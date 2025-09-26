マージンコールとは？先物取引における重要なリスク管理の仕組みを解説

マージンコールの仕組みを理解することは、初心者から上級者まで、すべての先物トレーダーにとって必須です。マージンコールは、プラットフォームが設定する受動的な要件であるだけでなく、重大なリスク警告のサインでもあります。トレーダーに対して、資産とポジションの両方を守るために速やかに対策を講じる必要があることを知らせる役割を果たします。













マージンコールの目的は、トレーダーが潜在的な損失をカバーするのに十分な資金を持っていることを保証し、ポジションの強制決済を防ぐことです。端的に言えば、マージンコールはポジションを守るための最後の防衛線です。

















USDT-M 先物 (リニア)： 各自動証拠金追加額 ＝ 平均オープン価格 × サイズ × ポジション数量 × 維持証拠金率

Coin-M 先物 (インバース)： 各自動証拠金追加額 ＝ サイズ × ポジション数量 × 維持証拠金率 ÷ 平均オープン価格













公正価格が強制決済価格である16,270.96 USDTまで下落すると、ポジションの強制決済を防ぐために、自動証拠金追加（マージンコール）メカニズムが発動します。





計算式に基づくマージンコール額は、以下の通りです：





自動証拠金追加額の計算 = 平均オープン価格 × サイズ × ポジション数量 × 維持証拠金率

= 18,000 × 0.0001 × 5,000 × 0.4% = 36 USDT





この追加証拠金が適用された後、新しい強制決済価格が再計算されます：





維持証拠金 = ポジション数量 × サイズ × 平均オープン価格 × 維持証拠金率 = 5,000 × 0.0001 × 18,000 × 0.4% = 36 USDT





初期証拠金 = 平均オープン価格 × 契約サイズ × サイズ ÷ レバレッジ

= 18,000 × 0.0001 × 5,000 / 10 = 900 USDT





強制決済価格 = (維持証拠金 – 初期証拠金 + 平均オープン価格 × ポジション数量 × サイズ) ÷ (ポジション数量 × サイズ) = (36 – 900 + 18,000 × 5,000 × 0.0001) / (5,000 × 0.0001) = 16,200 USDT





この調整により、トレーダーは即時の強制決済を回避できます。ただし、手数料やその他の要素は本計算に含まれていないため、実際の数値は異なる場合があります。

















アカウント残高が維持証拠金水準を下回った場合、マージンコール通知が届きます。通知が発生する主な理由は以下の通りです：





3.1 市場のボラティリティ：市場は本質的に予測不可能であるため、価格の変動によってアカウントの純資産が減少して維持証拠金要件を下回る場合があります。この場合、マージンコール通知が発行されます。





3.2 不適切な取引判断：実際の市況と乖離した取引判断を行うと、追加資金が必要になる可能性があります。このリスクは、体系的な取引戦略を持たず、短期的な利益を追い求めるあまり感情的な判断をしやすい経験の浅いトレーダーに特に顕著です。こうした要因は、マージンコール通知が発生する可能性を大きく高めます。





3.3 過度なレバレッジ：レバレッジを過度に高く設定すると、価格変動に対する許容余地がほとんどなくなります。わずかな市場変動でもアカウントに大きな損失をもたらし、マージンコールのリスクを高める可能性があります。





3.4 リスク管理の欠如：損切り注文を設定するなどのリスク管理措置を講じない場合、マージンコールを受ける可能性が高まります。





マージンコール通知の目的は、アカウント資産の状況を知らせ、ユーザーが速やかに追加証拠金を入れて要件を満たし、ポジションを維持できるようにすることです。









4.1 アカウント残高の監視：取引アカウントの残高や証拠金水準を定期的に確認しましょう。市場のボラティリティやポジション価値を注意深く追跡することで、必要に応じて即座に対応できます。





4.2 アラートと通知の設定：取引プラットフォームでアラートや通知機能を有効にし、アカウント残高が維持証拠金水準に近づいたり下回ったりした際に、タイムリーにリマインダーを受け取れるようにしましょう。MEXCでは、環境設定セクションでこれらのアラートを設定できます。有効にすると、通知はメール、SMS、アプリ内メッセージ、プッシュ通知で送信されます。









4.3 追加資金の入金：マージンコール通知を受け取った場合、直ちに先物取引アカウントへ追加資金を入金する必要があります。





4.4 ポジションの調整またはレバレッジの変更：即座に入金できない場合は、ポジションの調整やレバレッジの引き下げを検討してください。ポジションサイズやレバレッジを縮小することで証拠金要件が減少し、マージンコールを回避しやすくなります。これには、ポジションの一部決済や取引計画の見直しが含まれることがあります。





4.5 リスク管理の戦略：効果的なリスク管理戦略を策定し、それを遵守することが不可欠です。具体的には、損切り注文の設定、資金の慎重な配分、過剰取引の回避などが挙げられます。これらの実践は、潜在的な損失を最小限に抑え、マージンコールが発生する可能性を低減するのに役立ちます。













多くのトレーダーはマージンコールをネガティブな出来事と捉えがちですが、実は重要なポジティブな役割も果たします：





ポジション期間の延長： 不利な市況下でも余裕を持たせ、早期の強制決済を回避するのに役立ちます。

強制決済の回避： トレーダーに市場の潜在的な反発を待つ機会を与え、利益の可能性を維持します。

資本効率の向上： ポジション管理の柔軟性が高まり、証拠金を効率的に配分できます。

リスク意識の強化：資本リスクを明確に認識させ、トレーダーが健全なリスク管理習慣を身につけるよう促します。





つまり、マージンコールは市場からの最後の警告として、ポジションを守るための最後の機会を提供してくれると言えます。









6.1 十分な資金の確保：取引を行う前に、証拠金要件を満たす十分な資金があることを確認してください。資本の大部分を証拠金に投入することは避け、市場の変動に対応できる余裕を持たせておくことが重要です。





6.2 適切なレバレッジの設定：レバレッジは慎重に調整し、過度な設定は避けましょう。高いレバレッジはポジションのリスクを増大させ、マージンコールを引き起こしやすくなります。





6.3 厳格なリスク管理の実施：規律あるリスク管理戦略を策定し、それに従いましょう。潜在的な損失を抑えるために損切り注文を活用し、リスク許容度に応じて資金を適切に配分してください。





6.4 過剰取引の回避：過度な取引や衝動的な判断は避けましょう。過剰取引はマージンコールのリスクを高めます。冷静かつ合理的に行動し、取引計画を遵守することが重要です。





6.5 ポジションの迅速な監視と調整：市況や保有ポジションを定期的に確認しましょう。市場のボラティリティによって損失が発生した場合は、速やかにポジションサイズを縮小するか、適切なヘッジ戦略を検討してリスクを管理してください。









マージンコールは、MEXCの先物取引におけるリスク管理システムの重要な要素です。これはペナルティではなく、トレーダーが積極的にリスクを管理し、最悪の結果である強制決済を回避するための最後の機会となります。すべての先物トレーダーは、証拠金率を常に監視し、維持証拠金率との関係を明確に理解することを習慣にすべきです。強制決済の瀬戸際でマージンコールを待つよりも、取引開始時点で適切なレバレッジや損切り戦略を設定する方がはるかに効果的です。最終的に、成功する取引とは、利益機会を捉えるだけでなく、潜在的な損失を効果的に管理し、最小限に抑えることでもあります。











