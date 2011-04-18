"リップルはリップルネットワークの基本通貨で、リップルネットワーク全体で流通させることができます。総供給量は1000億枚で、取引数の増加に伴い徐々に減少しています。リップルの運営会社はRipple Labs（旧OpenCoin）です。 リップル通貨は、リップルシステムにおける唯一の共通通貨です。システム内の他の通貨とは異なります。例えば、CNYとUSDはゲートウェイをまたいでキャッシュアウトすることができません。つまり、Aゲートウェイで発行されたCNYは、Aゲートウェイでしかキャッシュアウトできず、Bゲートウェイではキャッシュアウトできないのです。そうでなければ、リップルシステムのペンディングオーダーでBゲートウェイのCNYに変換する必要があります。しかし、リップルにはそのような制約が全くありません。リップルシステムでは普遍的なものです。 リップル（XRP）は、ビットコインと同じ、数学と暗号化に基づく暗号資産です。しかし、実利のないビットコインと違うのは、XRPがリップルシステムにおいて接続の役割を果たし、セキュリティ保証機能を誇っている点です。セキュリティ保証のためには、このプロトコルに参加するゲートウェイが少量のXRPを保有することが必須となります。"