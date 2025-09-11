よくある質問 - 先物取引における強制決済









強制決済（清算またはマージンコールとも呼ばれます）は、プラットフォームがユーザー様のポジションを自動的に決済することを指します。MEXCでは、維持証拠金率（MMR）がユーザー様のポジションリスクや資産全体のエクスポージャーを示す主要な指標となります。維持証拠金率が100%またはそれ以上になると、システムは自動的にユーザー様のポジションを強制決済します。強制決済を避けるため、ユーザー様は維持証拠金率の変動を常に注意深く確認することが強く推奨されます。









MEXCでは、公正価格をもとに強制決済がトリガーされます。公正価格が強制決済価格に達すると、強制決済メカニズムが発動します。公正価格を基準とすることで、市場の安定性が向上し、市場が異常な変動を見せた際の不要な強制決済を減らすことができます。





ユーザー様は、取引画面のトップページで、現在の公正価格とその説明をご覧いただけます。さらに、ローソク足チャートの上部では、ユーザー様は公正価格、直近価格、インデックス価格を切り替え、これら3つの価格のトレンドを簡単に追跡することができます。













強制決済が発動すると、システムはユーザー様のポジションのリスク制限に基づき、段階的な決済を実行します。これにより、ポジション全体の強制決済を防ぎ、リスクをより適切に管理します。





注文のキャンセル

クロスマージンモード ： アカウント内のすべての未約定注文がキャンセルされます。

分離マージンモード （自動証拠金追加機能が有効になっている場合）： 影響を受けるすべての未約定の先物注文がキャンセルされます。

キャンセル後も維持証拠金率が100％以上である場合、システムは次のステップに進みます。





ロング・ショートの自己取引（クロスマージンモードのみ）：

クロスマージンモードでは、ロングポジションとショートポジションが同時に存在する場合、システムは自己取引を実行してポジションを自動的に減少させます。

このステップはクロスマージンモードにのみ適用されます。自己取引が完了した後も証拠金率が100％以上である場合、システムは次のステップに進みます。





段階的な強制決済：

ポジションが最も低いリスク制限段階にある場合 ： 強制決済プロセスはそのまま進行します。

ポジションがより高いリスク制限段階にある場合：システムは破産価格でポジションの一部を決済し、リスク制限の段階を引き下げます。新たに適用された維持証拠金率に基づいて証拠金率を再計算します。証拠金率が引き続き100％以上の場合、段階的な強制決済プロセスが最も低い段階に達するまで繰り返されます。





強制決済（全ポジション）：

ポジションが最も低い段階に達した後も証拠金率が100％以上の場合、残りのポジションは破産価格でシステムに引き継がれます。

注意：強制決済はマッチングシステムを経由しないため、破産価格は取引履歴やKラインチャートに表示されることはありません。









ポジションが破産価格で強制決済エンジンに引き継がれた場合、以下の状況が発生する可能性があります：





破産価格を上回る価格で決済された場合：ポジションが破産価格を上回る価格で決済された場合、残りの証拠金は保険基金に追加されます。





破産価格を下回る価格で決済された場合：ポジションが破産価格を下回る価格で決済された場合、発生した破産損失は保険基金で補填されます。ただし、保険基金が損失を補填するのに不足している場合、残りの強制決済ポジションは自動デレバレッジ（ADL）システムに引き継がれます。









強制決済注文は、[ポジション履歴] セクションでご確認いただけます。









方法1

1）MEXCアプリにログインし、下部にある [先物取引] をクリックして先物取引ページを開きます。

2）注文セクションにある注文アイコンをクリックします。

3）[ポジション履歴] で強制決済注文を確認します。









方法2

1）MEXCアプリにログインし、下部にある[資産] をタップして資産ページを開きます。

2）[先物取引] タブを選択し、右側の注文アイコンをクリックします。

3）[ポジション履歴]で強制決済注文をご確認ください。













ウェブサイトにログインし、右上ナビゲーションバーの [注文履歴] の下にある [先物取引] をクリックします。









[ポジション履歴] の中で、強制決済された注文を確認できます。

















維持証拠金率（MMR）は、現在のポジションに基づきリアルタイムで算出されるリスク指標です。維持証拠金率が100％以上になると、ポジション維持に必要な証拠金が不足していることを意味し、システムによって強制決済が行われます。





計算式： 維持証拠金率 = (維持証拠金 + 強制決済手数料) ÷ (ポジション必要証拠金 + 未実現損益)





