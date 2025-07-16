MEXC 先物グリッド取引とは？





暗号資産市場の急速な成長に伴い、さまざまな自動取引戦略が登場しています。中でもグリッド取引は、シンプルな構造、市場の方向性に依存しない運用、高度な自動化が可能であることから、多くの投資家に支持されています。本記事では、グリッド取引の基本から、効果的に活用するための重要なポイントまでを包括的に解説します。ユーザー様がこの戦略をより深く理解し、賢く、そして根拠に基づいて活用できるようになることを目的としています。









グリッド取引とは、定量的かつ自動化された取引戦略の一つです。あらかじめ設定した価格範囲内に、一定間隔で買い注文と売り注文を配置し、グリッドの注文構造を作ることで運用されます。価格がこの範囲内で変動するたびに、システムが自動的に安値で買い、高値で売ることで、小さな値動きから継続的に利益を得る仕組みです。





つまり、グリッド取引では市場の方向性を予測する必要がありません。価格の変動自体が利益の源泉となります。相場が上昇、下落、または横ばいのいずれの局面でも、価格が動いている限り利益を得るチャンスが存在します。









1) 価格範囲の設定：戦略に適した価格範囲を選定します。

2) グリッドの分割：設定した価格範囲を均等な間隔で複数の区間に分割し、各区間を「グリッド」として構成します。たとえば、$5,000の価格範囲を10分割すると、1グリッドあたり$500になります。

3) 注文の自動発注：各グリッドレベルで、買い注文と売り注文が自動的に発注されます。たとえば、価格が$500下がるたびに買い注文が、$500上がるたびに売り注文が自動で発注されます。

4) プロセスの繰り返し：システムが安値で買い、高値で売る動作を繰り返すことで、小さな価格変動から継続的に利益を狙います。





例：BTCの現在の価格が$97,000の場合、$95,000から$100,000の範囲でグリッドを設定し、10の区間に分割します：

価格が$96,500まで下落すると、システムは自動的に買い注文を発注します；

価格が$97,000に戻ると、システムは自動的に売り注文を発注し、スプレッドによって$500の利益を得ます；

価格が変動し続ける限り、システムはこの「安値で買い、高値で売る」サイクルを繰り返し実行します。









先物グリッド取引は、柔軟性が高く自動化された定量的戦略であり、幅広い暗号資産トレーダーに適しています。従来の高度なテクニカル分析や複雑なファンダメンタル分析に大きく依存する取引手法とは異なり、先物グリッド取引は体系的な取引の実行とリスク分散に重点を置いています。そのため、プロのトレーダーでなくても比較的利用しやすく、手軽に始めることができます。





先物グリッド取引の利用に最も適したユーザータイプは以下の通りです：









ショート（空売り）を好み、市場の下落局面で利益を狙うトレーダーにとって、先物グリッド取引は非常に有効な手法です。





メリット：従来の空売りは高リスクを伴いますが、グリッド戦略を用いることで異なる価格水準で段階的にポジションのオープンと決済を行い、持続的な市場の下落局面でリスク分散が可能になります。





適している人：高いリスクを許容でき、特にトレンド反転や極端なボラティリティの局面で市場のタイミングを見極めるスキルを持つ、経験豊富なトレーダーに最適です。









レバレッジ取引は利益を拡大する可能性がある一方で、リスクも増加します。先物グリッド取引は、このリスクとリターンのバランスを管理するためのリスク緩和機能を備えています。





メリット：あらかじめ設定した価格範囲内に密集したロング/ショート注文を配置することで、トレーダーはレバレッジを使っても潜在的な損失を効果的にコントロールできます。





適している人：レバレッジを活用してリターンを高めながら過剰なリスクを避けたいトレーダーや、先物取引をより安定的かつ体系的に行いたいトレーダーに最適です。









先物グリッド取引は高度に自動化されているため、市場を常に監視する時間がないトレーダーに最適です。





メリット：注文の発注や利確/損切りをスマートに自動処理するため、トレーダーは価格変動を一日中監視することなく、戦略のパフォーマンスを享受できます。





適している人：忙しいビジネスパーソンや学生、または時間が限られていて副業として手軽に自動取引を希望する投資家に最適です。









暗号資産市場に不慣れな方にとって、先物グリッド取引は初心者にも優しい取引方法です。





メリット：複雑なテクニカル分析や市場予測は不要です。多くのプラットフォームでは、ユーザーの好みに応じてパラメーターを最適化する自動モードが用意されており、参入のハードルが低く、初心者でも安心して自動取引戦略を利用できます。





