MEXCでトークンの新規上場状況を確認する方法

MEXCプラットフォームには現在約2,000の現物取引ペアと350以上のデリバティブ取引ペアがあります。MEXCは継続的に新トークンを追加する一方、プラットフォームのルールに準拠していないトークンの上場廃止も行っています。

1. トークンの新規上場情報を確認する方法


MEXCは新規上場カレンダーを提供しています。こちらのページで新規上場するトークンを確認することができます。

新規上場カレンダーのリンク：https://www.mexc.com/ja-JP/newlisting


MX保有者は[Kickstarter]をクリックして該当ページに移動し、MX保有者限定のエアドロップイベントに参加することもできます。条件を満たすだけで無料でトークンのエアドロップを受け取ることができます。Kickstarterの詳細については、「Kickstarterに参加する方法は？」をご覧ください。

新規上場するトークンを取引したい場合は、ページの右上にトークン取引開始時間を示すカウントダウン表示があるため、そこで開始時間を確認してください。または[取引]ボタンをクリックして取引ページに移動すると、同じく取引開始時間を示すカウントダウン時間が表示されます。


2. トークンの上場廃止情報を確認する方法


MEXCの公式ウェブサイトを開いてログインし、ホームページの一番下までスクロールして「ユーザーサポート」の中から[お知らせ]を選択します。


お知らせページで[上場廃止に関する情報]を選択すると上場廃止になったトークンに関連するすべてのお知らせが表示されます。右側にある「検索」バーを使用して確認したいトークンを検索し、上場が廃止されているかを確認することができます。


2.1 トークンの上場廃止について


ユーザー様の利益を保護し、より良い取引体験を提供する健全な取引環境を構築するためにMEXCは新規上場したプロジェクトのトークンを監視および追跡します。MEXCは上場期間中に該当のルールを満たさないトークンに対してST警告を発行する、またはプロジェクトに関連するトークンの上場を直接廃止にすることがあります。

STの詳細について知りたい場合は、「ST」警告ルールをご覧ください。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

