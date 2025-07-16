



MEXCはトレーダーに幅広い選択肢を提供しています。ユーザーは個人の好みに応じてUSDT-M 無期限先物かCoin-M 無期限先物のどちらかを選択することができます。さらに、MEXCはロングとショートの両方のポジションをサポートし、トレーダーは市場の変動の中でより正確に取引戦略を実行することができます。最も重要なことは、ユーザーが証拠金モードやレバレッジ倍率を柔軟に設定できるということです。これらの便利な機能により、MEXCはトレーダーの多様なニーズを満たす理想的なプラットフォームとなっています。









1.1 USDT-M 無期限先物





USDT-M 無期限先物は、見積もりおよび決済単位がUSDT（Tether）である契約のことを指します。USDT-M無期限先物の価値と損益の計算は、USDTを基準とする暗号資産に基づいています。このような契約設計は、トレーダーに対する暗号資産価格のボラティリティの影響を軽減することを目的としています。なぜなら、USDTは米ドルに裏付けされ、比較的安定した価値を提供するステーブルコインだからです。





したがって、USDT-M無期限先物の主な利点は、法定通貨を用いてリターンを計算できることです。例えば、1,000USDTの利益を得た場合、1USDTの価値は約1USDであるため、1,000USDと同等の利益であると簡単に判断することができます。





1.2 Coin-M 無期限先物





Coin-M 無期限先物は、特定の暗号資産（ビットコインやイーサリアムなど）が証拠金として使用されたり、損益の計算に使用されたりする契約のことを指します。このような契約では、米ドルが見積もり単位となります。各Coin-M無期限先物契約の価値は一定額の米ドルです。例えば、Bitcoin-M無期限先物契約の1契約あたりの額面は100米ドルとなります。









2.1 ワンウェイモード





ワンウェイモードでは、投資家は先物取引（USDT-M先物とCoin-M先物を含む）のロングポジションまたはショートポジションのみを保有します。ある先物資産の価格が上昇すると投資家が考える場合、ロングポジションを保有する可能性があります。逆に、価格が下落すると考える場合は、ショートポジションを保有する可能性があります。このようなポジションモードにより、投資家の損益は先物資産の価格変動の方向に関連付けられます。





2.2 ヘッジモード





ヘッジモードでは、ユーザーは特定の先物ペアにおいてロングポジションとショートポジションを同時に保有することができ、ロングとショートの両方向で個別にレバレッジを設定することができます。各先物契約において、すべてのロングおよびショートポジションが組み合わされます。ヘッジポジションを保有する場合、リスク制限のティアに対応する証拠金をロングポジションとショートポジションの両方に割り当てる必要があります。





例えば、BTCUSDT 無期限先物では、ユーザーは25倍のレバレッジでロングポジションをオープンし、同時に50倍のレバレッジでショートポジションをオープンすることができます。









3.1 分離マージン





分離マージンモードでは、各ポジションは個別の証拠金アカウントを持っています。これは、各ポジションが個別の証拠金残高を持っており、損失が発生した場合は、その特定のポジションに関連する証拠金によってのみ補填できることを意味します。分離マージンポジションの想定される最大損失額は、必要証拠金とそのポジションに追加された証拠金の合計です。このような仕組みにより、特定のポジションの損失が他のポジションに影響しないため、想定される損失の範囲が限定されます。





分離マージンモデルの利点は、トレーダーが各ポジションのリスクをより正確にコントロールできる点にあります。ユーザーは、分離マージンポジションに手動で証拠金を追加することで、各ポジションの強制決済価格を調整することができます。





3.2 クロスマージン





クロスマージンモードでは、すべてのポジションが共通の証拠金アカウントを共有します。クロスマージンモードを利用する場合、ユーザーの利用可能な証拠金は、対応するクロスマージンポジションをサポートするためにのみ使用され、他のクロスマージンポジションの証拠金として使用されることはありません。





クロスマージンモードは、より柔軟に資金を活用したいトレーダーには適しているかもしれませんが、損失がアカウント全体に影響する可能性があるため、より注意が必要です。現在、MEXCは、既存のポジションについて、分離マージンモードからクロスマージンモードへの切り替えをサポートしていますが、その逆についてはサポートしていません。









MEXCでは、ロングポジションとショートポジションで異なるレバレッジ倍率を設定することができます。ユーザーは、分離マージンモードでレバレッジ倍率を調整するか、または分離マージンモードからクロスマージンモードに切り替えることができます。現在、MEXCはクロスマージンモードから分離マージンモードへの切り替えをサポートしていないことにご注意ください。現在、MEXCでは、USDT-M無期限先物において1から500倍まで、Coin-M無期限先物において1から200倍までのレバレッジをサポートしています。









まとめると、MEXCは様々な先物オプション、柔軟な証拠金モード、高いレバレッジ、その他の特長を提供することによって効率的で柔軟かつ安全な先物取引を求めるトレーダーの様々な要求に応えています。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。