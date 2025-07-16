暗号資産取引において、ステーブルコインは取引の基軸通貨として機能し、トレーダーの取引の効率化を可能にします。価格が安定しているため、ステーブルコインは融資、ステーキング、分散型金融（DeFi）における流動性の提供といった用途にも活用されています。これにより市場の流動性が向上し、より活発な取引と投資環境が形成され、より多くの人の参加を促し、暗号資産市場全体の成長に貢献します。 ステーブルコインは、法暗号資産取引において、ステーブルコインは取引の基軸通貨として機能し、トレーダーの取引の効率化を可能にします。価格が安定しているため、ステーブルコインは融資、ステーキング、分散型金融（DeFi）における流動性の提供といった用途にも活用されています。これにより市場の流動性が向上し、より活発な取引と投資環境が形成され、より多くの人の参加を促し、暗号資産市場全体の成長に貢献します。 ステーブルコインは、法
暗号資産取引において、ステーブルコインは取引の基軸通貨として機能し、トレーダーの取引の効率化を可能にします。価格が安定しているため、ステーブルコインは融資、ステーキング、分散型金融（DeFi）における流動性の提供といった用途にも活用されています。これにより市場の流動性が向上し、より活発な取引と投資環境が形成され、より多くの人の参加を促し、暗号資産市場全体の成長に貢献します。

ステーブルコインは、法定通貨担保型ステーブルコイン（USDTやUSDCなど）、暗号資産担保型ステーブルコイン（DAIなど）、アルゴリズム型ステーブルコイン（FEIやUSTなど）の3つの主要カテゴリに進化してきました。Ethena USDeの導入は、ステーブルコインの進化における新たな局面を示すものです。

1. Ethena USDeとは


USDeは、Ethena Labsが上場した合成USDステーブルコインで、DeFiセクターに革新的なソリューションを提供するために、従来のステーブルコインに関連する中央集権への依存とスケーラビリティの問題を克服しています。USDeは、ヘッジ戦略とトークンの作成、償還メカニズムの組み合わせにより、米ドルと1対1のペッグを維持します。ユーザーは、担保としてETHやステーキングトークンを預け、同時に中央管理取引所で無期限先物のショートポジションをオープンすることで、USDeを作成できます。

CoinGeckoの最新データによると、USDeは時価総額でUSDT、USDC、USDSに次ぐ第4位のステーブルコインに上昇しました。


2. Ethena の仕組み


トークンの作成：ユーザーは仲介者（Lidoなど）にミンティングリクエストを提出します。ユーザーの資産を受け取った仲介者は、トークンの作成リクエストをEthenaプロトコルに転送します。Ethenaプロトコルは、受け取った資産の価値と同額のETHまたはBTCのショートポジションをオープンします。同額のUSDeが発行され、仲介者に送信され、仲介者がそれをユーザーに送金し、トークンの作成プロセスが完了します。

償還：ユーザーは仲介者にUSDeの償還リクエストを提出します。ユーザーのUSDeを受け取ると、仲介者はEthenaプロトコルに償還リクエストを転送します。その後、プロトコルは受け取ったUSDeの金額に基づいて対応するショートポジションを決済します。その後、同等の担保資産が仲介者に送信され、仲介者がユーザーに転送し、償還プロセスが完了します。

USDeの中核となる安定メカニズムは、Deltaヘッジ戦略に基づいています。この戦略は、イーサ担保と同等のデリバティブ市場で控除ポジションを維持することにより、暗号資産の成行価格変動を緩和します。ヘッジポジションの自動調整により、市場の変動にリアルタイムで対応し、米ドルに対するUSDeペッグの安定性を維持します。　


3. USDe の特徴


安定メカニズム：USDeは、Deltaヘッジ戦略と作成＆償還メカニズムにより、米ドルとのペッグを1:1に維持することで、相場変動時にも価格の安定性を確保し、ユーザーのリスクを軽減します。

分散化：USDeは分散型プラットフォームで運営され、単一の事業体が発行や償還プロセスを管理することはありません。これにより、中央集権的な発行体への依存が排除され、セキュリティが強化され、検閲や干渉のリスクが軽減されます。

利益の創出：ユーザーはUSDeをロックすることで、ETHのステーキングやデリバティブ市場での裁定取引機会から得られる利益で追加収入を得ることもでき、それがユーザーにとってより魅力的なものとなっています。

スケーラビリティ：イーサリアムネットワーク上に構築されたUSDeは、既存のDeFiプロトコルとインフラストラクチャを活用して高いスケーラビリティと効率性を実現し、より広範な採用とシームレスなマルチプラットフォーム統合を促進します。

透明性と検証可能性：ユーザーはいつでも担保と取引記録をオンチェーンで検証することができます。この透明性により、USDeに対する信頼が高まり、その資産の裏付けの信憑性が保証されます。

4. USDe のリスク


規制上の課題がある：多くのDeFiプロジェクトと同様に、Ethenaは規制の監視対象であり、合成ステーブルコイン USDeの発行は、各国の法規制に影響を受ける可能性があります。

分散化が未完全で、カストディリスクがある：Ethenaプロトコルの資産は第三者のカストディ業者によって管理されていますが、取引所外決済（OES）メカニズムに依存しているため、潜在的なカストディリスクが生じます。

資金調達率リスクがある：無期限先物の資金調達率がマイナスに転じた場合、ユーザーの利回りが低下し、USDe保有者が損失を被る可能性があります。

5. USDe の購入方法


USDeトークンは現在MEXCに上場しており、複数の取引ペアが提供されています。例として、USDE/USDTの購入方法は以下の通りです：　

MEXCアプリを開き、上部の検索バーに「USDE」と入力し、USDE/USDT現物取引ペアを選択します。チャートページで、[購入]をクリックし、注文の種類と数量を設定し、[USDEを購入]をクリックして購入を完了します。


また、MEXCは現在、TONネットワーク上のUSDEの入金および出金に対応しており、ユーザー様が効率的かつ手軽に資金のやり取りを行えるようサポートしています。

現物アカウントに0.1 USDE以上を保有している場合、手動での登録、ステーキング、ロックアップは不要で、プラットフォームが日次スナップショットで記録された最低保有量と適用されるAPRに基づいて自動で利益を計算します。フレキシブルセービングで日次利回り最大APR 8%を享受できます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

