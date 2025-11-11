MEXC先物取引ページの主要機能をマスターして、よりスムーズな取引体験を

暗号資産市場において、先物取引は高いレバレッジや双方向取引といった特徴から、資本効率を高め、市場機会を捉えるための重要なツールとなっています。MEXCの先物取引ページでは、基本的な注文機能だけでなく、ポジションモード、通知リマインダー、クイック操作、データ表示など、実用的な補助機能も多数提供されています。本記事では、これらよく使われる機能を包括的に紹介し、より効率的な取引をサポートします。
現物取引では、投資家は資産を先に購入し、その後に売却することしかできません。これに対して、MEXCの先物取引では、ロングポジションとショートポジションを同時に保有することが可能です。
例えば、投資家のアリスがBTC/USDTを現物取引する場合、購入してから売却するしか選択肢がありません。しかし、先物取引では、MEXCのプロダクトを通じてロングとショートの両方のポジションを同時にオープン・保有することができます。 続けてアリスの例で説明すると、もし彼女がビットコインUSDT-M無期限先物をヘッジモードで取引する場合、最初にショートまたはロングのいずれかを選んでポジションをオープンできます。さらに分割してポジションを追加する際、ロングとショートの注文は相殺されず、同じ方向のポジションが累積されます。 この柔軟性により、トレーダーはより低コストで高い潜在的リターンを追求することができ、先物取引の大きな魅力となっています。MEXC先物は流動性で世界第1位を誇り、BTCUSDTおよびETHUSDTペアでは最大500倍のレバレッジをサポートし、公平で透明性の高い価格提供を行っているため、世界中の先物トレーダーに選ばれています。
以下のセクションでは、MEXC先物取引ページにおける主要な補助機能を紹介します。例示は主にウェブ版を使用しますが、多くの機能はアプリでも利用可能です。
まず、公式MEXCウェブサイトにログインしてください。先物取引ページ右上の [⚙️] ボタンをクリックすると、注文関連の補助機能を設定できる設定ページにアクセスできます。
取引設定には、ポジションモード、レバレッジモード、価格保護、フラッシュトレード、利確/損切り（上級）、確認用ポップアップが含まれます。
ポジションモード：ヘッジモードとワンウェイモードから選択します。違いは、同じ先物ペアでロングとショートを同時に保有できるかどうかです。
レバレッジモード：シンプルモードとアドバンストモードから選択します。違いは、ロングとショートでレバレッジ倍率や証拠金モードが同じかどうかです。
価格保護：市場が急変動した場合に、不利な価格で注文が発動されるのを防ぎ、異常なボラティリティから保護します。
フラッシュトレード：Kラインチャート上で、現在の市場価格での即時注文を可能にします。[数量]を入力後、[買い]または[売り]をクリックするだけで即時にポジションをオープンすることができます。 通知を有効にすると、利確/損切り（上級）、注文確認、未約定成行注文などがポップアップ通知として表示されます。
通知設定には、強制決済アラート、資金調達手数料トリガー、トリガー注文の実行、利確/損切りトリガー、トレーリング逆指値注文のトリガーが含まれます。
強制決済アラートを有効化すると、ポジション証拠金率が設定したしきい値以上になった場合に警告が発せられます。各ポジションにつき60分ごとに最大1回のアラートが発動します。トリガー条件は以下の通りです：
シナリオ 1：証拠金率設定 < 80%
ポジションの証拠金率があらかじめ設定した値以上になると、プラットフォームからアプリ内通知、メール、およびプッシュ通知でアラートが送信されます。証拠金率が80％に達した場合のみ、追加でSMSアラートが送信されます。極端な市況下では、短時間でポジションが強制決済される可能性があり、強制決済アラートを受け取る前に決済が行われる場合があります。あらかじめご了承ください。
シナリオ 2：証拠金率設定 ≥ 80％
ポジションの証拠金率があらかじめ設定した値以上になると、プラットフォームはアプリ内通知、メール、プッシュ通知、SMSでアラートを送信します。極端な市況下では、短時間でポジションが強制決済される可能性があり、強制決済アラートを受け取る前に決済が行われる場合があります。あらかじめご了承ください。
資金調達手数料トリガーを有効にすると、ポジションに資金調達料が発生し、資金調達率の絶対値が設定したしきい値以上になった際に、メールおよびアプリ内通知が届きます。この設定はUSDT-M先物とCoin-M先物の両方に適用されます。
トリガー注文の実行、利確/損切りトリガー、トレーリング逆指値注文のトリガーについても、有効にしておくと、注文が正常に発動したか失敗したかを通知します。それぞれ1日に最大20回まで通知が可能です。