リスク評価：

MMR < 100%：ポジションにはまだ余裕があります。

MMR = 100%：ポジションの価値が、維持証拠金＋強制決済手数料という最低限の要件をちょうど満たしている状態です。この時点で強制決済が発動します。

MMR > 100%：ポジションの価値が最低限の要件を下回っており、システムによって強制決済プロセスが開始されます。









5.2.1 なぜ維持証拠金が必要なのか？

維持証拠金とは、ポジションを維持するために必要な最低限の証拠金です。アカウントの証拠金がこの水準を下回ると、システムは強制決済または一部決済を行います。これは、ポジションを保護し、強制決済リスクを管理するために必要な仕組みです。





計算式：

USDT-M先物： 維持証拠金 = 平均オープン価格 × 数量 × サイズ × 維持証拠金率

Coin-M先物： 維持証拠金 = (サイズ × 数量 ÷ 平均オープン価格) × 維持証拠金率

維持証拠金は、強制決済価格に直接影響し、リスク管理のために「ロック」される証拠金の割合と考えることができます。ポジションサイズが大きいほど、ロックされる証拠金も増え、それに応じて維持証拠金率も上昇します。強制決済を回避するため、利用可能な証拠金残高が維持証拠金水準に達する前に、ポジションを決済することを強く推奨します。





5.2.2 維持証拠金率とは？





先物詳細 → 情報 → リスク制限で確認できます。 維持証拠金率（MMR）は、レバレッジ倍率ではなく、ユーザーのポジションサイズに基づいて計算されます。つまり、選択したレバレッジによって維持証拠金率は変動しません。システムは、先物の基本リスク制限と段階的な閾値に基づき、ポジションサイズを複数のティアに分類します。各ティアは異なる維持証拠金率に対応しており、ポジションが大きくなるほど維持証拠金率も高くなります。各無期限先物の維持証拠金率およびリスク制限ティアの詳細は、で確認できます。





例：ユーザーAが維持証拠金率1%で、100 USDTを証拠金として利用している場合、1 USDTがロックされます。この場合、未実現損益が99 USDTに達した時点で、残りの証拠金をすべて失う前にポジションが強制決済されます。この仕組みは、プラットフォームがリスクを効果的に管理するために設計されています。

注：異常な価格変動や極端な市場状況が発生した場合、システムは市場の安定性を維持するために追加措置を講じることがあります。これには以下が含まれますが、これらに限定されません：

先物の最大レバレッジの調整

各ティアにおけるポジション上限の調整

各ティアにおける維持証拠金率（MMR）の調整













強制決済の条件：ポジション必要証拠金 + 未実現損益 ≤ 維持証拠金 + 強制決済手数料の場合、ポジションは強制決済されます。

つまり、維持証拠金率（MMR）= 100%になると強制決済が発動し、この条件から強制決済価格を求めることができます。（簡略化のため、以下の例では強制決済手数料を考慮していません）





ロングポジション： 強制決済価格 = (維持証拠金 – ポジション必要証拠金 + 平均オープン価格 × 数量 × サイズ) ÷ (数量 × サイズ)

ショートポジション： 強制決済価格 = (平均オープン価格 × 数量 × サイズ – 維持証拠金 + ポジション必要証拠金) ÷ (数量 × サイズ)





例：ユーザーがBTCUSDT無期限先物を10,000枚、平均オープン価格8,000 USDT、レバレッジ25倍でロングポジションをオープンしたとします。（10,000枚は最初のリスクティアに属し、維持証拠金率は0.5％と仮定します）





維持証拠金 = 8,000 × 10,000 × 0.0001 × 0.5% = 40 USDT

ポジション必要証拠金 = (8,000 × 10,000 × 0.0001) ÷ 25 = 320 USDT





ロングポジションの強制決済価格： (40 – 320 + 8,000 × 10,000 × 0.0001) ÷ (10,000 × 0.0001) = 7,720 USDT





分離マージンモードでは、ユーザーが手動で証拠金を追加することで、強制決済価格とオープン価格の差を広げ、強制決済リスクを低減できます。ポジションのリスクレベルが高い場合、追加証拠金を投入することは、エクスポージャーを抑える効果的な手段となります。









強制決済の条件：クロスマージンモードにおける純資産（分離マージン、分離ポジションの未実現損益、および全ての注文証拠金を除く）が、クロスマージン維持証拠金＋強制決済手数料以下となった場合、ポジションは強制決済されます。言い換えれば、維持証拠金率（MMR）が100％になると強制決済が発動し、この条件から強制決済価格を求めることができます。（簡略化のため、以下の例では強制決済手数料を考慮していません）





