MEXCの先物取引が選ばれる理由





先物取引は、その「ハイレバレッジとハイリターン」によって、多くの投資家の注目を集めています。先物取引はまず適切な取引所を選ぶことから始まります。MEXCは、市場最安値の取引手数料、優れた取引デプス、高い安全性と安定性、柔軟な取引ルール、そして業界をリードする流動性など、多くの利点を備えており、先物取引を始めるユーザーにとって最適な取引所となっています。









MEXCの先物取引では、メイカー（Maker） またはテイカー（Taker）として取引ができます。





メイカー（Maker）：メイカーは価格と数量を指定して注文を発注し、他のユーザーが取引するのを待つ注文のことで、市場に流動性をもたらします。





テイカー（Taker）：テイカーは、他のユーザーが発注した既存の指値注文または成行注文と直接約定することで、市場の流動性を消費します。





















MEXCの設立以来、私たちは高品質のプロジェクトの発掘および新しいプロジェクトの迅速な立ち上げに特化しており、ユーザーから広く高い評価を得ています。 長年の業界の経験と確かな評判により、MEXCは3,000万人以上のユーザーを獲得し、多くの新旧ユーザーの第一の選択肢となり、世界170以上の国や地域でビジネスを展開しています。 大規模なユーザーベースは、MEXCの先物取引をより良いデプスにし、先物のティアバランスを保ち、合理的かつ透明性のある価格を実現しています。 MEXC先物の統計によると、過去24時間のMEXC先物の取引高は$411.3億を超えました。 これにより、極端な市場環境下でも円滑な取引が保証され、予期せぬ強制決済を回避することができます。 (注：データは2024年11月12日に取得されたものです）









加えて、MEXC先物は、USDT-M無期限先物、Metaverse、Layer2、NFT、Meme、DeFiなど、豊富な種類の暗号資産を提供しています。 同時に、MEXCの高品質なプロジェクト発掘能力によって常に新しい暗号資産を上場させることで、ユーザーに最高の取引体験を実現します。









MEXCの取引システムは、銀行業界に精通した専門家によって開発された高性能な取引エンジンを備えており、マルチレイヤーとマルチクラスターアーキテクチャーを特徴としています。そのため、1秒間に140万件のトランザクションを完了することができ、その結果、画期的な効率とパフォーマンスを実現しています。





























スリッページにおいて、MEXCは$100万および$500万の先物取引売り注文で最も低いスリッページを提供しています。現物取引におけるスリッページでも、明確な優位性を示しています。MEXCは手数料面でも絶対的な優位性を維持しており、一般ユーザー様に対してもメイカー手数料をゼロで提供しており、市場競争力を一層高めています。









先物取引はハイリスク投資であり、投資家は投資リスクを十分に認識し、慎重に投資する必要があることにご留意ください。





