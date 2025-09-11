先物取引は、その「ハイレバレッジとハイリターン」によって、多くの投資家の注目を集めています。先物取引はまず適切な取引所を選ぶことから始まります。MEXCは、市場最安値の取引手数料、優れた取引デプス、高い安全性と安定性、柔軟な取引ルール、そして業界をリードする流動性など、多くの利点を備えており、先物取引を始めるユーザーにとって最適な取引所となっています。 1. 市場最安値の取引手数料 MEXCの先物先物取引は、その「ハイレバレッジとハイリターン」によって、多くの投資家の注目を集めています。先物取引はまず適切な取引所を選ぶことから始まります。MEXCは、市場最安値の取引手数料、優れた取引デプス、高い安全性と安定性、柔軟な取引ルール、そして業界をリードする流動性など、多くの利点を備えており、先物取引を始めるユーザーにとって最適な取引所となっています。 1. 市場最安値の取引手数料 MEXCの先物
MEXCの先物取引が選ばれる理由

先物取引は、その「ハイレバレッジとハイリターン」によって、多くの投資家の注目を集めています。先物取引はまず適切な取引所を選ぶことから始まります。MEXCは、市場最安値の取引手数料、優れた取引デプス、高い安全性と安定性、柔軟な取引ルール、そして業界をリードする流動性など、多くの利点を備えており、先物取引を始めるユーザーにとって最適な取引所となっています。

1. 市場最安値の取引手数料


MEXCの先物取引では、メイカー（Maker） またはテイカー（Taker）として取引ができます。

メイカー（Maker）：メイカーは価格と数量を指定して注文を発注し、他のユーザーが取引するのを待つ注文のことで、市場に流動性をもたらします。

テイカー（Taker）：テイカーは、他のユーザーが発注した既存の指値注文または成行注文と直接約定することで、市場の流動性を消費します。


MEXCは業界最安値の手数料率を提供しています。MEXCの無期限先物取引のメイカー手数料率は0.01%、テイカー手数料率は0.04%です。さらに、MXを先物アカウントに移すことで、先物のテイカー手数料をMXで控除することができ、20％の取引手数料割引を享受することができます。MEXCの手数料率の詳細については、MEXC関連手数料をご参照ください。

特筆すべきは、MEXCの現物取引手数料も市場最安値であることです。現物取引におけるメイカー手数料率は0%、テイカー手数料率は0.05%です。最新の手数料率は以下のページでご確認いただけます： https://www.mexc.com/ja-JP/fee。国や地域によって手数料率が異なる場合があります。手数料率ページに表示されている手数料率をご確認ください。

2. 優れた取引デプス


MEXCの設立以来、私たちは高品質のプロジェクトの発掘および新しいプロジェクトの迅速な立ち上げに特化しており、ユーザーから広く高い評価を得ています。 長年の業界の経験と確かな評判により、MEXCは3,000万人以上のユーザーを獲得し、多くの新旧ユーザーの第一の選択肢となり、世界170以上の国や地域でビジネスを展開しています。 大規模なユーザーベースは、MEXCの先物取引をより良いデプスにし、先物のティアバランスを保ち、合理的かつ透明性のある価格を実現しています。 MEXC先物の統計によると、過去24時間のMEXC先物の取引高は$411.3億を超えました。 これにより、極端な市場環境下でも円滑な取引が保証され、予期せぬ強制決済を回避することができます。 (注：データは2024年11月12日に取得されたものです）


加えて、MEXC先物は、USDT-M無期限先物、Metaverse、Layer2、NFT、Meme、DeFiなど、豊富な種類の暗号資産を提供しています。 同時に、MEXCの高品質なプロジェクト発掘能力によって常に新しい暗号資産を上場させることで、ユーザーに最高の取引体験を実現します。

3. 高い安全性と安定性


MEXCの取引システムは、銀行業界に精通した専門家によって開発された高性能な取引エンジンを備えており、マルチレイヤーとマルチクラスターアーキテクチャーを特徴としています。そのため、1秒間に140万件のトランザクションを完了することができ、その結果、画期的な効率とパフォーマンスを実現しています。

さらに、MEXCは最も安全な取引所プラットフォームの一つであり、本人確認2段階認証フィッシング対策コードなどの複数のセキュリティ対策をユーザーに提供しています。 また、当社のサーバーは、ユーザーデータの安全性と完全性を確保するために、複数の国で独立してホストされています。

4. 柔軟な取引ルール


MEXCの先物取引ルールは非常に柔軟で、ユーザーは必要に応じて1～500倍のレバレッジを調整することができます。USDT-M無期限先物は最大500倍のレバレッジ、Coin-M無期限先物は最大200倍のレバレッジをサポートします。 MEXCで先物取引をする場合、指値注文、成行注文、トリガー注文、トレーリング逆指値注文、POST ONLYなど、さまざまな注文方法を選択することができます。

証拠金制度については、クロスマージンモードと分離マージンモードのいずれかの証拠金モードを柔軟に選択することができます。 クロスマージンモードと分離マージンモードの違いについては、MEXC先物取引モードをご参照ください。 さらに、MEXCはヘッジモードもサポートしており、ユーザーは1つの先物取引でロングとショートのポジションを同時に持つことができ、反対方向のポジションに割り当てられるレバレッジは互いに独立しています。ヘッジモードでポジションを保有する場合、ポジションはリスク制限レベルに応じた証拠金が必要になります。

5. 業界をリードする流動性


MEXCは、業界をリードする流動性を誇り、深度のある注文板、頻繁かつ大量の買い/売り注文により、トレーダーは迅速に取引を約定させることができます。第三者機関かつ信頼性の高いデータ機関である TokenInsight および Simplicity Group の報告によると、MEXCの先物取引デプスは0.05%および0.1%の両水準でそれぞれ$1億を超え、業界で常に1位を維持しています。現物市場のデプスでも顕著な優位性を示しています。

スリッページにおいて、MEXCは$100万および$500万の先物取引売り注文で最も低いスリッページを提供しています。現物取引におけるスリッページでも、明確な優位性を示しています。MEXCは手数料面でも絶対的な優位性を維持しており、一般ユーザー様に対してもメイカー手数料をゼロで提供しており、市場競争力を一層高めています。


先物取引はハイリスク投資であり、投資家は投資リスクを十分に認識し、慎重に投資する必要があることにご留意ください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