計算式： 強制決済価格 = (平均ショートオープン価格 × ショートポジション数量 × サイズ – 平均ロングオープン価格 × ロングポジション数量 × サイズ – クロスマージン維持証拠金 + (ウォレット残高 – 分離ポジション必要証拠金 – 注文証拠金 + 他のクロスマージンポジションの未実現損益)) ÷ (ショートポジション数量 × サイズ – ロングポジション数量 × サイズ)





例： ユーザーがBTCUSDT無期限先物を10,000枚、平均オープン価格8,000 USDT、レバレッジ25倍でクロスマージンモードでロングポジションをオープンしたとします。ウォレット残高は500 USDTで、他に分離ポジションや有効な注文はありません。（10,000枚は最初のリスクティアに属し、維持証拠金率は0.5％と仮定します）





クロスマージン維持証拠金 = 8,000 × 10,000 × 0.0001 × 0.5% = 40 USDT





強制決済価格： (0 × 0 × 0.0001 – 8,000 × 10,000 × 0.0001 – 40 + (500 – 0 – 0 + 0)) ÷ (0 × 0.0001 – 10,000 × 0.0001) = 7,540 USDT





分離マージンモードとは異なり、クロスマージンモードでは、証拠金が他の取引ペアのポジションの影響を常に受けるため、強制決済価格は随時変動する可能性があります。クロスマージンモードでは、各ポジションは独立した初期証拠金を有しますが、証拠金プールは共有されます。各ポジションの未実現損益はクロスマージンアカウント全体の残高に影響を与えます。さらに、同一先物でロングとショートの両方のクロスマージンポジションを保有している場合、強制決済価格は両方向で同一となります。









強制決済価格は引き継ぎ価格とは異なります。強制決済価格はあくまでトリガーとなる価格です。強制決済が発生すると、強制決済エンジンがユーザーのポジションを引き継ぎ価格で決済します。ポジション履歴や [損益を共有する] ページに表示される平均決済価格は、この引き継ぎ価格を指します。





引き継ぎ価格（破産価格とも呼ばれます）とは、ポジションの証拠金が完全に失われる価格で、理論上アカウント残高がゼロになる時点を表します。実際には、強制決済価格に達するとプラットフォームが市場の流動性を保護するために自動的にポジションを決済するため、この状態が続くことはほとんどありません。









例：SOLUSDT 強制決済ポジションの注文詳細



レバレッジ 平均オープン価格 ポジション必要証拠金 ポジション価値 強制決済価格 破産価格 強制決済前 100倍 196.09 USDT 1.3726 USDT 137.263 USDT / / 強制決済後 100倍 / / 137.263 USDT 194.59 USDT 194.14 USDT





市場の公正価格が194.59 USDTの強制決済価格に達し、SOLUSDTのロングポジションが強制決済された場合、ポジションの一部は、破産価格194.14 USDTで強制決済エンジンに引き継がれます。













マーク価格が強制決済価格に達すると、システムは引き継ぎ価格（破産価格）でポジションを引き継ぎます。強制決済プロセスはマッチングエンジンを経由しないため、引き継ぎ価格はローソク足チャートに表示されない場合があります。強制決済後、残った証拠金は保険基金に振り替えられます。ポジションがマイナス残高となった場合は、保険基金が不足分を補填します。これは、市場が極端に変動した際に自動デレバレッジ（ADL）メカニズムの発動を防ぐため、MEXCが導入したリスクコントロール策の一つです。

















ユーザーがレバレッジを200倍に設定した場合、これはリスク制限リストのティア1に該当します。このティアでは、ユーザーの最大ポジション数量は525,000枚となります （オープンポジションと未約定の注文数量を含む）。





ユーザーがレバレッジを50倍に設定した場合、これはリスク制限リストのティア4（47 < レバレッジ ≤ 58）に該当します。このティアでは、ユーザーの最大ポジション数量は2,100,000枚となります（オープンポジションと未約定の注文数量を含む）。

ティア 最大レバレッジ ポジションサイズ範囲（枚） 維持証拠金率 1 200倍 0~525,000 0.40% 2 111倍 525,000~1,050,000 0.80% 3 76倍 1,050,000~1,575,000 1.20% 4 58倍 1,575,000~2,100,000 1.60% 5 47倍 2,100,000~2,625,000 2.00%









