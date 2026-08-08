XMAQUINA 本日の価格

XMAQUINA (DEUS) の本日のライブ価格は ¥ 0.02061 で、直近24時間で 11.28% 変動しました。現在の DEUS から JPY への変換レートは、¥ 0.02061 につき DEUS です。

XMAQUINA は現在、時価総額 ¥ 4.15M で #1062 位、循環供給量は 201.37M DEUS です。直近24時間の DEUS は、¥ 0.0179 (安値) から ¥ 0.02339 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 10.8114963419750045、史上最安値は ¥ 1.2225036543835029 です。

短期的なパフォーマンスでは、DEUS は直近1時間で -1.35%、直近7日間で +4.93% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 152.01K に達しました。

XMAQUINA (DEUS) 市場情報

ランキング No.1062 時価総額 ¥ 4.15M¥ 4.15M ¥ 4.15M 取引高 (24H) ¥ 152.01K¥ 152.01K ¥ 152.01K 完全希薄化後時価総額 ¥ 20.61M¥ 20.61M ¥ 20.61M 循環供給量 201.37M 201.37M 201.37M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 999,987,281.5088582 999,987,281.5088582 999,987,281.5088582 循環率 20.13% パブリックブロックチェーン BASE

XMAQUINA の現在の時価総額は ¥ 4.15M、24時間取引高は ¥ 152.01K です。DEUS の循環供給量は 201.37M、総供給量は 999987281.5088582 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 20.61M です。