適している人：リスクを最小限に抑えつつ、実践を通じて市場の動きを学びたい初心者トレーダーに最適です。









低い参入障壁： わずか10 USDTから取引を開始できます。

高レバレッジオプション： 資本効率を最大化し、より多くの取引チャンスを捉えることが可能です。

24時間365日の自動実行： 設定後はボットが継続的に稼働し、感情に左右されることなく取引を実行します。

低取引コスト：戦略の設定や管理に手数料はかからず、先物取引手数料も低水準に設定されています。









MEXCの公式ウェブサイトを開き、ログインします。その後、[先物取引] から [グリッド取引] を選択します。









グリッド取引ボットは、デフォルトでユーザーの現物ウォレットから振り替えられた資金を使用します。先物グリッド取引を開始する前に、現物ウォレットに十分な資金があることをご確認ください。













グリッド取引ページで使用したい取引ペアに切り替えた後、中立、ロング、ショートのいずれかの取引方向を選択します。この例では中立グリッドを使用して説明しますが、ロンググリッドやショートグリッドも同様の手順で設定できます。





中立：ボット作成時に初期ポジションはオープンされません。価格が上昇するとショートポジションが、下落するとロングポジションがオープンされます。明確なトレンドがないレンジ相場に最適です。

ロング：ロングポジションのみがオープンします。価格が上昇するとロングポジションが決済され、価格が下落すると追加でロングポジションがオープンされます。緩やかに上昇する市場に適しています。

ショート：ショートポジションのみがオープンします。価格が上昇すると追加でショートポジションがオープンされ、価格が下落するとショートポジションが決済されます。緩やかに下落する市場や、段階的に下がるトレンドに適しています。









グリッドパラメーターを入力後、[ボット作成（中立）] をクリックし、ボットの詳細を確認後、[確認] をクリックして設定を完了します。

必須項目：価格範囲、グリッド数、投資額、レバレッジ。

任意項目：起動価格、上限ストップ価格、下限ストップ価格。









価格範囲：適切な価格範囲を設定してください。価格範囲が広すぎると、グリッドの実行頻度が低くなります。価格範囲が狭すぎると、一方向の市場変動時に強制決済されるリスクが高まります。注：上限は下限より高く設定する必要があります。





グリッド数：適切なグリッド数を選択してください。グリッド数が多いほど取引の実行頻度は高くなりますが、1グリッドあたりの利益は小さくなり、必要な資金が増えます。一方、グリッド数が少ないほど1回の取引における利益は大きくなりますが、実行頻度は低くなり、必要な資金も少なくなります。





投資額：投資額が多いほど、1回の取引あたりのポジションサイズが大きくなります。資金は現物ウォレットから振替されることにご注意ください。表示されている [利用可能] 残高は、現物ウォレットの残高を指します。





レバレッジ：リスク許容度に応じてレバレッジを選択してください。MEXCの先物グリッド取引では、現在1倍から50倍のレバレッジに対応しています。









推定強制決済価格（ロング）：グリッド戦略内のすべてのロングポジションが約定した場合の推定強制決済価格です。





推定強制決済価格（ショート）：グリッド戦略内のすべてのショートポジションが約定した場合の推定強制決済価格です。





ボット作成時にこの価格がグリッド範囲内にあると、運用中に強制決済されるリスクがあります。その場合は、投資金額の増加、グリッド範囲の調整（狭める）、またはレバレッジの引き下げをご検討ください。









起動価格：市場価格が指定した起動価格に達したときに、グリッド取引ボットが起動します。未設定の場合は、ボットは作成と同時に起動します。起動価格は、あらかじめ設定した価格範囲内である必要があります。





上限ストップ価格：価格がこの水準に達すると、ボットは自動的に停止します。利確または損切りの条件として利用できます。上限ストップ価格は現在の市場価格より高く設定する必要があります。





下限ストップ価格：価格がこの水準まで下落すると、ボットは自動的に停止します。こちらも利確または損切りの条件として機能します。下限ストップ価格は現在の市場価格より低く設定する必要があります。













