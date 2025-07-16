







ステーブルコインは、法定通貨担保型ステーブルコイン（USDTやUSDCなど）、暗号資産担保型ステーブルコイン（DAIなど）、アルゴリズム型ステーブルコイン（FEIやUSTなど）の3つの主要カテゴリに進化してきました。Ethena USDeの導入は、ステーブルコインの進化における新たな局面を示すものです。









USDeは、Ethena Labsが上場した合成USDステーブルコインで、DeFiセクターに革新的なソリューションを提供するために、従来のステーブルコインに関連する中央集権への依存とスケーラビリティの問題を克服しています。USDeは、ヘッジ戦略とトークンの作成、償還メカニズムの組み合わせにより、米ドルと1対1のペッグを維持します。ユーザーは、担保としてETHやステーキングトークンを預け、同時に中央管理取引所で無期限先物のショートポジションをオープンすることで、USDeを作成できます。

















トークンの作成：ユーザーは仲介者（Lidoなど）にミンティングリクエストを提出します。ユーザーの資産を受け取った仲介者は、トークンの作成リクエストをEthenaプロトコルに転送します。Ethenaプロトコルは、受け取った資産の価値と同額のETHまたはBTCのショートポジションをオープンします。同額のUSDeが発行され、仲介者に送信され、仲介者がそれをユーザーに送金し、トークンの作成プロセスが完了します。





償還：ユーザーは仲介者にUSDeの償還リクエストを提出します。ユーザーのUSDeを受け取ると、仲介者はEthenaプロトコルに償還リクエストを転送します。その後、プロトコルは受け取ったUSDeの金額に基づいて対応するショートポジションを決済します。その後、同等の担保資産が仲介者に送信され、仲介者がユーザーに転送し、償還プロセスが完了します。





USDeの中核となる安定メカニズムは、Deltaヘッジ戦略に基づいています。この戦略は、イーサ担保と同等のデリバティブ市場で控除ポジションを維持することにより、暗号資産の成行価格変動を緩和します。ヘッジポジションの自動調整により、市場の変動にリアルタイムで対応し、米ドルに対するUSDeペッグの安定性を維持します。













安定メカニズム：USDeは、Deltaヘッジ戦略と作成＆償還メカニズムにより、米ドルとのペッグを1:1に維持することで、相場変動時にも価格の安定性を確保し、ユーザーのリスクを軽減します。





分散化：USDeは分散型プラットフォームで運営され、単一の事業体が発行や償還プロセスを管理することはありません。これにより、中央集権的な発行体への依存が排除され、セキュリティが強化され、検閲や干渉のリスクが軽減されます。





利益の創出：ユーザーはUSDeをロックすることで、ETHのステーキングやデリバティブ市場での裁定取引機会から得られる利益で追加収入を得ることもでき、それがユーザーにとってより魅力的なものとなっています。





スケーラビリティ：イーサリアムネットワーク上に構築されたUSDeは、既存のDeFiプロトコルとインフラストラクチャを活用して高いスケーラビリティと効率性を実現し、より広範な採用とシームレスなマルチプラットフォーム統合を促進します。





透明性と検証可能性：ユーザーはいつでも担保と取引記録をオンチェーンで検証することができます。この透明性により、USDeに対する信頼が高まり、その資産の裏付けの信憑性が保証されます。









規制上の課題がある：多くのDeFiプロジェクトと同様に、Ethenaは規制の監視対象であり、合成ステーブルコイン USDeの発行は、各国の法規制に影響を受ける可能性があります。





分散化が未完全で、カストディリスクがある：Ethenaプロトコルの資産は第三者のカストディ業者によって管理されていますが、取引所外決済（OES）メカニズムに依存しているため、潜在的なカストディリスクが生じます。





資金調達率リスクがある：無期限先物の資金調達率がマイナスに転じた場合、ユーザーの利回りが低下し、USDe保有者が損失を被る可能性があります。









USDeトークンは現在MEXCに上場しており、複数の取引ペアが提供されています。例として、USDE/USDTの購入方法は以下の通りです：





MEXCアプリを開き、上部の検索バーに「USDE」と入力し、USDE/USDT現物取引ペアを選択します。チャートページで、[購入]をクリックし、注文の種類と数量を設定し、[USDEを購入]をクリックして購入を完了します。















