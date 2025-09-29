強制決済を回避する方法：ポジションを守るための自動証拠金追加機能の活用法

暗号資産の先物取引において、証拠金管理はすべてのトレーダーが習得すべき重要なスキルです。これは、収益性とリスクコントロールの両方を直接左右するからです。MEXCが提供するさまざまなツールの中でも、自動証拠金追加機能は特に重要な役割を果たします。この機能は、必要に応じてポジションに自動的に証拠金を追加することで、強制決済リスクを低減し、取引戦略の柔軟性を強化します。

























自動証拠金追加は、既存の分離マージンポジションに対して追加の証拠金を自動的に割り当て、その証拠金レベルを引き上げ、強制決済を防ぐ仕組みです。この機能を有効化すると、ポジションが強制決済の危機に瀕した際に、利用可能な証拠金が自動的にそのポジションへ移され、強制決済を回避できるようになります。





各自動証拠金追加は、そのポジションの維持証拠金の要件を満たすために必要な金額に等しくなります。証拠金が追加されると、システムはより有利な強制決済価格を再計算します。このプロセス中、システムはまずそのポジションに関連する未約定注文をすべてキャンセルし、証拠金をスムーズに振り替えられるようにします。









自動トリガー ：ポジションが強制決済価格に近づいたとき、システムは即座に追加の証拠金を割り当てます。

段階的追加 ：各追加は、維持証拠金の要件を満たすために必要な額に等しくなります。

強制決済価格の最適化 ：証拠金が追加されると、より有利な強制決済価格が再計算されます。

注文キャンセルの優先：未約定注文を先にキャンセルし、そこに拘束されていた証拠金を確保したうえで振替を行います。





簡単に言えば、この機能はポジションの「自動チャージ」のような役割を果たし、市場変動による強制決済の可能性を減らします。









自動証拠金追加を有効にすることで、トレーダーは変動の激しい市場におけるリスクをより適切に管理できます。主な利点は以下のとおりです。





強制決済リスクの軽減 ：システムが自動的に証拠金を追加し、一時的な変動による早すぎる強制決済を防ぎます。

柔軟性の向上 ：戦略を調整し、効果的にポジションを管理するための時間を確保できます。

強制決済価格の改善 ：証拠金が追加されると、新しい強制決済価格がより有利に再設定されます。

自動化されたリスクコントロール：トレーダーが常に市場を監視する必要がなく、重要な場面でシステムが自動的に対応します。





ただし、注意点もあります。

不利な価格変動が続くと、システムは利用可能残高が尽きるまで繰り返し資金を引き出します。

極端な市場環境では、証拠金を追加しても強制決済が発生する可能性があります。









MEXCでは、自動証拠金追加機能を提供しています。これにより、分離マージンのポジションが強制決済のリスクに直面した際に、利用可能な証拠金が自動的にポジション必要証拠金に振り替えられます。





ただし、この機能は強制決済の可能性を減らす一方で、極端な市場状況下では先物アカウントの資産をすべて失う可能性もある点に留意が必要です。













先物取引ページ下部の [ポジション] 欄で、自動証拠金追加スイッチを切り替えて有効化します。













注：自動証拠金追加は分離マージンモードのみで利用可能で、クロスマージンモードではサポートされていません。













自動証拠金追加を利用する際は、自身のリスク許容度や取引戦略に応じて、必要証拠金レベルを適切に設定することが重要です。市場のボラティリティや自身の経験を考慮し、ポジションを守りつつ資本効率を最大化できる水準を見極めましょう。









自動証拠金追加はリスクを完全に排除するものではありません。これは強制決済リスクに直面した際の保険にすぎず、リスク管理の代替にはなりません。そのため、明確な損切りラインを設定し、市場価格が到達したら速やかにポジションを閉じることが重要です。









市場は常に変化しています。自動証拠金追加を使う際は、市場動向を継続的に監視し、それに応じて戦略を調整する必要があります。特に、重要なニュースやイベントは価格に大きな影響を与える可能性があります。その際はポジションのリスクを評価し、証拠金や損切りラインを見直す判断が求められます。









取引パフォーマンスを定期的に見直し、自動証拠金追加の有効性を評価しましょう。その結果に基づいて戦略や設定を調整することで、リスクコントロールと収益性を継続的に改善できます。





自動証拠金追加は、MEXCが提供する重要なリスク管理ツールです。その仕組みを十分理解し、適切に設定し、損切り戦略や市場監視と組み合わせることで、より安全で安定した取引を実現できます。常に取引にはリスクが伴うことを忘れず、利用前に十分な理解を持つことが重要です。



















