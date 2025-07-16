サブアカウントの管理方法

1. サブアカウントとは MEXCアカウントでは、日々の取引活動をサポートするために複数のサブアカウントを設定することができます。例えば、あるサブアカウントを現物取引に使用し、別のサブアカウントを先物取引に使用することができます。 MEXCは2種類のサブアカウントを提供します。1つのタイプはログイン権限がなく、APIと組み合わせて使用する必要があります。振替や取引情報など、このタイプのサブアカウン1. サブアカウントとは MEXCアカウントでは、日々の取引活動をサポートするために複数のサブアカウントを設定することができます。例えば、あるサブアカウントを現物取引に使用し、別のサブアカウントを先物取引に使用することができます。 MEXCは2種類のサブアカウントを提供します。1つのタイプはログイン権限がなく、APIと組み合わせて使用する必要があります。振替や取引情報など、このタイプのサブアカウン
2025/7/16
1. サブアカウントとは


MEXCアカウントでは、日々の取引活動をサポートするために複数のサブアカウントを設定することができます。例えば、あるサブアカウントを現物取引に使用し、別のサブアカウントを先物取引に使用することができます。

MEXCは2種類のサブアカウントを提供します。1つのタイプはログイン権限がなく、APIと組み合わせて使用する必要があります。振替や取引情報など、このタイプのサブアカウントの情報を表示するには、MEXCアカウントのサブアカウントの詳細を確認する必要があります。

もう1つのタイプは、メールアドレスを使用してログインするために使用できるサブアカウントです。MEXCアカウントでこのサブアカウントの情報を見るだけでなく、ウェブからサブアカウントに単独でログインして情報を見ることもできます。アプリからのログインはできません。

2. サブアカウント作成方法


MEXC公式ウェブサイトにアクセスし、アカウントにログインします。右上の人型アイコンをクリックし、[サブアカウント管理]を選択します。


[サブアカウントを作成]をクリックすると、2種類のサブアカウントが表示されます。ログイン権限のない1つ目のタイプのサブアカウントを選択し、[次へ]をクリックします。


ユーザー名を入力し、[次へ]をクリックします。その後、セキュリティ認証を完了すると、サブアカウントが作成されます。


メール認証が必要な2つ目のタイプのサブアカウントを選択した場合は、メールアドレス、ログインパスワード、確認用パスワード、メール認証コードを入力し、[次へ]をクリックします。その後、セキュリティ認証を完了すると、サブアカウントが作成されます。


3. サブアカウント管理


サブアカウント管理ページには5つのセクションがあります。アカウント管理、API、資産管理、振替履歴、ログイン履歴です。

3.1 アカウント管理


サブアカウント管理ページの「アカウント管理」で、アカウントの右側にある[...]をクリックして管理操作を行います。

ログイン権限のない最初のタイプのサブアカウントについては、[ロック]または[先物取引を有効にする]の操作を実行できます。

メール認証が必要な2つ目のタイプのサブアカウントでは、[ロック]、[パスワードを変更する]、[メールアドレスを変更]、または[先物取引を有効にする]アクションを実行できます。

先物機能を有効にすると、⊗のマークがⓋに変わります。


3.2 API


[APIを作成する]をクリックし、サブアカウントを選択し、現物と先物情報のオプションにチェックを入れます。注意事項を記入し、[作成]をクリックします。その後、セキュリティ認証を完了するとAPIが作成されます。


MEXCでは、多くのインターフェイスでAPIキーによるアクセスが必要です。上図のAPIキー作成プロセスでは、現物取引と先物取引の両方のAPI権限にチェックを入れました。

作成に成功すると、Access Key（シークレットキー）が生成されます。Access Keyは安全に保管し、誰とも共有しないでください。万が一、Access Keyが漏洩した場合は、このAccess Keyを直ちに削除し、別途新しいAccess Keyを作成してください


3.3 資産管理


[振替]をクリックすると、MEXCアカウントとサブアカウント間で資産の振替ができます。サブアカウント間の資産振替も可能です。振替記録は振替履歴に表示されます。

[Info]をクリックすると、対応するサブアカウントの資産が表示されます。


3.4 ログイン履歴


2つ目のサブアカウントは、メールアドレスとパスワードを使ってウェブにログインするためのものです。サブアカウントに直接ログインする場合、ログイン履歴はMEXCアカウントで確認することができます。[サブアカウント管理]の[ログイン履歴]を選択すると、各ログインのメールアドレス、IP、場所を確認することができます。


サブアカウントを利用することで、取引戦略の独立性を確保できます。複数のサブアカウントを通じて、同時に異なる取引戦略をテストし、各戦略の効果をより正確に追跡することができます。

