MEXC DEX+ の使用方法

ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取
2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン
ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。
ビットコインマイニングは、2009年以来、寝室での趣味から数十億ドル規模の産業へと変貌を遂げました。 多くの初心者は、一般の人々がまだマイニングに参加できるのか、それとも大企業専用になってしまったのか疑問に思っています。 このガイドでは、2025年にまだビットコインをマイニングできるのか、どのような機器が必要か、そして個人マイナーにとってマイニングが依然として利益を上げられるのかを検証します。 実
1. 送金（入金・出金）に関するよくある質問1.1 CEXとDEX+ 間の送金に手数料はかかりますか？はい。MEXC取引所（CEX）とDEX+ 間で資産を移動する場合、オンチェーンでの確認・記録・パッケージ化が必要となるため、ネットワーク手数料が発生します。手数料の額は、ネットワークの混雑状況や市場環境などにより変動します。1.2 CEXとDEX+ 間の送金に制限はあります
MEXC招待アンバサダープログラムは、すべてのユーザー向けに設計された長期的でコミュニティ主導型のインセンティブ制度です。本ガイドでは、プログラムの構造、レベルアップのルール、報酬配布、および主要なメリットについて説明します。*BTN-今すぐMEXCのアンバサダーになる&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/invite*1. MEXC 招待アンバサダープログ
1. MEXC先物Earnとは？先物Earnは、MEXCが先物ユーザー向けに提供する金融商品です。有効化すると、先物アカウント内の対象資金が自動的にこの専用Earn商品に登録され、通常の先物取引に影響を与えずに毎日利息を得られます。これにより、アカウントの資産を効率的に増やすことができます。2. MEXC先物Earnのルール解説2.1 先物Earnの基本ルール先物Earnの対象となる資産は元本と呼
暗号資産ベースの株式先物は、米国株式（米国上場企業の株式）と暗号資産市場を先物取引によって統合した金融デリバティブ商品です。この商品を利用することで、投資家は原資産を保有することなく、USDTなどの暗号資産を証拠金として使用し、米国株式の価格変動に対して取引を行うことが可能になります。1. MEXC株式先物の主な特徴1) 実際の取引時間については、取引ページに表示されている時間をご参照ください。2