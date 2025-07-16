先物取引初心者の方は、MEXC先物取引ページで取引する際、これらの専門用語とその意味に馴染みがないと感じるかもしれません。MEXC先物取引ページでは、各取引ペアの関連情報が提供されています。ここでは、USDT-M無期限先物取引ペアのBTC/USDTを例にして説明します。 MEXCのホームページをクリックし、ナビゲーションバーから[先物取引]-[USDT-M先物]を選択すると、USDT-M先物のペー先物取引初心者の方は、MEXC先物取引ページで取引する際、これらの専門用語とその意味に馴染みがないと感じるかもしれません。MEXC先物取引ページでは、各取引ペアの関連情報が提供されています。ここでは、USDT-M無期限先物取引ペアのBTC/USDTを例にして説明します。 MEXCのホームページをクリックし、ナビゲーションバーから[先物取引]-[USDT-M先物]を選択すると、USDT-M先物のペー
先物情報ページの用語の説明

先物情報ページの用語の説明

2025/7/16
先物取引初心者の方は、MEXC先物取引ページで取引する際、これらの専門用語とその意味に馴染みがないと感じるかもしれません。MEXC先物取引ページでは、各取引ペアの関連情報が提供されています。ここでは、USDT-M無期限先物取引ペアのBTC/USDTを例にして説明します。

MEXCのホームページをクリックし、ナビゲーションバーから[先物取引]-[USDT-M先物]を選択すると、USDT-M先物のページに入ります。


BTC/USDT 取引ペアを検索して選択し、[取引ルール] - [先物取引ルールをすべて表示] をクリックすると、先物情報ページに入ります。


最初のタブ[先物詳細]を選択します。このページでは、BTC/USDT 取引ペアの先物情報の詳細が表示されます。また、ドロップダウンメニューを使用して他の取引ペアを選択し、関連する先物の詳細を表示することもできます。


詳細ページにおける用語の定義


1. 先物の基本情報


無期限先物：無期限先物は、伝統的な金融先物取引から発展したもので、決済日がないことが大きな違いです。つまり、強制決済によってポジションが決済されない限り、ポジションを無期限に保有することができます。

インデックス価格：主要暗号資産取引所の価格を参照し、その価格の加重平均を計算して得られる総合的な価格インデックスです。現在のページに表示されているインデックス価格はBTCのインデックス価格です。BTCのインデックス価格は、Bybit、BitTrade、MEXCの価格を参照して計算されています。

公正価格：インデックス価格と市場価格に基づいて計算された先物のリアルタイムの公正価格です。ポジションの変動損益を計算したり、ポジションの強制決済を判断したりするために使用されます。価格操作を避けるために、先物の直近価格から乖離する場合があります。

単位（１枚）：これは先物の1枚毎の価値を表します。USDT-M先物の場合、枚数はトークンの数量で測定されます。Coin-M先物では、枚数は米ドルで測定されます。例えば、BTCの先物サイズは1枚=0.0001BTCです。

最低価格変更：先物の1枚あたりの最低価格変更です。例えば、BTCの最小価格変動は0.1です。

最小注文数量：先物の1注文の最小注文数量です。例えば、BTCの最小取引量は0.0001BTCです。

指値注文の上限価格/下限価格比率：各指値注文の買値は、(1 + 価格上限レート) * インデックス価格以下でなければなりません。各指値注文の売値は、(1- 価格下限レート) * インデックス価格以上でなければなりません。

メイカー最大注文数量：各取引ペアの未決済指値注文の最大注文数量です。

価格保護：価格保護機能を有効にすると、利確/損切り(トリガー注文)がトリガー価格に到達し、先物の直近価格と公正価格との価格差が所定の閾値を超えた場合、利確/損切り(トリガー注文)は拒否されます。価格保護機能は有効化された時点から有効となり、有効化される前に発注された過去の注文には適用されませんのでご注意ください。

