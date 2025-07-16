描画ツールの使い方（オリジナルKライン）

暗号資産取引においてトレーダーはしばしばKラインチャートにパターンを描くことで市場動向を分析し、売買の意思決定を行います。MEXC取引所では様々な基本的描画ツールを提供しています。ユーザー様は描画ツールを使用して様々な図形を描くことができ、市場動向を判断するのに役立ちます。









当ウェブサイトをご利用の際、現物取引用のオリジナルKラインチャートページにおいて、以下の手順で描画ツールを使用することができます。先物取引用のオリジナルKラインチャートページでは、Kラインチャートの左側に描画ツールがデフォルトで表示されているため、「描画ツール」ボタンをクリックする必要はありません。上記を除いて現物取引と先物取引でKライン描画ツールを使用する手順は同じです。





①「描画ツール」ボタンをクリックすると、トレンドライン、直線、価格ライン、フィボナッチリトレースメントなど、様々な描画ツールがKラインチャートの左側に表示されます。









②使用したいツールにカーソルを合わせてクリックします。次に対応する暗号資産のKラインチャートにカーソルを合わせて描画を開始します。









③描画が完了したら「スナップショット」ボタンをクリックし、[画像をダウンロード]または[画像をコピー]をクリックすることでスナップショットを共有することができます。













④描いた特定の図形を削除したい場合は図形をクリックし、表示されるゴミ箱アイコンを選択します。













アプリ上では現物取引でも先物取引でもKライン描画ツールの使用手順は同じです。ここでも例として現物取引での手順を説明します。





①取引画面に入ったら右上にある[ローソク足]のアイコンをタップします。









②右上にある[チャート設定]ボタンをタップします。









③[描画]をタップします。









④図形を描くには希望の図形を選択し、対応するKラインチャートに指を移動して描画を開始します。









⑤描画が完了したら「共有」ボタンをタップすることで保存、または他の人に共有することができます。













⑥描いた特定の図形を削除したい場合は図形をタップし、表示されるゴミ箱アイコンを選択します。