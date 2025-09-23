MEXC 先物フラッシュトレードガイド：チャンスを逃さず即時実行













フラッシュトレードは、トレーダーがKラインチャート上から直接成行注文でポジションをオープンできる機能です。従来の注文プロセスを簡略化します：





高速実行： 注文パネルを行き来する必要はありません。チャート上で数量を入力し、そのまま注文できます。

注文の即時約定： 急激な価格変動によるチャンスの取り逃しを防ぎます。

効率的かつシンプル：短期、スイング、高頻度取引のトレーダーに適しています。





注：フラッシュトレードは成行注文での新規ポジションオープンのみ対応しています。レバレッジ調整、証拠金モードの切り替え、指値注文や利確/損切りなどの高度な注文を設定する場合は、事前に右側の注文パネルで設定しておく必要があります。









最大の効率化： 相場判断から注文実行までわずか1秒、すべてをKラインチャート上で完結。

高頻度・短期トレーダー向け： リアルタイムでの市場チャンス獲得を目的に設計。

低コストの活用：MEXCの最近の手数料０イベントでは、取引コストが大幅に削減され、フラッシュトレードの競争力をさらに高めます。 MEXCの最近のでは、取引コストが大幅に削減され、フラッシュトレードの競争力をさらに高めます。









フラッシュトレードの主な強みはスピードであり、特に以下の状況で有効です。





ブレイクアウト市場： 価格が重要なサポートやレジスタンスを突破した瞬間に即時参入し、チャンスを逃しません。

短期・高頻度戦略： 短時間足での取引は高速実行が不可欠です。フラッシュトレードは注文遅延を最小化します。

高ボラティリティ局面 ：ニュースの影響で急激な相場変動が起こる際、数秒以内に反応可能。

クイックヘッジや分割エントリー：利確、損切り、逆方向でのヘッジを行う際にも即時実行が可能。





フラッシュトレードはすべてのトレーダーに適しているわけではありません。短期・ブレイクアウト市場・ニュースによる変動・高頻度取引戦略向けの特化ツールです。









現在、フラッシュトレードはMEXCウェブサイトでのみ対応しています。以下はUSDT-M先物を例とした手順です。









[先物取引] → [USDT-M先物] をクリックして先物取引ページに入ります。取引ページ右上の設定ボタンをクリックします。 公式MEXCウェブサイトを開き、アカウントにログインします。をクリックして先物取引ページに入ります。取引ページ右上のボタンをクリックします。









設定ページで、フラッシュトレード横のスイッチを切り替えて機能を有効化します。













フラッシュトレードでは4種類の単位オプションを利用できます。数量（USDT）の右にある▼アイコンをクリックして「先物の単位設定」ウィンドウを開き、希望する単位を選択して [確認] を押します。









BTCを単位に選ぶと、入力数量はBTCで表示され、USDT換算額も同時に表示されます。たとえば0.1 BTCを入力すると、対応するUSDT額がポップアップに表示されます。









「枚」を単位に選ぶと、入力数量は「枚」表示され、BTC換算額も表示されます。例として10 枚を入力すると、BTC換算額がポップアップに表示されます。





注：枚とBTCの換算は 1 枚 = 0.0001 BTC です。









USDT（注文金額）を単位に選ぶと、入力数量はUSDTで表示され、BTC換算額も同時に表示されます。例として100 USDTを入力すると、対応するBTC額が表示されます。





注：USDT（注文金額）を選択する場合、レバレッジを調整することで必要証拠金を変更できます。









「コスト順（USDT）」を単位に選ぶと、入力数量はUSDTで表示されます。たとえば100 USDTを入力した場合、そのままコストとして扱われます。





注：USDT（注文金額）と異なり、「コスト順（USDT）」を選んだ場合はレバレッジの影響を受けません。

















先物取引ページでフラッシュトレードを有効化すると、Kラインチャート上に専用注文パネルが表示されます。希望数量を入力欄に入れ、 [成行買い] または [成行売り] をクリックすると、その時点の市場価格で即座にポジションがオープンされます。













極端なボラティリティ下では、 成行注文にスリッページのリスクが伴う可能性があります。

レバレッジ や 証拠金モード は事前に設定しておくことを推奨します。直前の調整でミスを防ぐためです。

フラッシュトレードは高頻度・短期戦略に適していますが、長期ポジション保有には従来の注文方法の方が適しています。









MEXCの先物フラッシュトレードは、プロトレーダーや高頻度トレーダー向けに設計された高効率化ツールです。Kラインチャート上に直接注文入力を組み込むことで、判断から実行までの時間を大幅に短縮し、競争の激しい市場で優位に立つことを可能にします。習熟すれば、先物取引の強力な武器となります。

















免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



