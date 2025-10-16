暗号資産取引の経験が豊富な方でも、これから始める方でも、取引手数料を理解することは、市場を把握し、取引体験を改善するために欠かせません。グローバルな大手暗号資産取引所であるMEXCは、現物取引と先物取引の両方において、コストを効果的に管理できる透明性の高い手数料体系を提供しています。 1. 先物取引の手数料 1.1 取引手数料 MEXC先物取引において、ユーザーは以下の2つの役割を担う可能性があり暗号資産取引の経験が豊富な方でも、これから始める方でも、取引手数料を理解することは、市場を把握し、取引体験を改善するために欠かせません。グローバルな大手暗号資産取引所であるMEXCは、現物取引と先物取引の両方において、コストを効果的に管理できる透明性の高い手数料体系を提供しています。 1. 先物取引の手数料 1.1 取引手数料 MEXC先物取引において、ユーザーは以下の2つの役割を担う可能性があり
学ぶ/初心者向けガイド/ユーザーガイド/MEXC 取引手...先物の最新ガイド

MEXC 取引手数料と資金調達率の解説：現物・先物の最新ガイド

2025/10/16MEXC
0m
#初級#先物#初心者
Taker Protocol
TAKER$0.002545-9.78%
MX Token
MX$2.2189+1.77%
ビットコイン
BTC$91,471.48+5.07%


暗号資産取引の経験が豊富な方でも、これから始める方でも、取引手数料を理解することは、市場を把握し、取引体験を改善するために欠かせません。グローバルな大手暗号資産取引所であるMEXCは、現物取引と先物取引の両方において、コストを効果的に管理できる透明性の高い手数料体系を提供しています。

1. 先物取引の手数料


1.1 取引手数料


MEXC先物取引において、ユーザーは以下の2つの役割を担う可能性があります：

  • メイカー（Maker）：即座に既存のメイカー注文と約定せず、板に保留注文として掲載される指値注文のことです。これにより市場の流動性が増加します。
  • テイカー（Taker）：既存のメイカー注文と直接約定する指値注文または成行注文のことで、市場の流動性を消費します。


現在、MEXC先物取引の手数料率は、メイカー注文が0%、テイカー注文が0.02%です。MXトークンを保有し、先物アカウントに移すことで、取引手数料を20%割引で利用できます。500 MX以上を保有している場合は、50%割引を受けられます。

*BTN-取引手数料を確認する&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/fee *


例：BTCUSDT無期限先物で、ユーザーが1 BTC相当（ポジション値100,000 USDT）のショートポジションをオープンした場合：

  • メイカー注文で約定した場合：手数料 = 100,000 × 0% = 0 USDT
  • テイカー注文で約定した場合：手数料 = 100,000 × 0.02% = 20 USDT

注：未約定注文やキャンセルされた注文には手数料はかかりません。

さらに、MEXCの一部の無期限先物取引ペアでは、ユーザーの取引レベルに応じて活発な取引を促進するため、ティア別の手数料体系を導入します。手数料率は地域によって異なる場合がありますので、現在のユーザーレベルと対応する手数料ティアは、先物取引ページでご確認ください。取引高が増加するにつれて、上位ティアへ移行し、より有利な手数料率が適用されます。また、MEXCの高い流動性と堅固な市場の深さを引き続きご活用いただけます。


1.2 資金調達率


資金調達率とは、暗号資産取引所が無期限先物価格を原資産価格に近づけるために設定する仕組みです。無期限先物に特有のもので、ロングとショートのトレーダー間で資金をやり取りするメカニズムです。取引所自体が手数料を徴収するわけではなく、ポジションを保有するコストやリターンを調整することで、無期限先物の価格が原資産価格に近づくように機能します。

MEXCでは、この資金調達率の仕組みにより、無期限先物価格が現物インデックス価格にしっかりと連動し、公平性と市場の安定性を維持しています。

一般的な資金調達手数料のルールは以下の通りです：
  • 資金調達率がプラスの場合、ロングポジションが資金調達手数料を支払い、ショートポジションが受け取ります。逆に、資金調達率がマイナスの場合、ロングが受け取り、ショートが支払います。
  • 資金調達時点にポジションを保有しているユーザーのみ、資金調達手数料を支払うか受け取る義務があります。資金調達の発生前にポジションを決済した場合、資金調達手数料の支払い・受け取りは不要です。
  • 資金調達手数料の決済には処理時間が必要なため、資金調達時刻の±15秒以内に約定した注文は、資金調達手数料の決済に含まれない可能性があります。資金調達手数料はユーザー間で直接やり取りされ、MEXC先物は一切の資金調達手数料を徴収しません。



*BTN-先物取引を始める&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/futures/information/funding_list *

2. 現物取引の手数料


先物と同様に、MEXC現物取引にもメイカーとテイカーの2つの役割があります。
  • メイカー（Maker）：即座に既存のメイカー注文と約定せず、注文板に保留注文として掲載される指値注文。市場の流動性を追加します。
  • テイカー（Taker）：既存のメイカー注文と直接約定する指値注文または成行注文。市場の流動性を消費します。


現在、MEXC現物取引の手数料率は、メイカー注文が0%、テイカー注文が0.05%です。MXトークンを保有している場合、取引手数料が20%割引になります。500 MX以上を保有している場合は50%割引が適用されます。

