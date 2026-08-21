Opinion מחיר היום

מחיר Opinion (OPN) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.05727, עם שינוי של 1.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OPN ל ILS הוא ₪ 0.05727 לכל OPN.

Opinion כרגע מדורג במקום #830 לפי שווי שוק של ₪ 10.32M, עם היצע במחזור של 180.26M OPN. ב‑24 השעות האחרונות, OPN סחר בין ₪ 0.05373 (נמוך) ל ₪ 0.0576 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.569799115624410723, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.2259698980361970394.

ביצועים לטווח קצר, OPN נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו +20.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 61.35K.

Opinion (OPN) מידע שוק

דירוג No.830 שווי שוק ₪ 10.32M₪ 10.32M ₪ 10.32M נפח (24 שעות) ₪ 61.35K₪ 61.35K ₪ 61.35K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 57.27M₪ 57.27M ₪ 57.27M אספקת מחזור 180.26M 180.26M 180.26M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 18.02% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Opinion הוא ₪ 10.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 61.35K. ההיצע במחזור של OPN הוא 180.26M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 57.27M.