先物取引のリスクを理解し、より安全な取引体験を確保しましょう

他の投資手段と比べて、先物取引はより高いリスクを伴います。これは、価格がポジションに不利な方向へ急速に動く可能性があるためです。損失が想定を超える場合もあり、ポジションを維持するために追加証拠金が必要になることもあります。そのため、MEXCは先物取引に参加する前に、関連リスクを十分に理解・評価することを強く推奨します。
先物取引はデリバティブ取引の一種で、基礎となる暗号資産を保有せずに価格変動から利益を得ることができます。簡単に言えば、市場予測に基づいてロング（買い）またはショート（売り）のポジションを取ることが可能です。
現物取引とは異なり、先物取引はレバレッジを利用でき、小さな資金で大きなポジションを管理できるため、利益を拡大できる一方で、リスクも増大します。最も一般的なのは無期限先物で、期限がなく柔軟にポジションを保持できます。その柔軟性と資本効率の高さから、先物取引は多くの暗号資産投資家にとって重要なツールとなっています。
ただし、先物市場で継続的に利益を上げるには、関連するリスクを深く理解する必要があります。レバレッジの使用や暗号資産市場の高いボラティリティにより、利益も損失も拡大します。わずかな判断ミスやリスク管理の不備が、大きな損失や強制決済につながる可能性があります。リスクを十分に理解することで初めて、健全な戦略を立て、資金を守ることができます。
レバレッジを適切に使えば、投資効率を大きく高め、より大きな潜在的リターンを得ることができます。しかし、それに伴いリスクも増大します。そのため、MEXCユーザーは先物取引におけるレバレッジの仕組みを明確に理解しておくことが不可欠です。
例：MEXCで、BTCUSDTで 100,000 USDT 相当のポジションをオープンする場合、10倍、50倍、100倍、最大500倍といったレバレッジを選べます。選択したレバレッジは必要証拠金に直接影響します。レバレッジが低いほど多くの証拠金が必要となり、レバレッジが高いほど必要証拠金は少なくなります。
異なるレバレッジ水準で同一ポジションをオープンした場合の必要証拠金の比較
レバレッジ
10倍
50倍
100倍
200倍
500倍
必要証拠金
10,000 USDT
2,000 USDT
1,000 USDT
500 USDT
200 USDT
証拠金取引において、設定レバレッジ（Notional Leverage）と実効レバレッジは初心者がよく混同する概念です。リスクを適切に管理し、適正なレバレッジ水準を設定するためには、その違いを理解することが重要です。
MEXCの先物アカウントに10,000 USDTを保有しているユーザーAliceを例に考えましょう。クロスマージンモードを使用する際、彼女は1,000 USDTを証拠金として割り当て、10倍レバレッジを選択しました。取引手数料やスリッページを無視した場合、この注文がすべて約定した時点で、実際のレバレッジはどうなるでしょうか？この時、レバレッジは2つの観点から説明できます：設定レバレッジは、Aliceが取引前に設定した「10倍」です。実効レバレッジを算出するには、Aliceのクロスマージンアカウント全体の資産を考慮する必要があります。その結果は：1,000 USDT × 10倍 ÷ 10,000 USDT = 1倍 となります。
別のケースとして、Aliceが分離マージンモードを使用し、自動追加証拠金機能を有効にしていない場合、選択したレバレッジ倍率がそのまま実効レバレッジとして適用されます。
暗号資産デリバティブ市場は歴史が浅いため、従来の金融市場とはいくつかの点で異なります。特に取引ルールにおいて、米国株式市場のようにサーキットブレーカーや価格変動制限が存在しません。さらに、多くの暗号資産は流通時価総額が比較的小さいため、短期間で急激な価格変動が発生しやすい特徴があります。 暗号資産の価格が短期間で大きく変動すると、特に高レバレッジを利用しているトレーダーの先物ポジションに深刻な影響を与える可能性があります。数学的な観点で考えると、例えばAliceが10倍の実効レバレッジでポジションを保有している場合、価格が反対方向に10%動くだけで、そのポジションは完全に強制決済されます。強制決済の発生水準は以下の表で確認できます。
