先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

































ワンウェイモードでは、トレーダーは常に一方向のポジションしか持てません。反対方向の注文を出した場合、システムは新しいポジションを作るのではなく、既存のポジションを自動的に相殺します。









ワンウェイモードでは、トレーダーは強気か弱気か、単一の市場見通しに集中する必要があります。両方向のポジションを同時に管理する必要がないため、意思決定の複雑さが減り、より明確でシンプルな戦略を立てることができます。









一方向に限定されるため、ワンウェイモードでは市場への出入りがより迅速に行えます。反対方向のポジションをまず決済する必要がないため、注文執行がスピードアップします。









トレーダーは単一方向のリスクとリターンに集中できるため、損切りや利確の設定・管理が容易になります。ただし、市場が反転した場合には利益機会を逃したり、より大きな損失に直面する可能性があります。このモードでは、利益は一方向でしか実現できないため、市場のボラティリティを十分に捉える能力が制限されることもあります。









すでにロングポジションがあり、ショート注文を出した場合、そのショート注文はまず既存のロングに対して相殺されます。

ショート注文がロングポジションより小さい場合、ロングポジションは部分的に減少します。

ショート注文がロングポジションと同じ数量の場合、ポジションは全て決済されます。

ショート注文がロングポジションより大きい場合、ロングは全て決済され、残りの数量分で新たにショートポジションがオープンされます。









シナリオ1（ポジションの減少） ：ロング10 BTCを保有している場合、その後ショート5 BTCをオープンすると、結果的にロングポジションは5 BTCに減少します。

シナリオ2（ポジションの反転）：ロング10 BTCを保有している場合、その後ショート15 BTCをオープンすると、ロング10 BTCは全て決済され、システムは新たにショート5 BTCを建てます。









利点 ：ロジックが明快で操作がシンプル、ポジション管理が直感的であるため、操作ミスのリスクを減らせます。市場に対して強い方向性の見解を持つトレーダーに適しています。

欠点 ：柔軟性に制限があり、ロングとショートを同時に保有するヘッジ戦略を取ることはできません。

適したユーザー：初心者、トレンドフォロワーのトレーダー、シンプルなポジション管理を好む投資家。

















ヘッジモードでは、トレーダーは同じ取引ペアでロングとショートの両方を同時に保有できます。









ヘッジモードはより柔軟性を提供し、トレーダーは市場状況や戦略に応じてロングとショートのバランスを取ったり、エクスポージャーを調整したりできます。









ロングとショートの両方を維持することで、市場の不確実性やボラティリティに対してヘッジできます。これにより、全体的なエクスポージャーを軽減し、急激な価格変動の影響を最小限に抑えることが可能です。ただし、ヘッジモードを活用するには、より高度なテクニカルスキル、強固なリスク管理のルール、市場力学への深い理解が求められます。複雑または変動性の高い市場でヘッジモードを導入する前に、自身の知識と経験を慎重に評価する必要があります。









例えば、ロング10 BTCを保有しているとします。ヘッジモードでは、その後ショート5 BTCをオープンすると、最終的にロング10 BTCとショート5 BTCを同時に保有することになります。









利点 ：高度な戦略的柔軟性を提供し、ヘッジや利益固定といった上級戦略に不可欠です。

欠点 ：ポジション管理がより複雑になり、2つの独立したポジションにおける証拠金とリスクを慎重に管理する必要があります。

適したユーザー：経験豊富なプロトレーダー、アービトラージャー、長期ポジションのリスク管理を必要とする投資家。









例としてUSDT-M先物を使用します。Coin-M先物でも手順は同じです。









MEXCのウェブサイトにログインし、ナビゲーションバー上部の [先物取引] タブから [USDT-M先物] を選択して取引ページに入ります。ページ右上の設定ボタンをクリックします。









[設定] パネルで [ポジションモード] をクリックします。ヘッジモードとワンウェイモードのどちらかを選択できます。選択後、[確認] をクリックして設定を完了します。













1) MEXCアプリを開き、アカウントにログインします。ホームページ下部の [先物取引] ボタンをタップします。

2) 右上の […] アイコンをタップします。

3) [環境設定] を選択します。

4) [ポジションモード] をタップします。

5) ヘッジモードとワンウェイモードのいずれかを選択します。選択後、変更は即時に反映されます。









注：オープンしている注文や既存ポジションがある場合、ポジションモードの切り替えはできません。モードを変更する前に、注文をキャンセルするかポジションを決済する必要があります。













ワンウェイモードとヘッジモードの間に絶対的な優劣はありません。それぞれ異なる取引戦略やリスク嗜好に対応するために設計されています。初心者の場合は、デフォルトのワンウェイモードから始め、市場の方向性に集中することでより安定した基盤を築くことができます。一方、より高度な戦略を実行したい経験豊富なトレーダーにとっては、ヘッジモードがより大きな柔軟性と先進的な機会を提供します。自身の取引スタイルを理解し、最も適したモードを選択することで、MEXC先物市場をよりより自信と精度を持って取引できるでしょう。













免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



