルタイムの LDO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Lido DAO のライブ価格は 0.2925 JPY です。LDO の時価総額は 246,529,133.2109044179 JPY です。日本 のリアルタイムの LDO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Lido DAO価格(LDO)

1 LDO から JPY へのライブ価格：

¥45.9225
¥45.9225¥45.9225
+1.70%1D
JPY
Lido DAO (LDO) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 22:02:31 (UTC+8)

Lido DAO 本日の価格

Lido DAO (LDO) の本日のライブ価格は ¥ 0.2925 で、直近24時間で 1.70% 変動しました。現在の LDO から JPY への変換レートは、¥ 0.2925 につき LDO です。

Lido DAO は現在、時価総額 ¥ 246.53M#128 位、循環供給量は 842.83M LDO です。直近24時間の LDO は、¥ 0.2831 (安値) から ¥ 0.2949 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 2,923.30160757247056565、史上最安値は ¥ 38.28170032691130932 です。

短期的なパフォーマンスでは、LDO は直近1時間で -0.21%、直近7日間で -12.46% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 104.99K に達しました。

Lido DAO (LDO) 市場情報

No.128

¥ 246.53M
¥ 246.53M¥ 246.53M

¥ 104.99K
¥ 104.99K¥ 104.99K

¥ 292.50M
¥ 292.50M¥ 292.50M

842.83M
842.83M 842.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.01%

ETH

Lido DAO の現在の時価総額は ¥ 246.53M、24時間取引高は ¥ 104.99K です。LDO の循環供給量は 842.83M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 292.50M です。

Lido DAO 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.2831
¥ 0.2831¥ 0.2831
24H 最安値
¥ 0.2949
¥ 0.2949¥ 0.2949
24H 最高値

¥ 0.2831
¥ 0.2831¥ 0.2831

¥ 0.2949
¥ 0.2949¥ 0.2949

¥ 2,923.30160757247056565
¥ 2,923.30160757247056565¥ 2,923.30160757247056565

¥ 38.28170032691130932
¥ 38.28170032691130932¥ 38.28170032691130932

-0.21%

+1.70%

-12.46%

-12.46%

Lido DAO (LDO) 価格履歴 JPY

Lido DAO の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.767633+1.70%
30日¥ -0.0209-6.67%
60日¥ +0.0356+13.85%
90日¥ -0.1218-29.40%
Lido DAO 本日の価格変動

本日 LDO は、 ¥ +0.767633 (+1.70%) の変動を記録しました。

Lido DAO 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0209 (-6.67%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Lido DAO 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、LDO は、 ¥ +0.0356 (+13.85%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Lido DAO 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.1218 (-29.40%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Lido DAO (LDO) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Lido DAO 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Lido DAO の分析

この分析では、AIモデルを活用して Lido DAO の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Lido DAO 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の LDO 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS2 ≤ 価格 < S1S2‑S1の間中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

LDO_USDTは4時間足の現値0.2883で推移しています。価格はS1ハブである0.2886をわずかに下回る位置にあり、上方向の直接的な構造参照となる中枢節点0.2909が存在します。また、S2サポート0.2869が下落局面の境界を定めています。現在の価格はピボット体系の下半分に位置しており、買いと売りの勢力が狭いレンジ内で拮抗した状態を維持しています。 MA7およびEMA7の移動平均線はいずれも買いシグナルを示す並びとなっています。MACD指標はゴールデンクロスの形を形成しており、RSIは中立域に位置しています。短期的な勢力指標からは買い圧力が集中していることが窺えます。速慢線の方向性も一致しており、ボラティリティは通常水準を維持しています。価格には極端な乖離は見られず、勢力分布は買い側に偏っています。市場全体としては、急激な一方向への強い推進力は乏しい状況です。 近い上方のレジスタンスはS1ハブである0.2886に設定されており、この価格帯は現値から0.1%未満の僅差にあります。中枢レジスタンスである0.2909は上方向へ約0.9%の距離に位置し、R1レジスタンス0.2926は遠方の参考ポイントとして機能しています。一方、近い下方のサポートはS2ハブである0.2869にあり、こちらは現値から約0.5%の距離にあります。さらにR2レジスタンス0.2949はより長期的な観測ポイントとなります。重要な価格ゾーンは現値周辺に密集しており、相場の動きを左右する重要な節目が数多く存在しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Lido DAO の価格に影響を与える要因は何ですか？

