



MEXCは、USDT-M先物（先渡取引）とCoin-M先物（インバース取引）の2種類の先物取引を提供しています。計算原理は似ていますが、いくつかの違いがあります。本記事では、具体的な例と説明を提供します。注意事項：以下の計算は、複雑なロジックを避け、証拠金計算の明快さと簡潔さを重視して作成したものです。









MEXCの無期限先物では、ポジションをオープンするためには必ず一定の証拠金が必要です。証拠金取引の過程で、以下の点に注意することが重要です。









ポジションをオープンするために必要な最低限の証拠金です。また、必要証拠金率（ポジション価値/ポジション証拠金）は、レバレッジ倍率を反映しています。









ポジションを維持するために必要な最低限の証拠金です。この比率を下回ると、強制決済または一部強制決済が発生します。









ポジションをオープンするためにロックしなければならない資金の総額のことで、必要証拠金と取引手数料を含みます。

















証拠金額 = 平均オープン価格 x オープン数量 x 先物サイズ / レバレッジ倍率









証拠金額 = オープン数量 x 先物サイズ / (レバレッジ倍率 x 平均オープン価格)









USDT-M 先物:





200倍のレバレッジを使用して、50,000 USDT/BTCの価格で10,000 BTC/USDTの契約を指値注文し、先物サイズが1枚あたり0.0001 BTCである場合：





あなたの証拠金額 = (10,000枚 x 0.0001 BTC/枚 x 50,000 USDT/BTC) / 200倍のレバレッジ = 250 USDT





Coin-M 先物:





125倍のレバレッジを使用して、50,000 USD/BTCの価格で100 BTC/USDの契約を指値注文し、先物サイズが1枚あたり100 USDである場合：





あなたの証拠金額 = 100枚 x 100 USD/ (50,000 USD/BTC x 125倍のレバレッジ) = 0.0016 BTC









あなたの利益と損失（損益）は、取引手数料、資金調達手数料（収入または支出）、ポジション決済からの損益の3つの要因に影響されます。









流動性消費者またはテイカーは、ポジション価値 x テイカー手数料率として計算される手数料を支払います。





流動性提供者またはメイカーは、ポジション価値 x メイカー手数料率として計算される手数料を支払います。









資金調達手数料率（正または負）とポジションの方向（ロングまたはショート）に応じて、資金調達手数料を受け取るか支払うかが決まります。





資金調達手数料 = 資金調達手数料率 x ポジション価値





ポジション価値 = ポジション数量（トークン） x 公正価格













USDT-M 先物:





ロングポジションの場合：(決済価格 - 平均オープン価格) x ポジション数量 x サイズ





ショートポジションの場合：(平均オープン価格 - 決済価格) x ポジション数量 x サイズ





Coin-M 先物:





ロングポジションの場合：(1 / 平均オープン価格 - 1 / 平均決済価格) x ポジション数量 x サイズ





ショートポジションの場合：(1 / 平均決済価格 - 1 / 平均オープン価格) x ポジション数量 x サイズ









USDT-M 先物:





ロングポジションの場合：(公正価格 - 平均オープン価格) x ポジション数量 x サイズ





ショートポジションの場合：(平均オープン価格 - 公正価格) x ポジション数量 x サイズ





Coin-M 先物:





ロングポジションの場合：(1 / 平均オープン価格 - 1 / 公正価格) x ポジション数量 x サイズ





ショートポジションの場合：(1 / 公正価格 - 1 / 平均オープン価格) x ポジション数量 x サイズ









USDT-M先物を使用した例:





テイカーとして、50,000 USDT/BTCの価格でBTC/USDTの無期限先物に10,000枚のロングポジションをオープンしたとします。





テイカー手数料率 = 0.02%、メイカー手数料率 = 0.00%、資金調達手数料率 = -0.025%、現在の市場価格 = 50,000 USDT/BTCとすると、以下のように取引手数料が計算されます。





50,000 USDT/BTC x 10,000枚 x 0.0001 BTC/枚 x 0.02% = 10 USDT





資金調達手数料率が負の場合、以下のように資金調達手数料を受け取ります。





50,000 USDT/BTC x 10,000枚 x 0.0001 BTC/枚 x (-0.025%) = - 12.5 USDT (受け取るべき資金調達手数料)





メイカーとして、市場価格が60,000 USDT/BTCの時に10,000枚を決済したとします。





決済損益 = (60,000 USDT/BTC - 50,000 USDT/BTC) x 10,000枚 x 0.0001 BTC/枚 = 10,000 USDT





決済手数料 = 60,000 USDT/BTC x 10,000枚 x 0.0001 BTC/枚 x 0.00% = 0 USDT





したがって、このシナリオでは、あなたの実現損益の合計額は以下のように計算されます。





= 決済損益 - 資金調達手数料 - テイカー手数料 - メイカー手数料





= 10,000 USDT -（- 12.5 USDT）- 10 USDT - 0 USDT





= 10,002.5 USDT









資金調達手数料率の決済時には、ポジション価値は現在の公正価格に基づいて計算されます。





計算結果は取引時の参考にのみ提供するものであり、具体的な状況はMEXCの先物商品のルールに基づいてください。





チュートリアルやガイドは、オペレーティングシステムによって異なる場合があります。正確な情報については、実際のオペレーティングシステムを参照してください。









免責事項：本資料は、投資、税務、法務、財務、会計、コンサルティング、またはその他の関連サービスに関するアドバイスの提供とは関係なく、いかなる資産の購入、売却、または保有を推奨するものではありません。MEXC学ぶは、情報のみを提供し、金融アドバイスを提供するものではありません。ユーザー様は、投資する前に、関連するリスクを完全に理解していることを確認する必要があります。