異なるレバレッジ倍率における強制決済を引き起こす価格変動幅（数理分析）
レバレッジ
10x
50x
100x
200x
500x
強制決済を引き起こす価格変動
10%
2%
1%
0.5%
0.2%
上記の表に示した数値は、あくまで数学的計算に基づいた参考値です。実際の取引では、維持証拠金率の算出方法や、大規模な強制決済によって引き起こされるカスケード効果など、より複雑な要因が強制決済結果に大きく影響します。 段階的強制決済は、先物取引で用いられる段階的な強制決済メカニズムです。これは、アカウントの証拠金が不足したり、市場価格が大きく変動した場合に、トレーダーのポジションを一度に全て強制決済するのではなく、段階的に縮小していく仕組みです。目的はリスクを低減し、強制的に一括強制決済される事態を防ぐことにあります。この仕組みは、高いレバレッジをサポートするプラットフォームで広く採用されており、従来の一括強制決済方式の改善とみなされています。これにより、トレーダーの資金を保護し、市場のボラティリティが全体の取引に与える影響を最小限に抑えることができます。
すでにポジションが最も低いリスクティアにある場合は、そのまま次のステップに進みます。一方、ポジションがより高いリスクティア（ティア1以上）に属している場合は、ティア削減プロセスが開始されます。このプロセスでは、現在のリスクティアに属するポジションの一部が、強制決済エンジンによって決済され、リスクレベルが引き下げられます。その後、システムは新しい、より低いリスクティアに基づいて証拠金率を再計算します。もしその時点でもまだ強制決済の条件を満たしている場合は、このティア削減が繰り返され、最終的にポジションが最低ティアに達するまで続きます。
先物取引における強制決済とは、市場価格が大きく変動した際に、トレーダーのアカウントの証拠金がポジションを維持するのに不足し、システムによって自動的にポジションが決済される仕組みを指します。すでにポジションが最も低いリスクティアにある場合でも、証拠金率が100%以上であれば、残りのポジションは強制決済エンジンによって強制決済閾値で引き受けられます。
ボラティリティの高い取引環境では、大きなポジションに高レバレッジを使用するトレーダーは、重大な強制決済リスクに直面する可能性があります。もし保険基金が枯渇すると、自動デレバレッジ（ADL）システムが作動し、他のトレーダーに追加的なリスクが及ぶ可能性があります。
これを軽減するために、MEXCはすべての取引アカウントにリスク制限メカニズムを適用しています。システムは段階的な証拠金モデルを用いてリスクを管理しており、ポジションサイズが大きいほど、許容される最大レバレッジは低く設定されます。トレーダーは手動でレバレッジを調整できますが、必要証拠金要件は選択したレバレッジによって決まります。
ポジションをオープンする前に、レバレッジを設定する必要があります。手動で調整しない場合、MEXCのデフォルトは20倍レバレッジです（任意で変更可能）。選択したレバレッジは最大ポジションサイズを決定します：レバレッジが高いほど、オープンできるポジションサイズは小さくなります。レバレッジ設定を変更すると、プラットフォームは更新されたポジション制限を表示する通知を出します。
維持証拠金は強制決済価格に直接影響を与えます。MEXCは、証拠金残高が維持証拠金水準に達する前にポジションを決済することを強く推奨しています。
なお、異常な価格変動や極端な市場状況においては、市場の安定を保つためにシステムが追加措置を講じる場合があります。これには、特定の先物商品の最大レバレッジの調整、異なるティアにおけるポジション制限の変更、またはティアごとの維持証拠金率の修正などが含まれます。
先物取引のリスクを効果的に軽減するには、以下の実践が重要です：
レバレッジを慎重かつ適切に利用する
損切りと利確注文を設定する
ポジションサイズを管理し、取引計画を厳守する
感情的な意思決定を避ける
無期限先物は中立的な金融商品です。適切に利用し、リスク管理を徹底することで、投資家が合理的なリターンを得る助けとなり、暗号資産市場に参加するための有効なツールとなります。