ボット作成時に [詳細設定] で起動価格を設定しなかった場合、ボットは作成直後に自動的に起動します。





ボット作成時に [詳細設定] で起動価格を設定した場合、ボットは作成直後には起動せず、指定した起動価格に選択した資産の市場価格が達した時点で起動します。





未起動のボットは、初期ポジションのオープンや注文の発注を行いません。









未起動のボットは、手動で起動することも可能です。取引パネルの [起動] ボタンをクリックするだけで、ボットを起動させることができます。





また、[詳細] ボタンをクリックすると、ボットの詳細情報を確認できます。







注：グリッドボットを有効化した際の初期ポジション作成ルール：

ユーザー様が中立のグリッド戦略を選択した場合、ボットは有効化時に初期ポジションを作成しません。

ユーザー様がロングまたはショートのグリッド戦略を選択した場合、ボットはグリッド内の現在の価格水準に基づいて、対応する数の初期ポジションを作成します。これにより、価格が設定された範囲内で変動すると、グリッドベースの利確注文を自動的に実行できるようになります。

例 1：ユーザー様がETHUSDTに対して価格範囲2,000 – 3,000 USDT、グリッド数10のロンググリッド戦略を選択した場合。

ボットが起動された時点でのETHUSDT価格が2,750 USDTである場合、2,750を超えるグリッド価格水準は3つ（2,800、2,900、3,000）存在します。システムはこれらの価格水準に応じて3つのロングポジションを作成します。

ETHUSDTの価格がそれぞれ2,800、2,900、3,000 USDTに達すると、システムはこれらの3つのロングポジションを順次決済し、利益を確定します。

例 2：ユーザー様がETHUSDTに対して価格範囲2,000 – 3,000 USDT、グリッド数10のショートグリッド戦略を選択した場合。

ボットが起動された時点でのETHUSDT価格は2,650 USDTである場合、2,650 USDT未満のグリッド価格水準は7つ（2,600、2,500、2,400、2,300、2,200、2,100、2,000 USDT）存在します。システムはこれらの価格水準に応じて7つのショートポジションを作成します。

ETHUSDTの価格がこれらの価格水準（2,600、2,500、2,400、2,300、2,200、2,100、および2,000 USDT）まで下落した場合、システムは順次これらの7つのショートポジションを決済し、利益を確定します。







ボットが稼働中でも、いつでも資金の増減が可能です。取引パネルの［詳細］ボタンをクリックすると、ボットの詳細ページにアクセスできます。









[資金を追加する]または [資金の出金]をクリックして、資金を調整してください。

注意：元の投資額を下回る出金はできません













起動時と同様に、ボットを停止するには取引パネルの [停止] ボタンをクリックしてください。ボットが停止すると、残りの資金は現物ウォレットに返金されます。





さらに、以下の状況でもボットは自動的に停止します：

強制決済： ポジションが強制決済された場合、ボットは自動的に停止します。

上場廃止による停止： ボットが稼働中に取引ペアが上場廃止された場合、ボットは停止します。

ストップ価格到達：[詳細設定] で上限ストップ価格または下限ストップ価格を設定している場合、市場価格が指定したストップ価格に達するとボットは自動的に停止します。













MEXCのトップページに移動し上部ナビゲーションバーの [ウォレット] にカーソルを合わせ、[取引ボット] を選択すると、現在のボット資産データを確認できます。

















1) ユーザー様は、最大30個までのグリッド取引ボットを同時に稼働できます。

2) ポジションサイズは、各取引ペアのリスク制限ティア1で許可される最大値までに制限されます。

3) 先物取引が制限されているユーザー様は、グリッド取引ボットを作成できません。

4) すべてのグリッドボット注文は指値注文として発注されます。

5) 強制決済または段階的な強制決済が発生した場合、ボットは強制的に停止します。

6) グリッドボットはヘッジモードとクロスマージンモードで動作します。

7) 未約定注文に必要な資金が不足していも、ボットは停止せずにシステムが定期的に注文を補充します。

8) MEXC先物グリッド取引は現在、USDT-M先物をサポートしています。

9) ボットの手数料率は、ユーザー様のメインアカウントの手数料率と同じになります。（注：MXトークンの手数料控除には対応していません）

10) ボットは等差型グリッドをサポートしており、各グリッドの価格差が等しくなります。







