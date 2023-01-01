最大 5% のAPRを獲得できます。利用可能なステーブルコインの利率の中でも最高水準です。
USDEを保有するだけで毎日利息を獲得
ステーキングやロックは必要ありません。資金はいつでもご利用いただけます。
Ethenaの合成ドル「USDe」は、検閲耐性があり、スケーラビリティがあり、安定した暗号資産ネイティブのソリューションを提供することを目的としています。法定通貨準備金に依存する従来のステーブルコインとは異なり、USDeはデリバティブ市場におけるデルタヘッジメカニズムを通じて米ドルとのソフトペッグを維持しています。USDeはオンチェーン上で完全な透明性を確保しており、DeFiエコシステム全体で自由に組み合わせて活用することができます。
本イベントに参加するには、現物アカウントに最低 0.1 USDEを保有している必要があります。手動登録、ステーキング、ロックは必要ありません。
ユーザー様の現物アカウントの最低保有額が 0.1 USDE (T) に達した日を基準として計算を開始し、T+1 日目から利息が発生します。最初の利息分配は (T+2) 日に行われ、その後、資格要件を満たす限り、ユーザー様の現物アカウントに毎日配布されます。