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טוקנים מערכת אקולוגית של היפר-שריין BESC מובילים לפי שווי שוק

גלה את המטבעות המובילים בביצועים הגבוהים ביותר מערכת אקולוגית של היפר-שריין BESC בתחום זה. המטבעות שלהלן מדורגים לפי שווי שוק, מה שמסייע לך לעקוב בקלות אחר מגמות השוק ולגלות הזדמנויות מסחר.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Wrapped BESC
Wrapped BESC
WBESC
$ 0.763726
+0.09%
+0.08%
+2.75%
$ 490.35K
$ 1.32K
2
Milestone Millions
Milestone Millions
MSMIL
$ 0.00022707
0.00%
--
0.00%
$ 105.98K
$ 47.91
3
BESC MONEY
BESC MONEY
MONEY
$ 2.07
+0.49%
+0.08%
-14.46%
$ 84.72K
$ 5.81

שאלות נפוצות

מהם מערכת אקולוגית של היפר-שריין BESC טוקנים אלו ולמה הם פופולריים?
מערכת אקולוגית של היפר-שריין BESC טוקנים מייצגים קבוצה של פרויקטי קריפטו המתמקדים בנושא או בטכנולוגיה משותפים. קטגוריה זו משכה תשומת לב רבה מצד סוחרים, כאשר כיום ישנם 3 טוקנים במעקב ב-MEXC ושווי שוק כולל של $681.05K.
מהו הטוקן בעל מערכת אקולוגית של היפר-שריין BESC הביצועים הטובים ביותר כרגע?
מבין מערכת אקולוגית של היפר-שריין BESC הטוקנים הנמצאים במעקב ב-MEXC, MONEY הציג את הביצועים החזקים ביותר לאחרונה עם שינוי מחיר של 0.08% במהלך 24 השעות האחרונות. נתוני הביצועים מתעדכנים בזמן אמת ועשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק.
כמה מערכת אקולוגית של היפר-שריין BESC טוקנים יש ב-MEXC?
MEXC עוקבת כיום אחר 3 מערכת אקולוגית של היפר-שריין BESC טוקנים, כולל פרויקטים הניתנים למסחר וגם פרויקטים טרום-רישום. טוקנים מערכת אקולוגית של היפר-שריין BESC פופולריים כוללים WBESC, MSMIL, MONEY. טוקנים חדשים מתווספים באופן קבוע ככל שהקטגוריה מתפתחת.
מהו שווי השוק הכולל של מערכת אקולוגית של היפר-שריין BESC הקטגוריה?
שווי השוק הכולל של כל מערכת אקולוגית של היפר-שריין BESC הטוקנים בקטגוריה זו הוא כ $681.05K. נתון זה משקף את הערך הכולל של הקטגוריה והוא נתון לשינויים בזמן אמת בהתאם לתנודות השוק.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום מערכת אקולוגית של היפר-שריין BESC יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.