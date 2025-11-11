MEXC先物取引ページの主要機能をマスターして、よりスムーズな取引体験を













現物取引では、投資家は資産を先に購入し、その後に売却することしかできません。これに対して、MEXCの先物取引では、ロングポジションとショートポジションを同時に保有することが可能です。

















以下のセクションでは、MEXC先物取引ページにおける主要な補助機能を紹介します。例示は主にウェブ版を使用しますが、多くの機能はアプリでも利用可能です。

















取引設定には、ポジションモード、レバレッジモード、価格保護、フラッシュトレード、利確/損切り（上級）、確認用ポップアップが含まれます。













レバレッジモード：シンプルモードとアドバンストモードから選択します。違いは、ロングとショートでレバレッジ倍率や証拠金モードが同じかどうかです。





価格保護：市場が急変動した場合に、不利な価格で注文が発動されるのを防ぎ、異常なボラティリティから保護します。





数量]を入力後、[買い]または[売り]をクリックするだけで即時にポジションをオープンすることができます。 フラッシュトレード ：Kラインチャート上で、現在の市場価格での即時注文を可能にします。[]を入力後、[]または[]をクリックするだけで即時にポジションをオープンすることができます。

















通知設定には、強制決済アラート、資金調達手数料トリガー、トリガー注文の実行、利確/損切りトリガー、トレーリング逆指値注文のトリガーが含まれます。









強制決済アラートを有効化すると、ポジション証拠金率が設定したしきい値以上になった場合に警告が発せられます。各ポジションにつき60分ごとに最大1回のアラートが発動します。トリガー条件は以下の通りです：

シナリオ 1：証拠金率設定 < 80% ポジションの証拠金率があらかじめ設定した値以上になると、プラットフォームからアプリ内通知、メール、およびプッシュ通知でアラートが送信されます。証拠金率が80％に達した場合のみ、追加でSMSアラートが送信されます。極端な市況下では、短時間でポジションが強制決済される可能性があり、強制決済アラートを受け取る前に決済が行われる場合があります。あらかじめご了承ください。

シナリオ 2：証拠金率設定 ≥ 80％ ポジションの証拠金率があらかじめ設定した値以上になると、プラットフォームはアプリ内通知、メール、プッシュ通知、SMSでアラートを送信します。極端な市況下では、短時間でポジションが強制決済される可能性があり、強制決済アラートを受け取る前に決済が行われる場合があります。あらかじめご了承ください。



資金調達手数料トリガーを有効にすると、ポジションに資金調達料が発生し、資金調達率の絶対値が設定したしきい値以上になった際に、メールおよびアプリ内通知が届きます。この設定はUSDT-M先物とCoin-M先物の両方に適用されます。 を有効にすると、ポジションに資金調達料が発生し、資金調達率の絶対値が設定したしきい値以上になった際に、メールおよびアプリ内通知が届きます。この設定はUSDT-M先物とCoin-M先物の両方に適用されます。









トリガー注文の実行、利確/損切りトリガー、トレーリング逆指値注文のトリガーについても、有効にしておくと、注文が正常に発動したか失敗したかを通知します。それぞれ1日に最大20回まで通知が可能です。

















取引アラートには、サウンド、強制決済アラート、強制決済通知、注文キャンセル、注文が約定、利確/損切り注文、トレーリング逆指値注文、トリガー注文が含まれます。これらのが発生すると、取引ページにポップアップ通知が表示されます。通知はオン/オフを選択でき、すべての先物ペアに適用されます。









強制決済アラートは、ポジション証拠金率が設定したしきい値以上になった場合に通知します。しきい値は [通知設定] の [証拠金率] で設定可能です。各ポジションにつき5分ごとに最大1回の警告が発動します。





その他のアラートも、対応する注文がトリガーするとポップアップで表示されます。例えば、ポジションが強制決済された場合、[強制決済通知]を有効にしていればポップアップアラートが表示されます。





さらに、取引ページ右上の [マーケットアラート設定] から素早く設定することも可能です。









[価格アラート] ボタンをクリックすると、[取引ペア]、[アラートタイプ]、[アラート頻度]などのパラメータを設定できます。設定完了後、 [アラートの作成] をクリックすると登録が完了します。