2. 証拠金


初期証拠金：ポジションを建てるために最低限必要な証拠金額です。

初期証拠金率：ポジションを建てる時のポジションの価値をポジション証拠金で割ったものです。初期証拠金率はレバレッジ倍率に対応します。

維持証拠金：ポジションを維持するために最低限必要な証拠金です。ポジションの証拠金残高が維持証拠金を下回った場合、ポジションは強制決済または減額されます。維持証拠金＝ポジションの額面金額*維持証拠金率。

維持証拠金率：維持証拠金率は、ユーザーのポジションサイズに基づいて計算され、レバレッジ倍率の影響を受けません。

リスクリミット：MEXCは、すべての取引アカウントにリスクリミットメカニズムを導入し、リスクを管理するためにティア別の証拠金モデルを利用します。レバレッジ倍率はポジションサイズに基づいて決定され、より大きなポジションではより低いレバレッジ倍率が利用できます。ユーザーは自分でレバレッジ倍率を調整することができ、初期証拠金率はユーザーが選択したレバレッジ倍率に基づいて計算されます。

付加リスクリミット：異なる暗号資産の無期限先物は、異なるリスク限度額とリミット限度額のティアに対応しています。例えば、ZK無期限先物のリスク限度額は5つのティアに分かれています。


3. 手数料


資金調達率：無期限先物の市場価格と現物市場価格の価格差に基づき、資金調達手数料がロングトレーダーとショートトレーダーの間で定期的にやり取りされます。市場が強気で資金調達率が正の場合、ロングトレーダーはショートトレーダーに資金調達手数料を支払います。逆に、市場が弱気で資金調達率が負の場合、ショートトレーダーはロングトレーダーに資金調達手数料を支払います。

注：資金調達率は市場のセンチメントによって変動し、取引ペアによって異なる場合があります。詳細については、最新の資金調達率をご参照ください。

支払周期：通常、MEXCの無期限先物の資金調達手数料は8時間ごとに計算されます。

未実現損益：ポジションを決済する前に表示されるロング/ショートポジションの損益です。
ロング：数量 (枚) * 先物金額 (枚) * (公正価格 - オープンポジション平均価格) ショート：数量（枚）*先物金額（枚）*（オープンポジション平均価格 - 公正価格）

約定ポジション損益：ポジションを決済した後に表示されるロング/ショートポジションの損益です。
ロング：数量 (枚) * 先物サイズ * (平均決済価格 - 平均オープン価格） ショート：数量 (枚) * 先物サイズ * (平均オープン価格 - 平均決済価格)

リクイディティメイカー：既存の注文と即座に約定せず、注文板に残された注文を委託し、市場に流動性を提供するトレーダーを指します。

リクイディティメイカー取引手数料：リクイディティメイカーに請求される手数料です。MEXCプラットフォームでは、メイカー手数料率は0%です。

リクイディティテイカー：既存の注文と即座に約定する注文を委託し、市場から流動性を消費するトレーダーを指します。

リクイディティテイカー取引手数料：リクイディティテイカーに請求される手数料です。MEXC無期限先物市場では、テイカー手数料率は0.02%です。

強制決済取引手数料：ユーザー様のポジションが強制決済される際、MEXCは一定の割合を強制決済手数料として請求します。例えば、BTC無期限先物の強制決済手数料率は0.02%です。

4. その他


自動デレバレッジメカニズム(ADL)：トレーダーのポジションが強制決済されると、残りのポジションはMEXCの無期限先物強制決済システムによって引き継がれます。強制決済されたポジションが市場で決済できず、マーク価格が破産価格に達した場合、自動デレバレッジメカニズムは、反対方向のポジションを保有するトレーダーのポジションを縮小します。デレバレッジの順序は、レバレッジと利益率に基づいて決定されます。


先物取引に関する用語を理解することは、先物ツールの使い方を学ぶ最初の一歩に過ぎません。次に、取引を通じて実践的な経験を積む必要があります。実際の先物取引をする前に、MEXCが提供する先物デモ取引プラットフォームを使用して取引の練習をすることができます。取引に慣れてきたら、実際の先物取引に挑戦してみてください。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

