MEXC 取引手数料と資金調達率の解説：現物・先物の最新ガイド





暗号資産取引の経験が豊富な方でも、これから始める方でも、取引手数料を理解することは、市場を把握し、取引体験を改善するために欠かせません。グローバルな大手暗号資産取引所であるMEXCは、現物取引と先物取引の両方において、コストを効果的に管理できる透明性の高い手数料体系を提供しています。













MEXC先物取引において、ユーザーは以下の2つの役割を担う可能性があります：





メイカー（Maker）：即座に既存のメイカー注文と約定せず、板に保留注文として掲載される指値注文のことです。これにより市場の流動性が増加します。

テイカー（Taker）：既存のメイカー注文と直接約定する指値注文または成行注文のことで、市場の流動性を消費します。



現在、MEXC先物取引の手数料率は、メイカー注文が0%、テイカー注文が0.02%です。MXトークンを保有し、先物アカウントに移すことで、取引手数料を20%割引で利用できます。500 MX以上を保有している場合は、50%割引を受けられます。







例： BTCUSDT 無期限先物で、ユーザーが1 BTC相当（ポジション値100,000 USDT）のショートポジションをオープンした場合：

メイカー注文で約定した場合：手数料 = 100,000 × 0% = 0 USDT

テイカー注文で約定した場合：手数料 = 100,000 × 0.02% = 20 USDT

注：未約定注文やキャンセルされた注文には手数料はかかりません。

さらに、MEXCの一部の無期限先物取引ペアでは、ユーザーの取引レベルに応じて活発な取引を促進するため、ティア別の手数料体系を導入します。手数料率は地域によって異なる場合がありますので、現在のユーザーレベルと対応する手数料ティアは、先物取引ページでご確認ください。取引高が増加するにつれて、上位ティアへ移行し、より有利な手数料率が適用されます。また、MEXCの高い流動性と堅固な市場の深さを引き続きご活用いただけます。









資金調達率とは、暗号資産取引所が無期限先物価格を原資産価格に近づけるために設定する仕組みです。無期限先物に特有のもので、ロングとショートのトレーダー間で資金をやり取りするメカニズムです。取引所自体が手数料を徴収するわけではなく、ポジションを保有するコストやリターンを調整することで、無期限先物の価格が原資産価格に近づくように機能します。





MEXCでは、この資金調達率の仕組みにより、無期限先物価格が現物インデックス価格にしっかりと連動し、公平性と市場の安定性を維持しています。





一般的な資金調達手数料のルールは以下の通りです：

資金調達率がプラスの場合、ロングポジションが資金調達手数料を支払い、ショートポジションが受け取ります。逆に、資金調達率がマイナスの場合、ロングが受け取り、ショートが支払います。

資金調達時点にポジションを保有しているユーザーのみ、資金調達手数料を支払うか受け取る義務があります。資金調達の発生前にポジションを決済した場合、資金調達手数料の支払い・受け取りは不要です。

資金調達手数料の決済には処理時間が必要なため、資金調達時刻の±15秒以内に約定した注文は、資金調達手数料の決済に含まれない可能性があります。資金調達手数料はユーザー間で直接やり取りされ、MEXC先物は一切の資金調達手数料を徴収しません。





















先物と同様に、MEXC現物取引にもメイカーとテイカーの2つの役割があります。

メイカー（Maker）：即座に既存のメイカー注文と約定せず、注文板に保留注文として掲載される指値注文。市場の流動性を追加します。

テイカー（Taker）：既存のメイカー注文と直接約定する指値注文または成行注文。市場の流動性を消費します。



現在、MEXC現物取引の手数料率は、メイカー注文が0%、テイカー注文が0.05%です。MXトークンを保有している場合、取引手数料が20%割引になります。500 MX以上を保有している場合は50%割引が適用されます。

例： BTC/USDT 現物市場でユーザーが1 BTCを売却し、100,000 USDTを受け取った場合： メイカー注文で約定した場合：手数料 = 100,000 × 0% = 0 USDT

テイカー注文で約定した場合：手数料 = 100,000 × 0.05% = 50 USDT



注：未約定注文やキャンセルされた注文には手数料はかかりません。









手数料は見過ごされがちですが、長期的な収益性を左右する重要な要素です。





コスト削減： メイカー・テイカーを戦略的に選択したり、MXで手数料割引を受けることで、取引コストを効果的に削減できます。

戦略改善： 資金調達率はポジション保有コストに直結するため、ポジション保有を継続すべきか判断する助けになります。

リスク意識の強化： 手数料メカニズムを正しく理解することで、見落としがちな資金調達手数料による不要な損失を回避できます。

収益性向上：同じ取引戦略でも、手数料体系をうまく活用することで純利益を高められます。













MEXC公式サイトの取引手数料ページで、先物と現物の手数料情報を確認できます。













MEXCアプリを開き、プロフィールから「手数料設定」を選択すると、関連する手数料情報を確認できます。









⚠️ 注：手数料率は国や地域および取引ペアによって異なる場合があります。必ずMEXC取引手数料ページに表示される料金を基準としてください。取引を行う際は、手数料率の変動に注意し、コスト管理に役立ててください。









MEXCの取引手数料や資金調達率を理解することは、コストを正確に計算するだけでなく、取引戦略全体の有効性を高めることにつながります。現物でも先物でも、手数料体系をマスターすることは、よりプロフェッショナルな取引への重要なステップです。





手数料を節約したい場合は、MXを使用して取引手数料を割引できます。わずかな節約でも、長期的な効果は大きくなります。









