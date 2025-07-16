1. ネットワークアドレスとは？ ブロックチェーンにおいて、ネットワークアドレスは通常、ブロックチェーンネットワーク上の参加者や資産を識別し、位置を特定するために使用されます。異なるブロックチェーンネットワークは、独自のアドレス命名規則およびアドレス形式を持っています。 例えば、イーサリアムネットワークアドレスの場合、「0x」に続く40文字の16進数で構成されており、ビットコインアドレスは通常「11. ネットワークアドレスとは？ ブロックチェーンにおいて、ネットワークアドレスは通常、ブロックチェーンネットワーク上の参加者や資産を識別し、位置を特定するために使用されます。異なるブロックチェーンネットワークは、独自のアドレス命名規則およびアドレス形式を持っています。 例えば、イーサリアムネットワークアドレスの場合、「0x」に続く40文字の16進数で構成されており、ビットコインアドレスは通常「1
学ぶ/初心者向けガイド/ユーザーガイド/出金エラーメッセージとよくある問題

出金エラーメッセージとよくある問題

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#基本概念
SPACE ID
ID$0.1476+0.68%
トロン
TRX$0.334-0.83%
Terrace
TRC$0.003595+4.23%

1. ネットワークアドレスとは？


ブロックチェーンにおいて、ネットワークアドレスは通常、ブロックチェーンネットワーク上の参加者や資産を識別し、位置を特定するために使用されます。異なるブロックチェーンネットワークは、独自のアドレス命名規則およびアドレス形式を持っています。

例えば、イーサリアムネットワークアドレスの場合、「0x」に続く40文字の16進数で構成されており、ビットコインアドレスは通常「1」に続く26文字から35文字、または「bc1」に続く41文字から62文字で構成されています。

2. メモとは？


メモとは、特定のブロックチェーンネットワーク内のトランザクションに付加されるテキストまたはデータフィールドのことを指します。これは、トランザクションの追加情報や指示を提供するために使用することができ、特定のトランザクションに関連付けられています。

ブロックチェーンネットワークによっては、独自の規定や制限が設けられている場合があるため、メモフィールドを使用する際には、対応する規則に従う必要があります。一部のブロックチェーンネットワークでは、通常メモフィールドを選択することができます。メモについて詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご参照ください：メモ/タグとは？

3. 出金時にメモのアドレスを誤入力した場合はどうすればいいですか？


SMSまたは電子メールにて出金確認を行う前に、メモ情報の誤入力に気が付いた場合は、「出金」セクションに移動し、その出金操作に対して[キャンセル]をクリックすることができます。その後、正しいアドレスを入力し、再度出金手続きを行ってください。

  • ウェブサイト：MEXC公式ウェブサイトのトップページのナビゲーションバーから[ウォレット]を選択し、[取引履歴]を選択します。取引履歴ページで[出金]を選択し、キャンセル手続きを行ってください。
  • アプリ：MEXCアプリのトップページで、左上の人型アイコンをタップし、[取引履歴]を選択します。[入金/出金]をタップし、[出金]を選択してキャンセル手続きを行ってください。

出金確認の電子メールまたはSMSを受け取った後に、メモ情報の誤入力に気が付いた場合、出金操作のトランザクションIDをコピーし、受信先プラットフォームに相談することで、資産を回収するためのサポートを受けることができます。

4. 「出金アドレスがルールに準拠していません」と表示されるのはなぜですか？(「アドレスとネットワークが一致しません。ご確認の上、再度お試しください」と表示されるのはなぜですか？）


出金手続き中に、出金ネットワークと一致しないアドレスや他の文字を含むアドレスを入力すると、「出金アドレスがルールに準拠していません」または「アドレスとネットワークが一致しません。ご確認の上、再度お試しください」と表示されます。この場合、他の出金ネットワークを選択するか、出金ネットワークに対応する正しい出金アドレスを入力してください。

下図に示すように、MEXCでUSDTを出金する際、出金アドレスとしてERC20アドレスを使用し、出金ネットワークとしてTRX（TRC20）を選択すると、「出金アドレスがルールに準拠していません」というメッセージが表示されます。


5.「ネットワークが混み合っています」と表示されるのはなぜですか？


ネットワークが混み合っている場合は、「ネットワークが混み合っています」と表示されます。この場合、別のネットワークを選択するか、しばらく時間をおいてから出金操作を行ってください。

