THREE מחיר היום

מחיר THREE ($THREE) בזמן אמת היום הוא $ 0.0055804, עם שינוי של 48.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $THREE ל USD הוא $ 0.0055804 לכל $THREE.

THREE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 522,686, עם היצע במחזור של 100.00M $THREE. ב‑24 השעות האחרונות, $THREE סחר בין $ 0.00350706 (נמוך) ל $ 0.00522686 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.439654, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00125.

ביצועים לטווח קצר, $THREE נע ב +14.95% בשעה האחרונה ו +66.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 139.98K.

THREE ($THREE) מידע שוק

שווי שוק $ 522.69K$ 522.69K $ 522.69K נפח (24 שעות) $ 139.98K$ 139.98K $ 139.98K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 522.69K$ 522.69K $ 522.69K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של THREE הוא $ 522.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 139.98K. ההיצע במחזור של $THREE הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 522.69K.