先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

2025/10/3MEXC
0m
暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。

1. 利確と損切りとは？


利確（TP）と損切り（SL）は、トレーダーが広く活用する代表的なリスク管理ツールです。

  • 利確（TP）：価格があらかじめ設定した目標値に達すると、システムが自動的にポジションを決済し、利益を確定します。
  • 損切り（SL）：価格があらかじめ設定した水準を下回った場合、システムが自動的にポジションを決済し、損失の拡大を防ぎます。

MEXCプラットフォームにおける利確注文と損切り注文は、主に次の2種類に分類されます：

  • 事前設定型 利確/損切り：ポジションをオープンする前に、利回り（%）損益（USDT）などのトリガー条件を設定して行う注文方法です。直近価格公正価格、またはインデックス価格がトリガー価格に達すると、システムが最良の市場価格で自動的に執行し、利確または損失の制限を行います。
  • 利確/損切り：ポジションを保有している間に、市場価格による利確/損切り機能を使って設定する方法です。トレーダーはこれをポジション全体または部分ポジション（ウェブ）に適用できます。ROE損益トリガー価格などの条件を設定すると、価格がトリガーに達した時点でシステムが自動的に決済します。

さらに、MEXCでは利確反転および損切り反転の機能が用意されており、トレーダーは双方向市場においてロングとショートの戦略を柔軟に切り替えることができます。

1.1 ポジションオープン時の利確/損切り設定


新規ポジションに対して事前に利確（TP）と損切り（SL）を設定することは、計画的な取引手法です。つまり、市場に参入する前に明確な出口戦略をすでに持っていることを意味します。ポジションをオープンする際には、利確/損切り設定オプションを選択し、トリガー価格として直近価格公正価格、またはインデックス価格を選べます。注文が約定すると（部分約定・全約定、指値・成行を問わず）、システムは事前に設定したトリガー価格に基づき、即座に利確/損切り注文を発注します。

設定モードは、USDT（トリガー価格）ROE損益の3種類から選択可能です。例えばROEで利確/損切りを設定した場合、トリガー価格や推定損益が自動的に計算されます。

注：システムはROEまたは損益による利確/損切り注文の設定をサポートしていますが、これらの数値はあくまで参考値です。実際の結果は取引手数料、平均オープン価格の変動、最終約定価格により異なる場合があります。ポジションを追加した場合、平均オープン価格は変わりますが、一度設定した利確/損切りのトリガー価格は固定され、変更されません。

1.2 成行注文の利確/損切り設定（ウェブ）


ポジションを保有中、MEXCでは2種類の利確/損切り（TP/SL）オプションを提供しています：ポジション全体部分ポジション（ウェブ）。

1.2.1 ポジション全体


ポジション全体（増減を問わず）に対しては、ROE損益トリガー価格などの条件を選択することで、事前に決済注文を設定できます。直近価格公正価格、またはインデックス価格が設定したトリガー水準に達すると、システムは設定した価格と数量に基づき、最良の市場価格で注文を執行します。

ポジションが決済されると、対応する利確/損切り注文はシステムによって自動的にキャンセルされます。

1.2.1.1 利確反転

ポジションの利確設定時に利確反転を選択した場合、利確のトリガーが発動してポジション全体が決済された後、同数量の逆方向の成行注文がシステムによって自動的に発注されます。市場の変動により、逆方向の注文が完全に約定しない場合があります。その場合は、MEXCからメール、SMS、アプリ内メッセージで通知されます。

1.2.1.2 損切り反転

ポジションの損切り設定時に損切り反転を選択した場合、損切りのトリガーが発動してポジション全体が決済された後、同数量の逆方向の成行注文がシステムによって自動的に発注されます。市場の変動により、逆方向の注文が完全に約定しない場合があります。その場合は、MEXCからメール、SMS、アプリ内メッセージで通知されます。

1.2.2 部分ポジション


部分ポジションでは、トレーダーはROE損益、またはトリガー価格などをトリガー条件として、決済注文を事前に設定できます。直近価格公正価格、またはインデックス価格が設定したトリガー水準に達すると、システムは指定したトリガー価格と数量に基づき、最良の市場価格で注文を執行します。

ポジションが決済されると、対応する利確/損切り注文はシステムによって自動的にキャンセルされます。

注：急激な市場変動や決済可能なポジションサイズの不足により、利確/損切り注文が失敗する場合があります。条件が満たされるとシステムは成行決済注文を発注しますが、価格変動により注文が完全に約定せず、最終約定価格が事前設定したトリガー価格と異なる場合があります。

