"2017年後半に元クアルコム、インテル、Dropboxのエンジニアによって設立されたSolanaは、分散化やセキュリティを犠牲にすることなくスケーラビリティを提供することに焦点を当てたシングルチェーン、委任型Proof-of-Stakeプロトコルです。Solanaのスケーリングソリューションの中核はProof-of-History（PoH）と名付けられた分散時計で、単一で信頼できる時間の源がない分散ネットワークで時間の問題を解決するために構築されています。Solanaの特徴は以下の通りです。 - スケーラビリティ。Solanaは1秒間に5万件以上のトランザクションをサポートし、ブロックタイムは400ミリ秒を維持します。 - 非中央集権化。Turbineブロックプロパゲーションプロトコルを使用することで、パフォーマンスとスケーラビリティを維持しながら、数千のノードをサポートすることができます。 -安価な実行コストネットワーク上の取引コストは、100万トランザクションで10米ドルと試算されています。"