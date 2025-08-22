MYX Finance (MYX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.15549. במהלך 24 השעות האחרונות, MYX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.02308 לבין שיא של $ 1.26176, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MYXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.488073005330117, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04671661054199852.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MYX השתנה ב -2.15% במהלך השעה האחרונה, +7.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
MYX Finance (MYX) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של MYX Finance הוא $ 182.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 324.33K. ההיצע במחזור של MYX הוא 157.75M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.16B.
MYX Finance (MYX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של MYX Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0815147
+7.59%
30 ימים
$ +1.04078
+907.31%
60 ימים
$ +1.04302
+927.37%
90 ימים
$ +1.05829
+1,088.77%
MYX Finance שינוי מחיר היום
היום,MYX רשם שינוי של $ +0.0815147 (+7.59%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
MYX Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +1.04078 (+907.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
MYX Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MYX ראה שינוי של $ +1.04302 (+927.37%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
MYX Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +1.05829 (+1,088.77%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MYX Finance (MYX)?
MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.
MYX Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה MYX Finance (MYX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MYX Finance (MYX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MYX Finance.
הבנת הטוקנומיקה של MYX Finance (MYX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MYX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות MYX Finance (MYX)
מחפש איך לקנותMYX Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MYX Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
