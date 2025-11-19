MEXC株式先物の取引方法





暗号資産ベースの株式先物は、米国株式（米国上場企業の株式）と暗号資産市場を先物取引によって統合した金融デリバティブ商品です。この商品を利用することで、投資家は原資産を保有することなく、USDTなどの暗号資産を証拠金として使用し、米国株式の価格変動に対して取引を行うことが可能になります。









1) 実際の取引時間については、取引ページに表示されている時間をご参照ください。





2) 原資産価格は、Ondoトークン化株式の価格データに連動しています。そのため、対応する米国株式のリアルタイム市場価格とは異なる場合があります。





3) ユーザーは、ロングポジションやショートポジションをオープンするといった標準的な取引を行うことができます。各株式先物の取引ペアで利用可能なレバレッジは異なるため、ページに表示されている具体的なレバレッジ倍率をご確認ください。





4) 無期限先物取引体験：使いやすいインターフェースと無期限先物取引設計により参入障壁を下げ、新規ユーザー様でも経験豊富な投資家でもシームレスな取引体験を開始できます。













MEXC株式先物は、無期限先物と同じ取引メカニズムとインターフェースを採用しており、ユーザー様の参入障壁を大幅に削減し、全体的な取引体験を向上させています。





取引を開始するには、先物取引ページの検索バーに希望する株式先物の名前を入力するか、[株式]タブに移動して、利用可能なオプションからご希望の先物を選択してください。













同様に、MEXC アプリでも、先物取引セクションの下にある検索バーに株式先物の名前を入力するだけで取引を開始できます。最高の体験をお楽しみいただくため、MEXC アプリをバージョン 6.17.0 以降にアップデートすることをお勧めします。









ご注意：MEXC株式先物は現在、分離マージンモードのみに対応しています。クロスマージンモードはご利用いただけません。









1) 取引時間および休場日：市場の開場・閉場時間および公式休場日にご注意ください。取引は、月曜日の13:00 (日本時間) から金曜日の13:00 (日本時間)まで、週5日・24時間いつでもご利用いただけます。休場日および市場休場中は、取引機能が一時停止され、ユーザー様は注文の発注および決済を行うことができません。





2) 市場休場中の操作：市場休場中は、未約定注文のキャンセルおよび証拠金の追加が可能です。ただし、新規注文の発行および既存ポジションの決済はできません。価格変動がポジションに影響を与えることが懸念される場合は、事前にポジションを決済することをお勧めします。





3) 資金調達手数料：MEXCでは現在、期間限定で株式先物取引の資金調達手数料を免除しています。





4) オーバーナイトおよび寄付きリスク：市場開場時の公正価格は、前日の終値と大きく乖離する可能性がありますのでご注意ください。オーバーナイトポジションには高いリスクが伴います。適切なリスク管理を行ってください。





5) レバレッジリスクに関する警告：MEXCの株式先物ではレバレッジ取引が可能です。レバレッジは利益と損失の両方を拡大し、強制決済やマイナス残高につながる可能性があります。ご自身のリスク許容度に応じて、適切なレバレッジを慎重にご選択ください。





6) コーポレートアクションの取り扱い：配当および権利落ち、株式分割、株式併合などのコーポレートアクションが発生した場合、原資産の株価は大幅に変動する可能性があります。公正かつ秩序ある取引を確保するため、MEXCは事前決済メカニズムを使用し、すべてのオープンポジションを一律で決済します。決済処理が完了次第、取引は通常通り再開されます。最新情報については、公式発表をご確認ください。





注：

1) 配当および権利落ちとは、現金または株式の形で株主に利益が分配される企業行動を指します。配当落ち日には、株価がそれに応じて調整されます。

2) 株式分割は、発行株式数を増やし、1株あたりの株価を下げることで、その流動性を高めるものです。株式分割は、一般的に、企業の成長見通しについてポジティブなシグナルとみなされます。

3) 株式併合は、発行済み株式数を減らし、1株あたりの価格を引き上げるもので、上場の維持、または1株あたりの収益を改善するために行われます。













公正価格は、Ondoトークン化株式の価格データに連動しています。そのため、対応する米国株式のリアルタイム市場価格とは異なる場合があります。









無期限先物取引とは異なり、MEXC株式先物取引では現在、資金調達手数料は発生しません。









各株式先物取引の損益（PNL）は、主にオープン価格と決済価格の価格差によって決定されます。注：レバレッジは、潜在的な利益と損失の両方を拡大します。実際の損益は、使用するレバレッジとポジションサイズにより異なります。





計算式：損益 = (決済価格 − オープン価格) × レバレッジ × 株数 × ポジション方向

方向：ロング = +1、ショート = -1





例：





1) ロングポジションによる利益：Apple (AAPL) の株式1株を$100（レバレッジ1倍）で買い、価格が$105に上昇した際に、ポジションを決済すると：

損益 = (105 − 100) × 1 × 1 = $5





2) ショートポジションによる利益：Tesla (TSLA) の株式1株を$200（レバレッジ1倍）で売り、価格が$195に下落した際に、ポジションを決済すると：

損益 = (195 − 200) × 1 × 1 × (−1) = $5









MEXCでは、主要な無期限先物取引プラットフォームと同様のリスクコントロールシステムを導入しています：

1) ユーザー様の証拠金率をリアルタイムで継続的に監視しています。

2) 証拠金率は、公正価格に基づいて計算されます。

3) 証拠金率が維持証拠金率を下回ると、システムは自動的に強制決済を行い、潜在的な損失を最小限に抑えます。







