出金エラーメッセージとよくある問題









ブロックチェーンにおいて、ネットワークアドレスは通常、ブロックチェーンネットワーク上の参加者や資産を識別し、位置を特定するために使用されます。異なるブロックチェーンネットワークは、独自のアドレス命名規則およびアドレス形式を持っています。





例えば、イーサリアムネットワークアドレスの場合、「0x」に続く40文字の16進数で構成されており、ビットコインアドレスは通常「1」に続く26文字から35文字、または「bc1」に続く41文字から62文字で構成されています。









メモとは、特定のブロックチェーンネットワーク内のトランザクションに付加されるテキストまたはデータフィールドのことを指します。これは、トランザクションの追加情報や指示を提供するために使用することができ、特定のトランザクションに関連付けられています。













SMSまたは電子メールにて出金確認を行う前に、メモ情報の誤入力に気が付いた場合は、「出金」セクションに移動し、その出金操作に対して[キャンセル]をクリックすることができます。その後、正しいアドレスを入力し、再度出金手続きを行ってください。





ウェブサイト：MEXC公式ウェブサイトのトップページのナビゲーションバーから[ウォレット]を選択し、[取引履歴]を選択します。取引履歴ページで[出金]を選択し、キャンセル手続きを行ってください。

アプリ：MEXCアプリのトップページで、左上の人型アイコンをタップし、[取引履歴]を選択します。[入金/出金]をタップし、[出金]を選択してキャンセル手続きを行ってください。





出金確認の電子メールまたはSMSを受け取った後に、メモ情報の誤入力に気が付いた場合、出金操作のトランザクションIDをコピーし、受信先プラットフォームに相談することで、資産を回収するためのサポートを受けることができます。









出金手続き中に、出金ネットワークと一致しないアドレスや他の文字を含むアドレスを入力すると、「出金アドレスがルールに準拠していません」または「アドレスとネットワークが一致しません。ご確認の上、再度お試しください」と表示されます。この場合、他の出金ネットワークを選択するか、出金ネットワークに対応する正しい出金アドレスを入力してください。





下図に示すように、MEXCでUSDTを出金する際、出金アドレスとしてERC20アドレスを使用し、出金ネットワークとしてTRX（TRC20）を選択すると、「出金アドレスがルールに準拠していません」というメッセージが表示されます。













ネットワークが混み合っている場合は、「ネットワークが混み合っています」と表示されます。この場合、別のネットワークを選択するか、しばらく時間をおいてから出金操作を行ってください。





上記の出金エラーメッセージに加え、出金操作において以下のようなよくある問題に直面する場合があります：









出金ステータスが「処理中」と表示されている場合は、ブロックチェーンネットワークの性質および混雑状況によって送金に遅れが生じる可能性があります。処理が完了するまで今しばらくお待ちください。





出金ステータスが「完了」と表示されているにもかかわらず、しばらく経っても送金した資産が届かない場合は、ブロックチェーン上の確認数が入金先の要件を満たすまでしばらくお待ちください。あるいは、MEXCからトランザクションIDをコピーして、入金先プラットフォームのカスタマーサービスにお問い合わせいただくことで、さらなるサポートを受けることができます。





出金依頼から6時間以上経過してもトランザクションIDが生成されない場合、直ちにMEXCのオンラインカスタマーサービスまでお問い合わせいただき、出金依頼時のスクリーンショットをご提供ください。ユーザー様の出金依頼をサポートさせていただきます。MEXCプラットフォーム上でトランザクションIDを見つける方法を以下に例示します。













電子メールまたはSMSにて出金を確認済みの場合、システムは自動的に出金手続きを開始するため、送金を停止することはできません。ブロックチェーンアドレスは匿名性が高いため、受取人を特定することはできません。誤ったアドレスに出金してしまった場合は、他の手段で対象アドレスの所有者に連絡を取り、資産の返却について交渉してみてください。



