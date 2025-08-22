עוד על MYX

MYX מידע על מחיר

MYX מסמך לבן

MYX אתר רשמי

MYX טוקניומיקה

MYX תחזית מחיר

MYX היסטוריה

MYX מדריך קנייה

MYXממיר מטבעות לפיאט

MYX ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

MYX Finance סֵמֶל

MYX Finance מְחִיר(MYX)

1 MYX ל USDמחיר חי:

$1.15549
$1.15549$1.15549
+7.59%1D
USD
MYX Finance (MYX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:11:39 (UTC+8)

MYX Finance (MYX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.02308
$ 1.02308$ 1.02308
24 שעות נמוך
$ 1.26176
$ 1.26176$ 1.26176
גבוה 24 שעות

$ 1.02308
$ 1.02308$ 1.02308

$ 1.26176
$ 1.26176$ 1.26176

$ 2.488073005330117
$ 2.488073005330117$ 2.488073005330117

$ 0.04671661054199852
$ 0.04671661054199852$ 0.04671661054199852

-2.15%

+7.59%

-24.31%

-24.31%

MYX Finance (MYX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.15549. במהלך 24 השעות האחרונות, MYX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.02308 לבין שיא של $ 1.26176, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MYXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.488073005330117, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04671661054199852.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MYX השתנה ב -2.15% במהלך השעה האחרונה, +7.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MYX Finance (MYX) מידע שוק

No.245

$ 182.28M
$ 182.28M$ 182.28M

$ 324.33K
$ 324.33K$ 324.33K

$ 1.16B
$ 1.16B$ 1.16B

157.75M
157.75M 157.75M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.77%

BSC

שווי השוק הנוכחי של MYX Finance הוא $ 182.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 324.33K. ההיצע במחזור של MYX הוא 157.75M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.16B.

MYX Finance (MYX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MYX Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0815147+7.59%
30 ימים$ +1.04078+907.31%
60 ימים$ +1.04302+927.37%
90 ימים$ +1.05829+1,088.77%
MYX Finance שינוי מחיר היום

היום,MYX רשם שינוי של $ +0.0815147 (+7.59%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MYX Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +1.04078 (+907.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MYX Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MYX ראה שינוי של $ +1.04302 (+927.37%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MYX Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +1.05829 (+1,088.77%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MYX Finance (MYX)?

בדוק את MYX Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMYX Finance (MYX)

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

MYX Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MYX Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMYX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MYX Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMYX Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MYX Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MYX Finance (MYX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MYX Finance (MYX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MYX Finance.

בדוק את MYX Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

MYX Finance (MYX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MYX Finance (MYX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MYX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MYX Finance (MYX)

מחפש איך לקנותMYX Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MYX Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MYX למטבעות מקומיים

1 MYX Finance(MYX) ל VND
30,406.71935
1 MYX Finance(MYX) ל AUD
A$1.7794546
1 MYX Finance(MYX) ל GBP
0.8550626
1 MYX Finance(MYX) ל EUR
0.9821665
1 MYX Finance(MYX) ל USD
$1.15549
1 MYX Finance(MYX) ל MYR
RM4.853058
1 MYX Finance(MYX) ל TRY
47.3635351
1 MYX Finance(MYX) ל JPY
¥169.85703
1 MYX Finance(MYX) ל ARS
ARS$1,526.40229
1 MYX Finance(MYX) ל RUB
93.1209391
1 MYX Finance(MYX) ל INR
101.1862593
1 MYX Finance(MYX) ל IDR
Rp18,636.9328747
1 MYX Finance(MYX) ל KRW
1,602.6184104
1 MYX Finance(MYX) ל PHP
65.5740575
1 MYX Finance(MYX) ל EGP
￡E.56.0643748
1 MYX Finance(MYX) ל BRL
R$6.2858656
1 MYX Finance(MYX) ל CAD
C$1.5945762
1 MYX Finance(MYX) ל BDT
139.2827646
1 MYX Finance(MYX) ל NGN
1,764.0981379
1 MYX Finance(MYX) ל COP
$4,621.96
1 MYX Finance(MYX) ל ZAR
R.20.2557397
1 MYX Finance(MYX) ל UAH
47.3288704
1 MYX Finance(MYX) ל VES
Bs161.7686
1 MYX Finance(MYX) ל CLP
$1,108.11491
1 MYX Finance(MYX) ל PKR
Rs324.9353429
1 MYX Finance(MYX) ל KZT
615.5988524
1 MYX Finance(MYX) ל THB
฿37.4840956
1 MYX Finance(MYX) ל TWD
NT$35.2077803
1 MYX Finance(MYX) ל AED
د.إ4.2406483
1 MYX Finance(MYX) ל CHF
Fr0.924392
1 MYX Finance(MYX) ל HKD
HK$9.0243769
1 MYX Finance(MYX) ל AMD
֏437.5147336
1 MYX Finance(MYX) ל MAD
.د.م10.3647453
1 MYX Finance(MYX) ל MXN
$21.5383336
1 MYX Finance(MYX) ל SAR
ريال4.3330875
1 MYX Finance(MYX) ל PLN
4.2059836
1 MYX Finance(MYX) ל RON
лв4.9917168
1 MYX Finance(MYX) ל SEK
kr11.0002648
1 MYX Finance(MYX) ל BGN
лв1.9296683
1 MYX Finance(MYX) ל HUF
Ft392.4852883
1 MYX Finance(MYX) ל CZK
24.2306253
1 MYX Finance(MYX) ל KWD
د.ك0.35242445
1 MYX Finance(MYX) ל ILS
3.9055562
1 MYX Finance(MYX) ל AOA
Kz1,053.3100193
1 MYX Finance(MYX) ל BHD
.د.ب0.43561973
1 MYX Finance(MYX) ל BMD
$1.15549
1 MYX Finance(MYX) ל DKK
kr7.3720262
1 MYX Finance(MYX) ל HNL
L29.9618557
1 MYX Finance(MYX) ל MUR
52.7365636
1 MYX Finance(MYX) ל NAD
$20.1979652
1 MYX Finance(MYX) ל NOK
kr11.6820039
1 MYX Finance(MYX) ל NZD
$1.964333
1 MYX Finance(MYX) ל PAB
B/.1.15549
1 MYX Finance(MYX) ל PGK
K4.8299482
1 MYX Finance(MYX) ל QAR
ر.ق4.1713189
1 MYX Finance(MYX) ל RSD
дин.115.7223235

MYX Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MYX Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMYX Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MYX Finance

כמה שווה MYX Finance (MYX) היום?
החי MYXהמחיר ב USD הוא 1.15549 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MYX ל USD?
המחיר הנוכחי של MYX ל USD הוא $ 1.15549. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MYX Finance?
שווי השוק של MYX הוא $ 182.28M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MYX?
ההיצע במחזור של MYX הוא 157.75M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MYX?
‏‏MYX השיג מחיר שיא (ATH) של 2.488073005330117 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MYX?
MYX ‏‏רשם מחירATL של 0.04671661054199852 USD.
מהו נפח המסחר של MYX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MYX הוא $ 324.33K USD.
האם MYX יעלה השנה?
MYX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MYX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:11:39 (UTC+8)

MYX Finance (MYX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MYX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MYX
MYX
USD
USD

1 MYX = 1.15548 USD

מסחרMYX

USDCMYX
$1.15736
$1.15736$1.15736
+7.54%
USDTMYX
$1.15549
$1.15549$1.15549
+7.50%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד