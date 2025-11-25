1. MEXC DEX+ とは？ MEXC DEX+ は、複数のDEXを統合し、最適な取引ルートを提供する分散型取引アグリゲーター（DEX Aggregator）です。スリッページを削減し、取引コストを最適化することで、ユーザー様が常に最良の価格で取引できるようにします。MEXCが提供する最新の分散型取引ソリューションであり、10,000種類以上のオンチェーン資産をサポートし、スムーズなDEX取引1. MEXC DEX+ とは？ MEXC DEX+ は、複数のDEXを統合し、最適な取引ルートを提供する分散型取引アグリゲーター（DEX Aggregator）です。スリッページを削減し、取引コストを最適化することで、ユーザー様が常に最良の価格で取引できるようにします。MEXCが提供する最新の分散型取引ソリューションであり、10,000種類以上のオンチェーン資産をサポートし、スムーズなDEX取引
MEXC DEX+ の使用方法

2025/11/25MEXC
#初心者
1. MEXC DEX+ とは？


MEXC DEX+ は、複数のDEXを統合し、最適な取引ルートを提供する分散型取引アグリゲーター（DEX Aggregator）です。スリッページを削減し、取引コストを最適化することで、ユーザー様が常に最良の価格で取引できるようにします。MEXCが提供する最新の分散型取引ソリューションであり、10,000種類以上のオンチェーン資産をサポートし、スムーズなDEX取引体験を提供します。

2. MEXC DEX+ の使用方法


ウェブ版とアプリ版の操作方法はほぼ同じですが、ここではアプリ版を例に説明します。

2.1 DEX+ アカウントの開設


MEXCプラットフォームの新規ユーザーである場合は、「MEXCアカウントの新規登録方法」をご参照いただき、ステップバイステップの手順に従ってアカウントを作成してください。

MEXCの既存ユーザー様の場合、MEXCアプリを開き、DEX+ をタップして専用ページに切り替え、利用規約を確認して同意した後、 [DEX+ に新規登録] をタップすると、DEX+ アカウントが開設されます。


2.2 DEX+ に資産を入金する


DEX+ のページで [ウォレット] を選択し、[入金]をタップします。暗号資産とネットワークを選択し、入金額を入力した後、[確認] をタップして、MEXCアカウントからDEX+ に資産を送金します。

入金プロセスで該当する入金トークンが表示されない場合は、入金ページの変換機能を使用して、トークンを素早く変換して入金してください。

注意事項：DEX+ は現在、Solana、BNB Chain、Base、TRONなどのネットワークに対応しています。今後、さらに多くのネットワークやトークンがサポートされる予定です。


2.3 人気トークンを取引する


画面下部の [取引] ボタンをタップし、取引したいトークンを選択します。注文タイプを選択し、価格・数量などの数値を入力した後、[購入] をタップしてトークンを取得します。

注意事項：

1) ブロックチェーンネットワークの混雑具合により、取引の約定まで数秒から数分かかる場合があります。

2) DEX+ は現在、成行注文、指値注文、クイック購入/売却、高度な指値注文、自動売却（利確/損切）といった注文タイプに対応しています。ユーザー様はご自身のニーズに最も適した注文方法を選択できます。

3) 取引するトークンを選択する際、 [市場] ページで詳細情報を確認し、リスクを評価できます また、[人気]、[Alpha]、[Pump.fun]、[スマートマネー] といったリストを活用して、トークンをフィルタリングできます。


2.4 取引履歴の確認


取引が完了すると、取引ページ下部の [ポジション] 欄に現在の保有ポジションが表示されます。その横にあるノートアイコンをタップすると、[取引履歴]ページに移動し、過去の取引履歴を確認できます。


2.5 DEX+ から資産を送金する


DEX+ のページで [ウォレット] を選択し、[送金] をタップします。暗号資産とネットワークを選択し、送金数量を入力した後、[確認] をタップして、DEX+ からMEXCアカウントへ資産を送金します。

注意事項：DEX+ は現在、Solana、BNB Chain、Base、TRONなどのネットワークに対応しています。今後、さらに多くのネットワークやトークンがサポートされる予定です。


MEXC DEX+では、ユーザー様がプライベートキーを管理したり、外部ウォレットの複雑な操作を行う必要がないため、DEXでのオンチェーン取引のハードルが大幅に下がり、より効率的でシームレスな取引が可能になります。

DEX+ の利用中に問題が発生した場合は、MEXC DEX+ よくある質問 を参照してください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

