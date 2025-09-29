初心者必見！MEXC先物取引における損益と取引手数料ガイド





MEXCやその他の主要取引所で先物取引を行う際の取引損益は、以下の3つの要素で構成されます：





取引手数料：取引中に発生するコスト

資金調達手数料：ポジション保有期間中に資金調達率に基づき定期的に決済される費用

実現損益：ポジションを決済（クローズ）した後に確定する最終的な利益または損失





これら3つの計算方法を理解することで、トレーダーは各取引の実際の収益を正確に把握することができ、戦略の最適化、コスト削減、また異なる市場環境で合理的な意思決定を行うことができます。









無期限先物取引では、取引の実行方法によって手数料が異なります。





テイカー手数料：注文板上の注文と直接マッチングした場合、より高い手数料率を支払います。





計算式：手数料 = ポジション価値 × テイカー手数料（0.040%）





メイカー手数料：指値注文を注文板に置いて流動性を提供し、約定を待つ場合、手数料は通常低く、時にはゼロになることもあります。





計算式：手数料 = ポジション価値 × メイカー手数料（0.010%）





注記：手数料率は2025/8/15時点のものです。MEXCは先物取引と現物取引で異なる手数料基準を適用しているため、取引前に最新の手数料料率を確認し、最もコスト効率の良い注文方法を選ぶことを推奨します。

















資金調達手数料は、無期限先物と伝統的な先物契約の主な違いの1つです。これは、無期限先物契約の価格が原資産（現物）の価格と乖離しないように維持する役割を果たします。





MEXCでは、無期限先物の資金調達手数料は通常8時間ごとに決済されます。資金調達率がプラスかマイナスか、そしてポジションの方向（ロングかショートか）によって、支払うか受け取るかが決まります。





ロングポジションを保有していて資金調達率がプラスの場合、資金調達手数料を支払う必要があります。資金調達率がマイナスの場合は、資金調達手数料を受け取ることができます。（資金調達手数料はユーザー間で直接やり取りされます。）





計算式：資金調達手数料 = 資金調達率 × ポジション価値（契約数 × サイズ × 決済時の公正価格）





資金調達率の傾向を追跡することで、トレーダーは保有コストを予測し、より精密に取引戦略を立てることができます。









損益は未実現損益（含み損益）と実現損益（決済済みポジション）の2つに分かれます。









USDT-M先物

ロング = （公正価格 −オープン価格）× ポジションサイズ

ショート = （オープン価格 − 公正価格）× ポジションサイズ





Coin-M先物

ロング = （1 / オープン価格 − 1 / 公正価格）× ポジションサイズ

ショート = （1 / 公正価格 − 1 / オープン価格）× ポジションサイズ









USDT-M先物

ロング = （決済価格 − オープン価格）× ポジションサイズ

ショート = （オープン価格 − 決済価格）× ポジションサイズ





Coin-M先物

ロング = （1 / オープン価格 − 1 / 決済価格）× ポジションサイズ

ショート = （1 / 決済価格 − 1 / オープン価格）× ポジションサイズ









500 USDTを証拠金として使用し、10倍のレバレッジをかけています。 あるユーザーが、 BTCUSDT 先物において50,000 USDTの価格で0.1 BTCのロングポジションをオープンしました。このユーザーはを証拠金として使用し、10倍のレバレッジをかけています。





説明用データ：テイカー手数料 = 0.02%、メイカー手数料 = 0.00%、資金調達率 = -0.025%





ユーザーが支払う手数料：50,000 × 0.1 × 0.02% = 1 USDT





資金調達率がマイナスのため、ユーザーが受け取る資金調達手数料：-50,000 × 0.1 × (-0.025%) = 1.25 USDT





その後、BTC価格が60,000のときに、ユーザーが0.1 BTCの先物ポジションをメイカーとして決済すると：





実現損益 = （60,000 − 50,000）× 0.1 = 1,000 USDT





決済手数料 = 60,000 × 0.1 × 0.00% = 0 USDT





最終的なユーザーの実現総損益 = 1,000 − 1 + 1.25 − 0 = 1,000.25 USDT





取引履歴を確認することで、各取引に対して請求された手数料や資金調達率、各注文の損益を確認することができます。









正確な取引評価：取引ごとの損益構成（取引手数料・資金調達手数料・実現損益）を理解することで、取引結果を明確に把握し、大まかな推測に基づいた意思決定を避けられます。

最適化された取引戦略：異なる取引シナリオで損益を分析することで、効果的な戦略と不要なコストを見極め、取引効率と収益性を高める調整が可能になります。

取引コストの削減：取引手数料や資金調達手数料の計算方法を理解することで、テイカーまたはメイカーの役割を選択し、資金調達率の変化を予測でき、コスト管理を改善して不要な支出を避けることができます。

合理的な投資判断：損益計算を包括的に理解することで、短期的な市場変動に惑わされず、盲目的な追随や過剰取引を防ぎ、自身のリスク許容度や投資目標に沿った判断が可能になります。









MEXC 無期限先物取引の損益計算式を理解することで、取引結果やリスクを明確に評価でき、取引において戦略性と合理性を維持できます。これにより、市場のさまざまな局面で、より効率的かつコントロールしやすい取引計画を立てやすくなり、不必要なコスト消耗を回避して、長期的に安定した利益を実現することができます。













おすすめ記事：









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



