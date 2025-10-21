インデックス価格、公正価格、直近の取引価格

1. インデックス価格とは？ インデックス価格は、主要な現物取引所における原資産価格の加重平均です。原資産の価格が変動すると、それに応じてインデックス価格も継続的に更新され、先物ペアの公正な市場価値を反映します。MEXCは各先物インデックスの価格ソースとして主要取引所を選定し、その先物価格がリアルタイムの市場データに基づいていることを保証しています。 インデックス価格の設定は、価格変動や相場操縦に1. インデックス価格とは？ インデックス価格は、主要な現物取引所における原資産価格の加重平均です。原資産の価格が変動すると、それに応じてインデックス価格も継続的に更新され、先物ペアの公正な市場価値を反映します。MEXCは各先物インデックスの価格ソースとして主要取引所を選定し、その先物価格がリアルタイムの市場データに基づいていることを保証しています。 インデックス価格の設定は、価格変動や相場操縦に
1. インデックス価格とは？


インデックス価格は、主要な現物取引所における原資産価格の加重平均です。原資産の価格が変動すると、それに応じてインデックス価格も継続的に更新され、先物ペアの公正な市場価値を反映します。MEXCは各先物インデックスの価格ソースとして主要取引所を選定し、その先物価格がリアルタイムの市場データに基づいていることを保証しています。

インデックス価格の設定は、価格変動や相場操縦によるリスクを軽減し、より安定した参照価格を提供することを目的としています。

計算方法：


インデックス価格 =（A 取引所の加重比率 * A 取引所における原資産の現物価格 + B 取引所の加重比率 * B 取引所における原資産の現物価格 + ... + N 取引所の加重比率 * N 取引所における原資産の現物価格)

  • i 取引所の加重比率 = i 取引所の加重 / 加重合計
  • 加重合計 = A 取引所の加重 + B 取引所の加重 + ... + N 取引所の加重

MEXCは定期的にインデックスの構成銘柄と加重を更新しています。極端な市況や異常な価格乖離が発生した場合、MEXCは事前の通知なしにインデックス構成銘柄や加重の変更を含むがこれに限定されない追加の保護措置を講じます。

注意事項：


特定の取引所の市場データが継続的に遅延したり、市場価格から大きく乖離した場合、その取引所の価格データはインデックス計算から除外されます。除外された取引所のデータ品質が正常に戻った時点で、再び計算に組み入れられます。

特定の取引所の現物価格が全取引所の中央値から±1%乖離している場合、MEXCは価格保護メカニズムを導入し、その取引所の現物価格を除外します（極端な市況下において、プラットフォームは特定の取引ペアの中央値乖離係数を調整するか、またはこの取り決めに拘束されることはありません）。

2. 公正価格とは？


公正価格は、インデックス価格とコストベースの移動平均線に基づいて算出されます。

市場の安定性を向上させ、市場の異常な変動時に不要な強制決済を減らすために、MEXC無期限先物では特別に設計された公正価格のマーキングシステムを採用しています。このシステムでは、直近価格を使用する代わりに、マーク価格を公正価格に設定しています。これにより、相場操縦や流動性不足によって市場価格と価格指数との間に不要な乖離が生じることを防止すると同時に、不要な強制決済を回避することができます。

MEXCの先物取引画面では、取引ペアの右側で [公正価格] を確認することができます。また、Kラインチャートでは、チャートの上部に [公正価格] を表示するように設定することもできます。


計算方法：


公正価格 = 中央値（資金調達率プレミアム、中間価格ベースの公正価格、直近価格）
  • 資金調達率プレミアム = インデックス価格 * ( 1 + 直近の資金調達率 * (次の資金調達決済までの時間 / 資金調達決済期間の時間））
  • 中間価格ベースの公正価格 ＝ インデックス価格 + 移動平均線ベース（指定期間） ＝ インデックス価格 + 移動平均線 [(最良の買値 + 最良の売値) / 2 - インデックス価格]
  • 直近価格は、リアルタイムで更新される直近の先物取引価格です。

注意事項：


公正価格は強制決済価格と未実現損益にのみ影響を与え、実現損益には影響を与えません。

つまり、MEXCer様の注文が約定すると、すぐにプラスまたはマイナスの未実現損益が確認できるということです。この現象は、公正価格と直近価格の間のわずかな乖離によって発生します。これは正常な現象であり、MEXCer様の資金が失われたことを意味するものではありませんが、早期に強制決済されることを防止するためにも、MEXCer様は強制決済価格に注意を払う必要があります。

3. 直近価格とは？


直近の取引価格とは、MEXCの注文板において先物ペアが即座に取引される価格のことを指します。

この価格は、MEXC先物取引画面の注文板エリアにある [直近の取引] タブをクリックすると表示されます。


4. MEXCでインデックス価格、公正価格、直近価格を切り替える方法


4.1 ウェブ


MEXCの[先物取引]ページを開きます。Kラインチャートの上にある[直近価格▼]、[インデックス価格▼]、[公正価格▼]にマウスを合わせると、3つの価格を選択できるドロップダウンメニューが表示されます。クリックして切り替えたい価格表示を選択してください。


4.2 アプリ


1）MEXCアプリを開き、一番下の[先物取引]をタップします。
2）先物取引のページで、右上のローソク足のアイコンをタップします。
3）Kラインチャートのページで、右上の画面回転アイコンをタップします。
4）横向きKラインチャート表示で、右上の[直近価格▼]、[公正価格▼]、[インデックス価格▼]のいずれかをタップすると、3つの価格オプションのドロップダウンメニューが表示されます。タップして切り替えたい価格表示を選択します。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

