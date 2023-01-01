MEXCでUSDEを獲得

USDEを保有して毎日獲得、
最大 5% のAPR！

現在の保有数量
累積利息
MEXCでUSDEを獲得

メリット

高収益

最大 5% のAPRを獲得できます。利用可能なステーブルコインの利率の中でも最高水準です。

使いやすい

USDEを保有するだけで毎日利息を獲得

安全かつフレキシブル

ステーキングやロックは必要ありません。資金はいつでもご利用いただけます。

たった3ステップでUSDEを保有して利息を獲得

1

MEXCアカウントに新規登録

MEXCの公式ウェブサイトまたはモバイルアプリから新規登録して、KYC認証を完了します。

2

USDEを購入または入金

MEXCの現物取引で市場最安値の手数料をお楽しみください

3

USDEを獲得

USDEを保有して、毎日利息を獲得しよう！

Ethena USDe (USDE)とは？

Ethenaの合成ドル「USDe」は、検閲耐性があり、スケーラビリティがあり、安定した暗号資産ネイティブのソリューションを提供することを目的としています。法定通貨準備金に依存する従来のステーブルコインとは異なり、USDeはデリバティブ市場におけるデルタヘッジメカニズムを通じて米ドルとのソフトペッグを維持しています。USDeはオンチェーン上で完全な透明性を確保しており、DeFiエコシステム全体で自由に組み合わせて活用することができます。

イベントルール

参加要件

本イベントに参加するには、現物アカウントに最低 0.1 USDEを保有している必要があります。手動登録、ステーキング、ロックは必要ありません。

利息計算
  1. 1. フレキシブルステーキング期間中、収益は、毎日のスナップショットとAPRからユーザー様の現物アカウントの最低 USDE 残高に基づいて計算されます。
  2. 2. 日次利率は、オンチェーン収益およびプラットフォームユーザー様の保有総額を基に動的に調整され、最大 5%のAPRが適用されます。
  3. 3. 実際の利率は、注文ページ - フレキシブルセービング - 利息の詳細の表示に従います。
利息配布

ユーザー様の現物アカウントの最低保有額が 0.1 USDE (T) に達した日を基準として計算を開始し、T+1 日目から利息が発生します。最初の利息分配は (T+2) 日に行われ、その後、資格要件を満たす限り、ユーザー様の現物アカウントに毎日配布されます。

ユーザー資格
  1. 1. ユーザー様は初級KYC認証を完了する必要があります。
  2. 2. サブアカウントは参加できません。
  3. 3. 参加者はMEXCの利用規約を遵守する必要があります。MEXCは、悪質または不正行為に関与していることが判明したユーザー様を失格にする権利を留保します。
  4. 4. MEXCは本イベントの最終的な解釈権を保持します。ご不明な点がございましたら、カスタマーサービスまでお問い合わせください。