取引アラートには、サウンド、強制決済アラート、強制決済通知、注文キャンセル、注文が約定、利確/損切り注文、トレーリング逆指値注文、トリガー注文が含まれます。これらのが発生すると、取引ページにポップアップ通知が表示されます。通知はオン/オフを選択でき、すべての先物ペアに適用されます。
強制決済アラートは、ポジション証拠金率が設定したしきい値以上になった場合に通知します。しきい値は [通知設定] の [証拠金率] で設定可能です。各ポジションにつき5分ごとに最大1回の警告が発動します。
その他のアラートも、対応する注文がトリガーするとポップアップで表示されます。例えば、ポジションが強制決済された場合、[強制決済通知]を有効にしていればポップアップアラートが表示されます。
さらに、取引ページ右上の [マーケットアラート設定] から素早く設定することも可能です。
[価格アラート] ボタンをクリックすると、[取引ペア]、[アラートタイプ]、[アラート頻度]などのパラメータを設定できます。設定完了後、 [アラートの作成] をクリックすると登録が完了します。
作成後は[価格アラートリスト]に設定した価格アラートが表示されます。切り替えボタンでいつでも有効/無効を変更できます。
市場が大きく変動し、そのアラートを削除したい場合は、 [一括削除] をクリックすれば一覧から削除されます。
MEXC先物ではKラインチャート上から直接取引が可能です。指値注文の新規作成・修正・取り消しに加え、成行決済、利確/損切り注文の設定・調整もできます。詳しくは「Kラインチャートでの先物取引方法」をご参照ください。
注文関連の補助機能に加えて、MEXCは先物取引をサポートするいくつかの便利なツールを提供しています。必要や好みに応じて利用できます。
経験豊富なトレーダーは、将来の市場動向を予測するためにKラインチャートに補助線を描くことを好みます。MEXCは多様なプロ向け分析線を素早く描画できるツールを提供し、より良い投資判断をサポートしています。
Kラインチャートに描画後、[🧲マグネットツール]を利用すると、補助線をローソク足の高値や安値に自動で吸着させることもできます。
現物取引と同様に、スクリーンショット共有機能は描画ツールと組み合わせて利用できます。チャートに相場の見通しを描き込んだ後、 [スクリーンショット] ボタンをクリックすると、現在のKラインチャートを画像として生成でき、マーケット分析をすぐに共有することが可能です。
また、 [注文と取引履歴] の項目から、[決済損益]の横にある共有ボタンをクリックすることで、自身の損益結果をワンクリックでSNSに共有したり、保存したりすることもできます。
マルチチャート表示機能は、複数のトークンペアを同時に監視・取引する際の効率とパフォーマンスを向上させます。異なる先物ペアの価格動向を並行して追跡しながら、迅速に取引判断を下すことが可能になります。詳細については「先物取引 Kラインチャートのレイアウト変更方法」をご参照ください。
MEXC先物取引ページでは、プロ版（右）、プロ版（左）、横表示の3つのレイアウトモードを提供しています。これらは取引ページ右上の[⚙️]ボタンから切り替えることができます。
また、MEXC先物取引ページの各パネルはドラッグ＆リサイズに対応しています。パネル右下の[⌟]部分をクリックしてドラッグすることで、好みに合わせて大きさを調整できます。
取引ページ下部の [注文履歴] セクションに加えて、Kラインチャート上でも過去の注文履歴を表示できるようになりました。現在は直近100件の約定済み注文が表示されます。
Kラインチャート上で右クリックするとクイックメニューが開き、[設定を表示する] から [注文履歴] を選択できます。これにより、売り注文は赤い下向き矢印、買い注文は緑の上向き矢印で表示され、自分の過去の約定履歴を確認できます。
赤い下向き矢印にカーソルを合わせると、その売り注文の平均売却価格が表示されます。さらに[詳細] をクリックすると、約定時間、約定数量、約定価格、取引手数料などの詳細情報を確認できます。
同様に、緑の上向き矢印にカーソルを合わせると、その買い注文の平均購入価格が表示されます。[詳細] をクリックすると、約定時間、約定数量、約定価格、取引手数料などの詳細情報が確認できます。
本記事で紹介した補助機能に加えて、MEXC先物取引は、最低水準の取引手数料、公平で強固な市場デプス、高いセキュリティと安定性、柔軟な取引ルールといった複数の主要なメリットを提供しており、世界中のトレーダーにとって魅力的なプラットフォームとなっています。
MEXCで先物取引を行う際、ユーザーは メイカー または テイカー として注文を行います。 2025/8/16時点の最新の一般ユーザーの無期限先物の取引手数料は メイカー0.01%／テイカー 0.04% です。さらに、500 MX以上を保有しているユーザーは「手数料50%控除」を享受できます。詳細はMEXC関連手数料ページをご参照ください。国や地域によって料率が異なる場合がありますので、最終的には手数料ページの記載を基準としてください。
メイカー：価格と数量を指定した指値注文を注文板に出し、他のユーザーの約定を待ちます。メイカー注文は市場に流動性を提供します。