上記の出金エラーメッセージに加え、出金操作において以下のようなよくある問題に直面する場合があります：

6. 出金が反映されていない場合はどうすればいいですか？


出金ステータスが「処理中」と表示されている場合は、ブロックチェーンネットワークの性質および混雑状況によって送金に遅れが生じる可能性があります。処理が完了するまで今しばらくお待ちください。

出金ステータスが「完了」と表示されているにもかかわらず、しばらく経っても送金した資産が届かない場合は、ブロックチェーン上の確認数が入金先の要件を満たすまでしばらくお待ちください。あるいは、MEXCからトランザクションIDをコピーして、入金先プラットフォームのカスタマーサービスにお問い合わせいただくことで、さらなるサポートを受けることができます。

出金依頼から6時間以上経過してもトランザクションIDが生成されない場合、直ちにMEXCのオンラインカスタマーサービスまでお問い合わせいただき、出金依頼時のスクリーンショットをご提供ください。ユーザー様の出金依頼をサポートさせていただきます。MEXCプラットフォーム上でトランザクションIDを見つける方法を以下に例示します。


7. 誤ったアドレスに出金してしまった場合はどうすればいいですか？


SMSまたは電子メールにて出金確認を行う前に、出金アドレスの誤入力に気が付いた場合は、「出金」セクションに移動し、その出金操作に対して[キャンセル]をクリックすることができます。その後、正しいアドレスを入力し、再度出金手続きを行ってください。

  • ウェブサイト：MEXC公式ウェブサイトのトップページのナビゲーションバーから[ウォレット]を選択し、[取引履歴]を選択します。取引履歴ページで[出金]を選択し、キャンセル手続きを行ってください。
  • アプリ：MEXCアプリのトップページで、左上の人型アイコンをタップし、[取引履歴]を選択します。[入金/出金]をタップし、[出金]を選択してキャンセル手続きを行ってください。

電子メールまたはSMSにて出金を確認済みの場合、システムは自動的に出金手続きを開始するため、送金を停止することはできません。ブロックチェーンアドレスは匿名性が高いため、受取人を特定することはできません。誤ったアドレスに出金してしまった場合は、他の手段で対象アドレスの所有者に連絡を取り、資産の返却について交渉してみてください。

免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

初心者向けガイド：ストップリミットとは？MEXCで設定して利益を確保し、損失を防ぐ方法

初心者向けガイド：ストップリミットとは？MEXCで設定して利益を確保し、損失を防ぐ方法

暗号資産市場は変動が激しく、価格は大きく上下します。そのため、わずかな遅れでもチャンスを逃したり不要な損失を招いたりする可能性があります。ストップリミットは、広く利用されている自動取引ツールであり、投資家があらかじめトリガー価格を設定することを可能にします。この価格に達すると、システムが自動的に売買注文を実行し、トレーダーがリスクを管理して利益を確保できるようにします。*BTN-BTCを購入&BT

指値注文をわかりやすく解説：より効果的に取引する方法

指値注文をわかりやすく解説：より効果的に取引する方法

暗号資産市場において、指値注文は重要な取引メカニズムとして機能し、投資家が取引価格を正確にコントロールできるようにします。1. 指値注文とは？1.1 定義指値注文では、トレーダーは希望する注文価格を指定することができます。注文は、指定した価格またはそれより有利な価格で約定します。指値注文を出した際、注文板にすでに指定した価格に一致する注文が存在する場合、その取引は最良の価格で即時に約定します。一致

コピートレードとは

コピートレードとは

コピートレードとは、暗号資産取引における投資戦略の一つで、投資家が他の経験豊富なトレーダーの取引を自動的に複製する仕組みです。専門的な知識や取引経験が少ない初心者にとって、非常に使い勝手のよい投資戦略です。1. コピートレードの特徴自動化：投資家がフォローするトレーダーを選択すると、システムはそのトレーダーと同じ売買操作を自動的に実行します。透明性：投資家はトレーダーの過去の取引記録、ROI（投資

現物取引を理解する

現物取引を理解する

暗号資産取引は通常、現物取引と先物取引の2つに分けられます。現物取引とは、市場で暗号資産を売買する行為であり、2つの暗号資産の交換およびそれに伴う資産の保有のことを指します。現物取引における価格は通常、リアルタイムの市場価格であり、トレーダーはいつでも期限を指定せずに取引を実行することができます。MEXCで現物取引を行う方法本記事では、例としてMXを使用してMEXCで現物取引を行う方法をご説明しま

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得