Ethenaの合成ドル「USDe」は、検閲耐性があり、スケーラビリティがあり、安定した暗号資産ネイティブのソリューションを提供することを目的としています。法定通貨準備金に依存する従来のステーブルコインとは異なり、USDeはデリバティブ市場におけるデルタヘッジメカニズムを通じて米ドルとのソフトペッグを維持しています。USDeはオンチェーン上で完全な透明性を確保しており、DeFiエコシステム全体で自由に組み合わせて活用することができます。