トレーダーは [ポジション][利確/損切り] に移動し、[追加] をクリックすることで、既存のポジションに対して利確/損切り（TP/SL）を設定できます。設定時には、希望するトリガー条件（ROE、損益、またはトリガー価格）と数量を選択します。

2. 利確/損切りの利点


利確（TP）と損切り（SL）の主な利点は、トレーダーが利益を確保し、損失を抑え、強制決済のリスクを軽減できる点にあります。あらかじめ決済ポイントを設定することで、市場を常に監視する必要がなくなり、欲や恐怖に駆られた感情的な判断を避けることができます。これにより、取引はより合理的かつ規律あるものになります。長期的には、利確/損切りを適切に活用することで資金効率が向上し、堅牢な取引システムの構築にも役立ちます。

3. MEXCにおける利確/損切り機能の使用方法


3.1 MEXC ウェブ


3.1.1 ポジションをオープンする前に利確/損切りを設定する


ステップ 1：MEXC公式ウェブサイトにアクセスし、先物取引ページに移動します。取引画面内で利確/損切りを設定してください。


ステップ 2：利確のトリガー価格（直近価格、公正価格、またはインデックス価格）を設定し、トリガー条件（ROEまたは損益）を選択します。


3.1.2 市場価格による利確/損切り


3.1.2.1 ポジション全体

ステップ 1：[ポジション] で、[追加][ポジション全体] をクリックします。


ステップ 2：[利確設定] で、ROE、損益、またはトリガー価格を選択し、さらに直近価格公正価格、またはインデックス価格を指定します。


この段階で、[利確反転] および [損切り反転] を有効にすることができます。


3.1.2.2 部分ポジション

ステップ 1：[ポジション] で、[追加] → [部分ポジション] をクリックします。


ステップ 2：[利確設定] で、ROE、損益、またはトリガー価格を選択し、数量を設定します。さらに直近価格公正価格、またはインデックス価格を指定します。


3.2 MEXC アプリ


3.2.1 ポジションをオープンする前に利確/損切りを設定する


ステップ 1：MEXCアプリのホームページから [先物取引] を開きます。取引画面右側の [上級] を開き、利確/損切りを設定します。


ステップ 2：利確のトリガー価格直近価格、公正価格、またはインデックス価格）を設定し、トリガー条件として％、損益、またはUSDTを選択します。


3.2.2 利確/損切り


3.2.2.1 ポジションの利確/損切り

ステップ 1：[ポジション] 内で [追加] [ポジションの利確/損切り] をタップします。


ステップ 2：利確/損切り設定で、％、損益、またはUSDTを選択し、直近価格公正価格、またはインデックス価格を指定します。


この段階で、[利確反転] および [損切り反転] を有効にすることができます。


3.2.2.2 利確/損切りの一括設定

ステップ 1：[ポジション][追加] [利確/損切りの一括設定] をタップします。


ステップ 2：利確/損切り設定で、％、損益、またはUSDTを選択し、数量を設定します。さらに、直近価格公正価格、またはインデックス価格を指定します。


4. 利確/損切りを活用するための実践的なポイント


  • 損切り水準は慎重に設定する：1回の取引での損失はアカウント総資産の2〜5％以内に抑えることが推奨されます。
  • ロングとショートでのアプローチの違い：上昇トレンドでは段階的な利確を検討し、レンジ相場ではよりタイトな損切り設定が効果的です。
  • 反転戦略の活用：トレンド相場では損切り反転を使って素早く方向転換できますが、急激な値動きではスリッページのリスクに注意が必要です。
  • テクニカル指標の活用：利確/損切り設定は直感に頼らず、支持線/抵抗線、移動平均線、ローソク足パターンなどに基づいて行うべきです。

5. まとめ


利確（TP）と損切り（SL）は、先物取引における重要なリスク管理ツールです。これらは、トレーダーが利益を確定し、ドローダウンを軽減し、不利な市場環境下でリスクをコントロールし、強制決済を防ぎ、感情的な判断を減らすことで取引規律を強化するのに役立ちます。しかし、絶対的な安全策ではありません。極端な市況では、スリッページやトリガーの不発が発生する可能性があります。取引の成功率をより包括的に高めるためには、利確/損切りをテクニカル分析、ポジション管理、資金管理戦略と組み合わせて活用することが推奨されます。

