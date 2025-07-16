成行注文とは何ですか









成行注文とは、ユーザーが現在の市場で利用可能な最良の価格で即座に売買し、迅速な約定を保証する注文です。





MEXCにおける成行注文の概念：

購入価格/売却価格：ユーザーが暗号資産を購入または売却する際の、市場で利用可能な最良の価格。

購入数量/売却数量：ユーザーが購入または売却するために入力する暗号資産の数量。

合計（数量）：ユーザーが購入または売却するために入力する暗号資産の金額。





1つの成行注文の合計金額が大きすぎる場合、未約定部分の注文がキャンセルされる場合があることにご注意ください。









MX/USDT 取引ペアの成行注文を例に注文方法を説明します。









1）MEXC 公式ウェブサイトを開き、アカウントにログイン後、[現物取引] をクリックして現物取引ページにアクセスします。





2）注文タイプとして[成行注文]を選択します。









3）[合計]または[数量]のどちらかを選択して入力します。





4）[MXを購入]をクリックすると、入力した「合計」または「数量」の値に基づいて、現在の最良の市場価格で注文が執行されます。





5）購入に成功すると、「オープンポジション」セクションに購入したMXトークンが表示されます。













1）MEXCアプリを開き、アカウントにログインし、下部の[取引]をタップして現物取引ページにアクセスします。

2）注文タイプで[成行注文]を選択します。

3）[合計]または[数量]のどちらかを選択して入力します。

4）[MXを購入]をタップすると、入力した「合計」または「数量」の値に基づいて、現在の最良の市場価格で注文が執行されます。

5）購入に成功すると、「ポジション」セクションに購入したMXトークンが表示されます。









成行注文での売却注文の手順は、購入注文と同様です。売却したいMXの数量または合計金額を入力すると、それに応じてUSDTトークンを受け取ることができます。同様に、売却後、「現在のポジション」/「ポジション」セクションで対応するUSDTトークンを確認できます。



