先物取引 Kラインチャートのレイアウト変更方法

暗号資産への投資では、複数の暗号資産を同時に追跡することが一般的です。日々の取引において、異なる期間での対比や、複数の暗号資産の動向を同時に観察、比較する必要があります。ユーザー様の取引の利便性を向上させるため、MEXC先物はマルチチャート機能の提供を開始し、1つの画面上で複数のKラインチャートを同時に閲覧可能としました。

1. マルチチャート表示のメリット


1.1 追跡効率の向上


MEXC先物は現在、最大4つのチャートを1つの画面に表示することができ、チャートの数に応じて様々なレイアウトを選択することができます。ユーザー様は必要に応じてお好みのレイアウトを選択することができます。

マルチチャート表示により、複数の暗号資産の動向をKラインチャートで同時に見ることができるだけでなく、同一トークンの異なる時間帯の市場動向を観察することができるため、頻繁な切り替えや調整が不要となり、追跡効率が向上します。

1.2 複数の暗号資産を取引する際の効率化


異なるトークンのKラインチャートを同一画面上に複数表示する場合、異なるウィンドウをクリックするだけで、対応するトークンに注文パネルから注文を出すことができます。これにより、ページを切り替える従来の方法に比べ時間を短縮でき、取引効率が向上するため、特に相場変動が激しい時に非常に有利です。

なお、マルチチャート機能を利用している際には、Kラインチャート上での直接的な迅速な取引操作は行えない点にご注意ください。Kラインチャートで素早く取引操作を行う方法については、「Kラインチャートでの取引操作方法」をご覧ください。

1.3 取引ページのカスタマイズ


マルチチャート表示の各ウィンドウは、Kラインの表示、インジケータの表示、線を引くなど、好みに合わせてカスタマイズすることができます。

2. ウェブページのKラインチャートのレイアウト変更方法


現在、マルチチャート表示機能はウェブ上でのみ利用可能です。ここでは、USDT-M 先物取引を使って、ウェブサイト上でデモを行います。

2.1 先物取引ページでのマルチチャート表示設定


MEXC公式ホームページを開き、ログインします。上部のナビゲーションバーから[先物取引]をクリックし、[USDT-M 無期限先物]を選択します。


先物取引ページで、Kラインチャート右上のウィンドウアイコンを選択します。マルチチャートの表示方法を選択します。ここでは、4ウィンドウオプション[⊞]を選択して説明します。


[⊞]をクリックすると、Kラインチャートが4ウィンドウレイアウトに切り替わります。ウィンドウが小さすぎる場合は、Kラインチャートの右上にある拡大アイコンをクリックすると、全画面表示に切り替えることもできます。


2.2 それぞれのウィンドウに異なる暗号資産を表示する方法


マルチチャート表示の設定後、変更したいウィンドウをクリックします。次に、左上のトークン名の横にある[▼]ボタンを選択し、表示したいトークンをクリックすると、変更が適用されます。以下の動画では、BTC USDT無期限先物を表示するように2つ目のウィンドウを調整しています。


ドロップダウンメニューに希望のトークンがない場合は、検索機能を使って追加することができます。以下の動画では、検索機能を使用してEOS USDT無期限先物を表示するように3番目のウィンドウを調整しています。


お気に入りリストから先物取引ペアを追加したい場合は、ナビゲーションバーの下にあるクイックビューエリアから選択することができます。動画では、ETH USDT無期限先物を表示するために4番目のウィンドウを調整しています。


2.3 マルチチャートモードで素早く取引する方法


取引したい先物ペアのウィンドウをクリックすると、右側の注文パネルが自動的に調整されます。

以下の画像では、4つ目のウィンドウの ETH USDT無期限先物を選択しており、右側の注文パネルがETHに調整されています。証拠金モード、レバレッジ、数量を選択した後、ロングまたはショートを選択することができます。


2.4 それぞれのウィンドウをカスタマイズする方法


取引と同様に、ウィンドウを選択すると、Kラインの時間、Kラインの外観、インジケータ、価格オプション（直近価格、インデックス価格、公正価格）、描画ラインなどを調整することができます。

動画では、BTC USDT先物の2番目のウィンドウを選択し、Kラインの外観を[実体ローソク足]から[空洞ローソク足]に変更しています。


次に、以下の動画では、EOS USDT先物の3つ目のウィンドウを選択し、Kラインチャートの左側にある矢印のアイコンをクリックして描画ツールを開き、再度矢印のアイコンをクリックして描画ツールを非表示にしています。描画ツールを使ってKラインチャートに線を引くことができます。

ここでは詳しく説明しませんが、描画機能の詳細については、「描画ツールの使い方（オリジナルKライン）」をお読みいただくと、より詳しく知ることができます。


MEXCのマルチチャート表示機能は、スタンダードモードのKラインチャートだけでなく、現物・先物取引用のTradingViewモードにも適用されます。TradingViewモードでの設定方法はスタンダードモードと同じです。お気軽にお試しください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