Lido DAO（LDO）トークン価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. イーサリアムステーキング需要 - ETHステーキングが増加すると、LidoのTVLと収益が拡大します。
2. プロトコル手数料およびLDO保有者への報酬配分
3. ガバナンス提案とプロトコルアップグレード
4. 他の流動性ステーキングプロバイダーとの競争
5. 全体的なDeFi市場のセンチメント
6. ステーキングサービスに影響を及ぼす規制動向
7. イーサリアムネットワークのアップグレードおよびステーキングルールの変更

人はなぜ今日 Lido DAO の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のLido DAO（LDO）の価格を知りたいと考えています。その理由には、投資判断、ポートフォリオの追跡、ステーキング報酬の最適化、そしてマーケットタイミングが含まれます。LDOはEthereumのステーキングプロトコルに関する意思決定を管理しているため、価格の変動はDeFi参加者やバリデータにとって極めて重要です。

Lido DAO の価格予測

Lido DAO (LDO) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の LDO の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Lido DAO (LDO) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Lido DAO の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Lido DAO が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？LDO の 2026–2027 年の価格予測は Lido DAO 価格予測 ページでご確認いただけます。

Lido DAO について

Lido (LDO)は、分散型ネットワークで、ユーザーが自分のEthereum (ETH)をステーキングし、その代わりにstETHを受け取ることができます。stETHは、ステーキングされたETHの価値に連動するトークンです。Lido DAOトークン (LDO)は、Lidoエコシステム内でのガバナンスに使用され、保有者が各種提案や決定に投票することを可能にします。Lidoは、EthereumのステーキングメカニズムがステーキングされたETHをEthereum 2.0のローンチまでロックアップする問題を解決することを目指しています。これは、ユーザーにステーキングした価値を表すトークンを提供し、自由に取引したりDeFiエコシステム内で使用したりすることができます。これにより、ユーザーは流動性を犠牲にすることなくEthereumのプルーフ・オブ・ステーク（PoS）コンセンサスメカニズムに参加することができます。

日本 で Lido DAO を購入して投資する方法

Lido DAO を使用する準備はできていますか？MEXCでは、LDO の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Lido DAO の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Lido DAO (LDO) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Lido DAO が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Lido DAO (LDO) の購入ガイド

Lido DAO でできること

Lido DAO を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Lido DAO (LDO) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Lido DAO ( LDO ) とは何か

Lido DAOは、Ethereumのためのリキッドステーキングサービスを構築するコミュニティである。Lidoは、ユーザーが資産をロックしたり、ステーキングのインフラを維持することなく、ステーキングの報酬を得ることができるようにします。Lidoによるステーキングは、Ethereum 2.0のフェーズ0と共に開始される予定です。

ホワイトペーパー

Lido DAO資料

Lido DAO についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Lido DAOウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Arbitrum EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Index Coop Defi Index

よくある質問： Lido DAO に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 22:02:31 (UTC+8)

Lido DAO (LDO) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Lido DAO についてさらに詳しく知る

LDO USDT（先物取引）

LDO をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの LDO USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Lido DAO (LDO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Lido DAO ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
LDO/USDT
¥45.9068
¥45.9068¥45.9068
+1.70%
364.04K (USDT)
LDO/USDC
¥45.9068
¥45.9068¥45.9068
+1.63%
189.62K (USDT)

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¥38.76330
¥38.76330¥38.76330

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ZKcandy

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¥212.5623
¥212.5623¥212.5623

-35.46%

JMDT

JMDT

JMDT

¥155.3986
¥155.3986¥155.3986

-28.09%

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STONK

STONK

¥1.209528
¥1.209528¥1.209528

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¥14.44714
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¥2.073028¥2.073028

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TUT

¥10.624190
¥10.624190¥10.624190

+85.15%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥2.730073
¥2.730073¥2.730073

+37.94%

Audiera

Audiera

BEAT

¥417.80683
¥417.80683¥417.80683

+33.11%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.62141
¥14.62141¥14.62141

+19.13%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

LDO から JPY の計算機

金額

LDO
LDO
JPY
JPY

1 LDO = 45.9225 JPY