クロスマージンモードでは、レバレッジは必要証拠金にのみ影響し、強制決済価格を直接決定するものではありません。クロスマージンモードにおける強制決済価格は、アカウント残高とオープンポジションの金額によって決定されます。

分離マージンモードでは、ユーザー様がポジションを開いた後に必要証拠金を調整しない場合、レバレッジが高くなると強制決済価格がオープン価格に近づき、強制決済のリスクが高まります。





クロスマージンモードにおける「実効レバレッジ」は次のように機能します：

例えば、ユーザー様のアカウントに10 USDTを保有しているとします。クロスマージンモードで、10 倍のレバレッジを選択し、10 USDT 分のポジションを開いた場合、そのポジションの必要証拠金は次のように計算されます。

必要証拠金 = ポジション値 / レバレッジ = 10 USDT / 10 = 1 USDT

つまり、ユーザー様のアカウントから1 USDTが証拠金としてロックされ、残りの9 USDTは他のポジションに利用できます。





ユーザー様はクロスマージンモードで取引を行っているため、アカウントの残高すべてが利用可能な証拠金となります。つまり、先物アカウントにある10 USDTすべてがポジションのリスク管理に利用できるということです。したがって、10倍のレバレッジを選択しても、実際のレバレッジは次のように計算されます：

有効レバレッジ = アカウント残高 / ポジション値 = 10 USDT / 10 USDT = 1

これは、クロスマージンモードでは、レバレッジが直接強制決済価格を決定するわけではないことを示しています。代わりに、強制決済価格は主にアカウントの必要証拠金とオープンポジションの価格によって決まります。









ユーザーAがBTCUSDT無期限先物を10,000 USDTで80,000枚、レバレッジ50倍で購入したとします。この時点でのポジションサイズは80,000枚で、リスク制限リストのティア1（ポジションサイズ範囲：0～100,000枚）に該当します。したがって、このポジションの維持証拠金率はティア1に基づき0.5％となります。





その後、BTCUSDTの価格が上昇すると、ユーザーAはポジションを40,000枚増やします（合計ポジションサイズは120,000枚となり、リスク制限リストのティア2（ポジションサイズ範囲：100,000～200,000枚）に該当します）。その結果、維持証拠金率はティア2に基づき1％に上昇します。





この段階でポジションが強制決済の閾値に達した場合、強制決済が発生します。ポジションが上位ティアにあるため、段階的強制決済が適用されます。システムはまず20,000枚（現在のティアに該当する部分）を強制決済します。部分的な強制決済後、ポジションサイズは100,000枚に減少し、再びティア1に移行します。これにより維持証拠金率は1％から0.5％に低下します。その後、システムは残りのポジションを再評価します。強制決済対象であれば残りのポジションも強制決済され、対象でなければ残りのポジションは維持されます。









USDT-M 先物取引において契約単位をUSDTではなく数量または枚数に設定すると、ポジション履歴に表示される強制決済数量は、ユーザー様がポジションをオープンした際の数量と異なる場合があります。





これは、保有するトークン数が同じでも、価格変動によりその価値が変化するためです。強制決済金額（ポジション値）は、トークン数量と平均約定価格の積によって計算されるため、最終的な強制決済金額は通常、ユーザー様の初期のポジションサイズと異なります。





















追加で証拠金を入金する、または初期レバレッジを下げることで、強制決済のリスクを軽減できます。これにより、強制決済価格と市場価格の差が広がり、強制決済が発生しにくくなります。









損切り価格を設定することは、強制決済を回避する最も効果的な方法の一つです。これにより、損失を抑え、ポジションが強制決済されるリスクを軽減できます。





ただし、損切り注文や利確注文は、市場の極端な変動や決済可能なポジションサイズが不足している場合、約定しないことがあります。正常に発動した場合は成行注文として執行されますが、成行注文は市場の変動の影響を受けるため、実際の約定価格が設定した損切り価格と異なる場合があります。









先物取引ページの環境設定で、強制決済アラートを有効にし、証拠金率の閾値を設定できます。ポジションの維持証拠金率が設定した閾値に達するか、超えた場合、MEXCがアラートを発行します。各ポジションは、30分ごとに最大1回アラートを受け取ることができます。













レバレッジは利益の可能性を高める一方で、それに伴うリスクもあります。先物取引では、プラットフォームが提供するツールを活用し、適切な取引戦略を立てることで、強制決済のリスクを軽減できます。