作成後は[価格アラートリスト]に設定した価格アラートが表示されます。切り替えボタンでいつでも有効/無効を変更できます。





市場が大きく変動し、そのアラートを削除したい場合は、 [一括削除] をクリックすれば一覧から削除されます。





















注文関連の補助機能に加えて、MEXCは先物取引をサポートするいくつかの便利なツールを提供しています。必要や好みに応じて利用できます。









経験豊富なトレーダーは、将来の市場動向を予測するためにKラインチャートに補助線を描くことを好みます。MEXCは多様なプロ向け分析線を素早く描画できるツールを提供し、より良い投資判断をサポートしています。









Kラインチャートに描画後、[🧲マグネットツール]を利用すると、補助線をローソク足の高値や安値に自動で吸着させることもできます。













現物取引と同様に、スクリーンショット共有機能は描画ツールと組み合わせて利用できます。チャートに相場の見通しを描き込んだ後、 [スクリーンショット] ボタンをクリックすると、現在のKラインチャートを画像として生成でき、マーケット分析をすぐに共有することが可能です。









また、 [注文と取引履歴] の項目から、[決済損益]の横にある共有ボタンをクリックすることで、自身の損益結果をワンクリックでSNSに共有したり、保存したりすることもできます。





















MEXC先物取引ページでは、プロ版（右）、プロ版（左）、横表示の3つのレイアウトモードを提供しています。これらは取引ページ右上の[⚙️]ボタンから切り替えることができます。





また、MEXC先物取引ページの各パネルはドラッグ＆リサイズに対応しています。パネル右下の[⌟]部分をクリックしてドラッグすることで、好みに合わせて大きさを調整できます。













取引ページ下部の [注文履歴] セクションに加えて、Kラインチャート上でも過去の注文履歴を表示できるようになりました。現在は直近100件の約定済み注文が表示されます。





Kラインチャート上で右クリックするとクイックメニューが開き、[設定を表示する] から [注文履歴] を選択できます。これにより、売り注文は赤い下向き矢印、買い注文は緑の上向き矢印で表示され、自分の過去の約定履歴を確認できます。









赤い下向き矢印にカーソルを合わせると、その売り注文の平均売却価格が表示されます。さらに[詳細] をクリックすると、約定時間、約定数量、約定価格、取引手数料などの詳細情報を確認できます。





同様に、緑の上向き矢印にカーソルを合わせると、その買い注文の平均購入価格が表示されます。[詳細] をクリックすると、約定時間、約定数量、約定価格、取引手数料などの詳細情報が確認できます。









本記事で紹介した補助機能に加えて、MEXC先物取引は、最低水準の取引手数料、公平で強固な市場デプス、高いセキュリティと安定性、柔軟な取引ルールといった複数の主要なメリットを提供しており、世界中のトレーダーにとって魅力的なプラットフォームとなっています。













メイカー または テイカー として注文を行います。 MEXC で先物取引を行う際、ユーザーはまたはとして注文を行います。













メイカー：価格と数量を指定した指値注文を注文板に出し、他のユーザーの約定を待ちます。メイカー注文は市場に流動性を提供します。

テイカー：既存の指値注文または成行注文を利用して注文を約定させます。テイカー注文は市場の流動性を消費します。





USDT-M無期限先物における一般ユーザーの取引手数料を比較すると、MEXC先物は業界内で高い競争力を有していることがわかります。





取引所 MEXC 競合他社 1 競合他社 2 競合他社 3 競合他社 4 メイカー手数料率 0.01% 0.018% 0.02% 0.02% 0.02% テイカー手数料率 0.04% 0.045% 0.05% 0.06% 0.06%









例として、アリスというユーザーが10倍レバレッジで10,000 USDTを投資し、メイカーでポジションをオープンし、テイカーで決済（クローズ）するとします（ここで価格変動は考慮しません）。ポジション総額は100,000 USDTとなり、5つのプラットフォームでの手数料は次の通りです：





取引所 MEXC 競合他社 1 競合他社 2 競合他社 3 競合他社 4 メイカー手数料（USDT） 10 18 20 20 20 テイカー手数料（USDT） 40 45 50 60 60 手数料合計（USDT） 50 63 70 80 80





















































































免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



