MEXCはトレーダーに幅広い選択肢を提供しています。ユーザーは個人の好みに応じてUSDT-M 無期限先物かCoin-M 無期限先物のどちらかを選択することができます。さらに、MEXCはロングとショートの両方のポジションをサポートし、トレーダーは市場の変動の中でより正確に取引戦略を実行することができます。最も重要なことは、ユーザーが証拠金モードやレバレッジ倍率を柔軟に設定できるということです。これらMEXCはトレーダーに幅広い選択肢を提供しています。ユーザーは個人の好みに応じてUSDT-M 無期限先物かCoin-M 無期限先物のどちらかを選択することができます。さらに、MEXCはロングとショートの両方のポジションをサポートし、トレーダーは市場の変動の中でより正確に取引戦略を実行することができます。最も重要なことは、ユーザーが証拠金モードやレバレッジ倍率を柔軟に設定できるということです。これら
学ぶ/初心者向けガイド/先物取引/先物取引モード

先物取引モード

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#先物
MemeCore
M$2.08287-0.07%


MEXCはトレーダーに幅広い選択肢を提供しています。ユーザーは個人の好みに応じてUSDT-M 無期限先物かCoin-M 無期限先物のどちらかを選択することができます。さらに、MEXCはロングとショートの両方のポジションをサポートし、トレーダーは市場の変動の中でより正確に取引戦略を実行することができます。最も重要なことは、ユーザーが証拠金モードやレバレッジ倍率を柔軟に設定できるということです。これらの便利な機能により、MEXCはトレーダーの多様なニーズを満たす理想的なプラットフォームとなっています。

1. USDT-MおよびCoin-M無期限先物


1.1 USDT-M 無期限先物

USDT-M 無期限先物は、見積もりおよび決済単位がUSDT（Tether）である契約のことを指します。USDT-M無期限先物の価値と損益の計算は、USDTを基準とする暗号資産に基づいています。このような契約設計は、トレーダーに対する暗号資産価格のボラティリティの影響を軽減することを目的としています。なぜなら、USDTは米ドルに裏付けされ、比較的安定した価値を提供するステーブルコインだからです。

したがって、USDT-M無期限先物の主な利点は、法定通貨を用いてリターンを計算できることです。例えば、1,000USDTの利益を得た場合、1USDTの価値は約1USDであるため、1,000USDと同等の利益であると簡単に判断することができます。

1.2 Coin-M 無期限先物

Coin-M 無期限先物は、特定の暗号資産（ビットコインやイーサリアムなど）が証拠金として使用されたり、損益の計算に使用されたりする契約のことを指します。このような契約では、米ドルが見積もり単位となります。各Coin-M無期限先物契約の価値は一定額の米ドルです。例えば、Bitcoin-M無期限先物契約の1契約あたりの額面は100米ドルとなります。

2. ワンウェイモードとヘッジモード


2.1 ワンウェイモード

ワンウェイモードでは、投資家は先物取引（USDT-M先物とCoin-M先物を含む）のロングポジションまたはショートポジションのみを保有します。ある先物資産の価格が上昇すると投資家が考える場合、ロングポジションを保有する可能性があります。逆に、価格が下落すると考える場合は、ショートポジションを保有する可能性があります。このようなポジションモードにより、投資家の損益は先物資産の価格変動の方向に関連付けられます。

2.2 ヘッジモード

ヘッジモードでは、ユーザーは特定の先物ペアにおいてロングポジションとショートポジションを同時に保有することができ、ロングとショートの両方向で個別にレバレッジを設定することができます。各先物契約において、すべてのロングおよびショートポジションが組み合わされます。ヘッジポジションを保有する場合、リスク制限のティアに対応する証拠金をロングポジションとショートポジションの両方に割り当てる必要があります。

例えば、BTCUSDT 無期限先物では、ユーザーは25倍のレバレッジでロングポジションをオープンし、同時に50倍のレバレッジでショートポジションをオープンすることができます。

3. 分離マージンとクロスマージン


3.1 分離マージン

分離マージンモードでは、各ポジションは個別の証拠金アカウントを持っています。これは、各ポジションが個別の証拠金残高を持っており、損失が発生した場合は、その特定のポジションに関連する証拠金によってのみ補填できることを意味します。分離マージンポジションの想定される最大損失額は、必要証拠金とそのポジションに追加された証拠金の合計です。このような仕組みにより、特定のポジションの損失が他のポジションに影響しないため、想定される損失の範囲が限定されます。

分離マージンモデルの利点は、トレーダーが各ポジションのリスクをより正確にコントロールできる点にあります。ユーザーは、分離マージンポジションに手動で証拠金を追加することで、各ポジションの強制決済価格を調整することができます。

3.2 クロスマージン

クロスマージンモードでは、すべてのポジションが共通の証拠金アカウントを共有します。クロスマージンモードを利用する場合、ユーザーの利用可能な証拠金は、対応するクロスマージンポジションをサポートするためにのみ使用され、他のクロスマージンポジションの証拠金として使用されることはありません。

クロスマージンモードは、より柔軟に資金を活用したいトレーダーには適しているかもしれませんが、損失がアカウント全体に影響する可能性があるため、より注意が必要です。現在、MEXCは、既存のポジションについて、分離マージンモードからクロスマージンモードへの切り替えをサポートしていますが、その逆についてはサポートしていません。

4. レバレッジの調整


MEXCでは、ロングポジションとショートポジションで異なるレバレッジ倍率を設定することができます。ユーザーは、分離マージンモードでレバレッジ倍率を調整するか、または分離マージンモードからクロスマージンモードに切り替えることができます。現在、MEXCはクロスマージンモードから分離マージンモードへの切り替えをサポートしていないことにご注意ください。現在、MEXCでは、USDT-M無期限先物において1から500倍まで、Coin-M無期限先物において1から200倍までのレバレッジをサポートしています。

5. まとめ


まとめると、MEXCは様々な先物オプション、柔軟な証拠金モード、高いレバレッジ、その他の特長を提供することによって効率的で柔軟かつ安全な先物取引を求めるトレーダーの様々な要求に応えています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

MEXC先物取引における多様な注文タイプの使い方：迅速かつ低コストでポジションを構築

MEXC先物取引における多様な注文タイプの使い方：迅速かつ低コストでポジションを構築

暗号資産先物市場はスピードが求められる世界であり、ポジションをオープンすることは最初の一歩であると同時に、成功か失敗かを分ける重要な要素です。多くのトレーダー、特に初心者は、基本的な成行注文や指値注文だけに頼りがちです。その結果、チャンスを逃したり、スリッページによって取引コストが高くなることがあります。しかし実際には、MEXCのようなプラットフォームでは複数の注文タイプが用意されており、それぞれ

MEXC先物イベント完全ガイド：取引しながら報酬獲得

MEXC先物イベント完全ガイド：取引しながら報酬獲得

競争の激しい暗号資産取引市場においては、安定的かつ効率的な取引体験を提供するだけでなく、追加の特典を継続的に提供するプラットフォームを選ぶことが重要です。MEXCは、新規ユーザーと既存ユーザーの両方に向けて、先物イベントを設計しています。これらのイベントは取引のあらゆる段階をカバーしています。初めて先物取引に挑戦する初心者から、高頻度取引を行う経験豊富なトレーダーまで、それぞれのニーズに合わせた特

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得