MEXC DEX+ の使用方法

















ウェブ版とアプリ版の操作方法はほぼ同じですが、ここではアプリ版を例に説明します。













MEXCの既存ユーザー様の場合、MEXCアプリを開き、DEX+ をタップして専用ページに切り替え、利用規約を確認して同意した後、 [DEX+ に新規登録] をタップすると、DEX+ アカウントが開設されます。













DEX+ のページで [ウォレット] を選択し、[入金]をタップします。暗号資産とネットワークを選択し、入金額を入力した後、[確認] をタップして、MEXCアカウントからDEX+ に資産を送金します。





入金プロセスで該当する入金トークンが表示されない場合は、入金ページの変換機能を使用して、トークンを素早く変換して入金してください。





注意事項：DEX+ は現在、Solana、BNB Chain、Base、TRONなどのネットワークに対応しています。今後、さらに多くのネットワークやトークンがサポートされる予定です。













画面下部の [取引] ボタンをタップし、取引したいトークンを選択します。注文タイプを選択し、価格・数量などの数値を入力した後、[購入] をタップしてトークンを取得します。





注意事項：





1) ブロックチェーンネットワークの混雑具合により、取引の約定まで数秒から数分かかる場合があります。





2) DEX+ は現在、成行注文、指値注文、クイック購入/売却、高度な指値注文、自動売却（利確/損切）といった注文タイプに対応しています。ユーザー様はご自身のニーズに最も適した注文方法を選択できます。





3) 取引するトークンを選択する際、 [市場] ページで詳細情報を確認し、リスクを評価できます。 また、[人気]、[Alpha]、[Pump.fun]、[スマートマネー] といったリストを活用して、トークンをフィルタリングできます。













取引が完了すると、取引ページ下部の [ポジション] 欄に現在の保有ポジションが表示されます。その横にあるノートアイコンをタップすると、[取引履歴]ページに移動し、過去の取引履歴を確認できます。













DEX+ のページで [ウォレット] を選択し、[送金] をタップします。暗号資産とネットワークを選択し、送金数量を入力した後、[確認] をタップして、DEX+ からMEXCアカウントへ資産を送金します。





注意事項：DEX+ は現在、Solana、BNB Chain、Base、TRONなどのネットワークに対応しています。今後、さらに多くのネットワークやトークンがサポートされる予定です。









MEXC DEX+では、ユーザー様がプライベートキーを管理したり、外部ウォレットの複雑な操作を行う必要がないため、DEXでのオンチェーン取引のハードルが大幅に下がり、より効率的でシームレスな取引が可能になります。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



