強制決済とは？

2025/7/16MEXC
1. 強制決済とは


強制決済は、ユーザー様の証拠金が維持証拠金の水準に達し、ポジションを決済する必要がある場合に発生し、その結果、維持証拠金がすべて失われます。このプロセスは、公正価格が強制決済価格に達したときに発動されます。このプロセスのことを一般的に「強制決済」といいます。

強制決済は通常、市場のボラティリティが高い時期に先物取引において発生します。資産価格が大きく変動すると、トレーダーのアカウント残高が維持証拠金の要件を満たさなくなることがあります。このような状況に対処するため、取引プラットフォームは、あらかじめ定められたルールに従って自動的に強制決済を実行します。

例えば、ユーザー様がレバレッジ取引で一定額の暗号資産を購入後、価格が下落し取引アカウントの証拠金が不足した場合、取引プラットフォームは自動的にポジションの一部または全部を売却し、証拠金の不足分を補填します。

MEXCは、流動性不足や市場操作による強制決済を防ぐため、公正な価格表示システムを採用しています。

2. 強制決済の方法は？


2.1 分離マージンモードにおける強制決済価格の計算方法


強制決済の条件：ポジション必要証拠金 + 変動損益 ≤ 維持証拠金


ロングポジション：強制決済価格 =（維持証拠金 - ポジション必要証拠金 + 平均オープン価格 x 数量 x サイズ）÷（数量 x サイズ）


ショートポジション：強制決済価格 =（オープン価格 x 数量 x サイズ - 維持証拠金 + ポジション必要証拠金）÷（数量 x サイズ）


注意事項：ここでは取引手数料を省いています。

2.2 クロスマージンモードの場合


クロスマージンモードでは、ユーザー様の利用可能な証拠金が全てポジション必要証拠金として使用されます。ただし、クロスマージンモードでは、利確ポジションの未実現損益を他のポジションの証拠金として使用することはできないことにご留意ください。


上記の計算式から、手動でポジション必要証拠金を増加させることにより、オープン価格からの距離を増加させられることが分かります。したがって、強制決済のリスクが高いユーザー様は、手動で証拠金を増やすことにより、強制決済リスクを軽減することができます。


3. 強制決済プロセス


強制決済がトリガーされると、システムは次の順序で処理を進めます：注文キャンセルの実行、自己売買（ロングポジションとショートポジションの反対売買）、ティア別での強制決済、そして強制決済です。この方法により、ユーザー様のリスク制限に基づいて順次強制決済を行うことができ、全ポジションの強制決済を回避しながらユーザー様のリスクを軽減することができます。

3.1 注文キャンセルの実行：クロスマージンモードでは、アカウント内の現在の注文はすべてキャンセルされます。分離マージンモードにおいて、自動証拠金追加が有効な場合、当該先物ペアの現在の注文はすべてキャンセルされます。注文キャンセルの実行後、証拠金率がまだ100％以上であれば、次のステップに進みます。

3.2 ロングポジションとショートポジションの自己売買：ロングとショート同時のクロスマージンポジションを自己売買により縮小します（クロスマージンモードの強制決済時のみ適用）。自己売買実行後、証拠金率が100％以上の場合は次のステップに進みます。

3.3 ティア別の強制決済：ユーザー様のポジションが最も低いリスク制限ティアにある場合、プロセスは直接次のステップに進みます。ユーザー様のポジションのリスク制限ティアがティア1より高い場合は、下げる必要があります。これは、現在のティアのポジションの一部が破産価格で強制決済エンジンに引き継がれ、リスク限度ティアが引き下げられることを意味します。その後、証拠金率を引き下げた後の維持証拠金率に基づいて、証拠金率を再計算します。証拠金率がまだ100%以上であれば、最低ティアに達するまで、プロセスはさらにリスクティアを下げ続けます。

3.4 強制決済： ポジションが最低ティアにあるにもかかわらず証拠金率が100％以上である場合、残りのポジションは破産価格で強制決済エンジンに引き継がれます。(強制決済はマッチングシステムを迂回するため、市場価格やKラインチャートには表示されません)。

4. ポジションが強制決済エンジンによって引き継がれた後の処理


ユーザー様のポジションが強制決済エンジンによって破産価格で引き継がれた場合、残りのポジションが市場価格より有利な価格で約定できる場合は、残りの証拠金が保険基金に追加されます。

破産価格より有利な価格で約定できない場合、強制決済による損失は保険基金で補填されます。保険基金で補填しきれない場合は、自動デレバレッジシステムが強制決済されたポジションを引き継ぎます。

5. 強制決済を回避する方法


5.1 証拠金の追加またはレバレッジの減少


証拠金を追加したり、レバレッジを下げたりすることで、強制決済リスクを軽減することができます。

5.2 損切りの設定


損切り価格を設定することは、強制決済を回避する効果的な方法であり、損失を最小限に抑え、注文が強制決済されるのを防ぐのに役立ちます。

利確/損切り注文は、市場の変動が激しい場合や、決済可能なポジションが十分でないなどの要因によって注文の発注に失敗する場合があることにご留意ください。トリガーが成功した場合、ポジションを決済するために成行注文が発注されます。しかし、市場の変動により、成行注文がすぐに約定しない場合があり、約定後の価格が設定価格から乖離する可能性があります。

5.3 強制決済アラート通知の設定


先物取引画面の環境設定で、強制決済アラート通知を有効にし、証拠金率を設定します。ポジションの証拠金率が設定した値以上になると、MEXCがアラートを発します。1ポジションにつき最大30分に1回アラートが発せられます。


まとめ


レバレッジツールを利用することで、より大きな利益を得ることができますが、それ相応のリスクも伴います。先物取引を行う際に、プラットフォームが提供するツールを活用し、合理的な取引戦略を採用することで、強制決済を回避することができます。


