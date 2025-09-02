MEXCでトークンの新規上場状況を確認する方法





MEXCプラットフォームには現在約2,000の現物取引ペアと350以上のデリバティブ取引ペアがあります。MEXCは継続的に新トークンを追加する一方、プラットフォームのルールに準拠していないトークンの上場廃止も行っています。









MEXCは新規上場カレンダーを提供しています。こちらのページで新規上場するトークンを確認することができます。

















新規上場するトークンを取引したい場合は、ページの右上にトークン取引開始時間を示すカウントダウン表示があるため、そこで開始時間を確認してください。または[取引]ボタンをクリックして取引ページに移動すると、同じく取引開始時間を示すカウントダウン時間が表示されます。













MEXCの公式ウェブサイトを開いてログインし、ホームページの一番下までスクロールして「ユーザーサポート」の中から[お知らせ]を選択します。









お知らせページで[上場廃止に関する情報]を選択すると上場廃止になったトークンに関連するすべてのお知らせが表示されます。右側にある「検索」バーを使用して確認したいトークンを検索し、上場が廃止されているかを確認することができます。













ユーザー様の利益を保護し、より良い取引体験を提供する健全な取引環境を構築するためにMEXCは新規上場したプロジェクトのトークンを監視および追跡します。MEXCは上場期間中に該当のルールを満たさないトークンに対してST警告を発行する、またはプロジェクトに関連するトークンの上場を直接廃止にすることがあります。