例：BTC/USDT現物市場でユーザーが1 BTCを売却し、100,000 USDTを受け取った場合：
  • メイカー注文で約定した場合：手数料 = 100,000 × 0% = 0 USDT
  • テイカー注文で約定した場合：手数料 = 100,000 × 0.05% = 50 USDT

注：未約定注文やキャンセルされた注文には手数料はかかりません。

3. 手数料を理解する4つのメリット


手数料は見過ごされがちですが、長期的な収益性を左右する重要な要素です。

  • コスト削減：メイカー・テイカーを戦略的に選択したり、MXで手数料割引を受けることで、取引コストを効果的に削減できます。
  • 戦略改善：資金調達率はポジション保有コストに直結するため、ポジション保有を継続すべきか判断する助けになります。
  • リスク意識の強化：手数料メカニズムを正しく理解することで、見落としがちな資金調達手数料による不要な損失を回避できます。
  • 収益性向上：同じ取引戦略でも、手数料体系をうまく活用することで純利益を高められます。

4. MEXCで取引手数料情報を確認する方法


3.1 MEXC ウェブ


MEXC公式サイトの取引手数料ページで、先物と現物の手数料情報を確認できます。

*BTN-取引手数料を確認する&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/fee *

3.2 MEXC アプリ


MEXCアプリを開き、プロフィールから「手数料設定」を選択すると、関連する手数料情報を確認できます。


⚠️ 注：手数料率は国や地域および取引ペアによって異なる場合があります。必ずMEXC取引手数料ページに表示される料金を基準としてください。取引を行う際は、手数料率の変動に注意し、コスト管理に役立ててください。


5. まとめ


MEXCの取引手数料や資金調達率を理解することは、コストを正確に計算するだけでなく、取引戦略全体の有効性を高めることにつながります。現物でも先物でも、手数料体系をマスターすることは、よりプロフェッショナルな取引への重要なステップです。

手数料を節約したい場合は、MXを使用して取引手数料を割引できます。わずかな節約でも、長期的な効果は大きくなります。

現在、MEXCでは「手数料０」イベントを開催しており、手数料無料で取引できる特別な機会が提供されています。これにより、取引コストを大幅に削減し、「もっと節約し、もっと取引し、もっと稼ぐ」という目標を実現できます。MEXCプラットフォームで、このプロモーションを最大限に活用して、低コスト取引を享受しながら、市場のトレンドを先取りし、短期的な投資機会も、長期的な資産成長も捉えることができます。

おすすめ記事：


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。

ビットコインマイニングはまだ利益を上げられるか?知っておくべきこと

ビットコインマイニングはまだ利益を上げられるか?知っておくべきこと

ビットコインマイニングは、2009年以来、寝室での趣味から数十億ドル規模の産業へと変貌を遂げました。 多くの初心者は、一般の人々がまだマイニングに参加できるのか、それとも大企業専用になってしまったのか疑問に思っています。 このガイドでは、2025年にまだビットコインをマイニングできるのか、どのような機器が必要か、そして個人マイナーにとってマイニングが依然として利益を上げられるのかを検証します。 実

関連記事

強制決済とは？

強制決済とは？

1. 強制決済とは強制決済は、ユーザー様の証拠金が維持証拠金の水準に達し、ポジションを決済する必要がある場合に発生し、その結果、維持証拠金がすべて失われます。このプロセスは、公正価格が強制決済価格に達したときに発動されます。このプロセスのことを一般的に「強制決済」といいます。 強制決済は通常、市場のボラティリティが高い時期に先物取引において発生します。資産価格が大きく変動すると、トレーダーのアカウ

予測先物とは？シンプルでわかりやすい先物取引方法

予測先物とは？シンプルでわかりやすい先物取引方法

暗号資産の先物取引は、高いレバレッジと上昇・下落両方の市場で利益を狙える仕組みによって、数多くの投資家を惹きつけています。しかし、証拠金、レバレッジ、強制決済価格といった複雑な仕組みが初心者にとって大きな障壁となることもあります。そこでMEXCは、参入障壁を下げるために予測先物を導入しました。この機能は従来の先物取引の複雑さを排除し、「価格が上昇するか下落するかを予測する」という本質的な仕組みに戻

強制決済を回避する方法：ポジションを守るための自動証拠金追加機能の活用法

強制決済を回避する方法：ポジションを守るための自動証拠金追加機能の活用法

暗号資産の先物取引において、証拠金管理はすべてのトレーダーが習得すべき重要なスキルです。これは、収益性とリスクコントロールの両方を直接左右するからです。MEXCが提供するさまざまなツールの中でも、自動証拠金追加機能は特に重要な役割を果たします。この機能は、必要に応じてポジションに自動的に証拠金を追加することで、強制決済リスクを低減し、取引戦略の柔軟性を強化します。*BTN-先物取引の旅を始めよう&

リードトレーダー向けコピートレードガイド

リードトレーダー向けコピートレードガイド

コピートレードとは、暗号資産取引における投資戦略の1つで、経験豊富なトレーダーの取引を自動的にコピーできるものです。コピートレードを利用すれば、暗号資産取引の知識や経験が浅い初心者の方でも、簡単に市場にアクセスすることができます。経験豊富なトレーダーの方は、リードトレーダーになることで、フォロワーが取引から得た利益の一部を獲得できます。1. リードトレーダーになるにはMEXC公式ウェブサイトで、[

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得