DROPEE 本日の価格

DROPEE (DROPEE) の本日のライブ価格は ¥ 0.001242 で、直近24時間で 1.66% 変動しました。現在の DROPEE から JPY への変換レートは、¥ 0.001242 につき DROPEE です。

DROPEE は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- DROPEE です。直近24時間の DROPEE は、¥ 0.0012 (安値) から ¥ 0.001264 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、DROPEE は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -19.51% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 872.05 に達しました。

DROPEE (DROPEE) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 872.05¥ 872.05 ¥ 872.05 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.24M¥ 1.24M ¥ 1.24M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン TONCOIN

DROPEE の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 872.05 です。DROPEE の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.24M です。