テイカー：既存の指値注文または成行注文を利用して注文を約定させます。テイカー注文は市場の流動性を消費します。
USDT-M無期限先物における一般ユーザーの取引手数料を比較すると、MEXC先物は業界内で高い競争力を有していることがわかります。
取引所
MEXC
競合他社 1
競合他社 2
競合他社 3
競合他社 4
メイカー手数料率
0.01%
0.018%
0.02%
0.02%
0.02%
テイカー手数料率
0.04%
0.045%
0.05%
0.06%
0.06%
上記の4つの競合プラットフォームはいずれもCoinMarketCapで上位20に含まれる暗号資産取引所です。単純比較でも、先物取引の手数料におけるMEXCの優位性は明白です。テイカー手数料だけを見ても、競合は0.045%〜0.06%で、最も高い場合、MEXCの1.5倍に相当します。
例として、アリスというユーザーが10倍レバレッジで10,000 USDTを投資し、メイカーでポジションをオープンし、テイカーで決済（クローズ）するとします（ここで価格変動は考慮しません）。ポジション総額は100,000 USDTとなり、5つのプラットフォームでの手数料は次の通りです：
取引所
MEXC
競合他社 1
競合他社 2
競合他社 3
競合他社 4
メイカー手数料（USDT）
10
18
20
20
20
テイカー手数料（USDT）
40
45
50
60
60
手数料合計（USDT）
50
63
70
80
80
さらに、2025/08/16の執筆時点では、MEXCは「トレーダー祭：100トークン、手数料0」を開催しており、140以上の先物ペアでメイカー／テイカーともに手数料０を提供しています。世界中のユーザーにとって、より大きなメリットとなります。 MEXCは創業以来、高品質なプロジェクトを発見し、迅速に上場させることで広くユーザーからの支持を得てきました。長年の業界経験と評判がMEXCに数千万規模のユーザーを呼び込み、新規ユーザーと経験豊富なトレーダーの双方にとって第一の選択肢となっています。現在、MEXCのサービスは世界170以上の国と地域で展開されています。こうした大規模なユーザーベースにより、MEXC先物取引は優れた市場デプス、バランスの取れた注文板、公平で透明性の高い価格を提供しています。直近24時間だけでも、MEXCの先物取引高は$398億を超えています。このような市場デプスにより、極端な市況下でもスムーズな約定が可能となり、トレーダーが不必要な強制決済を回避できるようサポートしています。（データは2025/08/16時点、出典：CoinMarketCap） 例えば、BTCUSDT取引ペアでミッドプライスの±5ベーシスポイント（bps）範囲における指値注文の総量を算出した場合、MEXCの注文板には約8,079万USDTが積まれているのに対し、世界トップ3に入る競合の一社では約3,933万USDTです。これは、MEXCの流動性が競合に比べて約2.1倍であることを意味します。 MEXC先物は非常に柔軟な取引ルールを提供しており、レバレッジは1倍から最大500倍まで調整できます。USDT-M先物は最大500倍、Coin-M先物は最大125倍をサポートしています。現在、BTCUSDTおよびETHUSDTのペアは最大500倍のレバレッジに対応しており、資本効率を大幅に高め、多様な取引戦略を可能にします。 MEXC先物は3種類の注文タイプをサポートしています。指値注文では、ユーザーが注文価格と数量を設定し、その条件で約定します。成行注文は現在の市場価格で即時に約定するため、数量のみを入力します。トリガー注文では、トリガー価格・注文価格・数量を事前に設定でき、市場がトリガー価格に到達するとシステムが自動で注文を発注します。トリガー条件を満たすまでは、証拠金やポジションはロックされません。 証拠金モードについては、クロスマージンと分離マージンを柔軟に選択できます。詳細は「先物取引モード」をご参照ください。MEXCはヘッジモードにも対応しており、同一の先物でロングとショートの両方を同時に保有でき、それぞれに独立したレバレッジを設定できます。ヘッジモードでは、証拠金の使用量は割り当てられたリスクティアに依存します。 コピートレードは、経験豊富なトレーダーの取引を自動的に複製する投資戦略で、先物の経験が限られている初心者にとって有力な選択肢の一つとなっています。 グリッド取引は、あらかじめ定めた価格帯に複数の買い・売り注文を配置して「グリッド」を形成する自動のクオンツ戦略です。価格がその範囲で変動するたびに安く買い、高く売ることを繰り返し、小幅な値動きから利益を積み上げます。多くの資産はおよそ80%の時間でレンジ相場を形成するとされ、グリッド戦略と高い親和性があります。 株式先物は、米国株式と暗号資産市場を組み合わせたデリバティブ商品です。USDTなどの暗号資産を証拠金として用い、実際に株式を保有することなく米国株の価格変動を取引できます。
免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。