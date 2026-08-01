Request 本日の価格

Request (REQ) の本日のライブ価格は ¥ 0.05139 で、直近24時間で 0.03% 変動しました。現在の REQ から JPY への変換レートは、¥ 0.05139 につき REQ です。

Request は現在、時価総額 ¥ 40.94M で #442 位、循環供給量は 796.69M REQ です。直近24時間の REQ は、¥ 0.05069 (安値) から ¥ 0.0516 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 185.8927187919616763、史上最安値は ¥ 0.73021766075059 です。

短期的なパフォーマンスでは、REQ は直近1時間で -0.20%、直近7日間で +1.40% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 53.53K に達しました。

Request (REQ) 市場情報

ランキング No.442 時価総額 ¥ 40.94M¥ 40.94M ¥ 40.94M 取引高 (24H) ¥ 53.53K¥ 53.53K ¥ 53.53K 完全希薄化後時価総額 ¥ 51.36M¥ 51.36M ¥ 51.36M 循環供給量 796.69M 796.69M 796.69M 総供給量 999,416,740.93470852 999,416,740.93470852 999,416,740.93470852 パブリックブロックチェーン ETH

Request の現在の時価総額は ¥ 40.94M、24時間取引高は ¥ 53.53K です。REQ の循環供給量は 796.69M、総供給量は 999416740.93470852 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 51.36M です。