Epic Chain סֵמֶל

Epic Chain מְחִיר(EPIC)

1 EPIC ל USDמחיר חי:

Epic Chain (EPIC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:46:00 (UTC+8)

Epic Chain (EPIC) מידע על מחיר (USD)

Epic Chain (EPIC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.4875. במהלך 24 השעות האחרונות, EPIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.4592 לבין שיא של $ 2.7106, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EPICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 74.12620852, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.7252176173070083.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EPIC השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -3.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Epic Chain (EPIC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Epic Chain הוא $ 74.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.57M. ההיצע במחזור של EPIC הוא 30.00M, עם היצע כולל של 30000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.63M.

Epic Chain (EPIC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Epic Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.101717-3.93%
30 ימים$ +0.2642+11.88%
60 ימים$ +1.654+198.44%
90 ימים$ +1.0905+78.06%
Epic Chain שינוי מחיר היום

היום,EPIC רשם שינוי של $ -0.101717 (-3.93%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Epic Chain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.2642 (+11.88%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Epic Chain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EPIC ראה שינוי של $ +1.654 (+198.44%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Epic Chain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +1.0905 (+78.06%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Epic Chain (EPIC)?

בדוק את Epic Chain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEpic Chain (EPIC)

Epic Chain, backed by Ripple, is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning institutions and consumers across every major asset class.

Epic Chain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Epic Chainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEPIC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Epic Chainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEpic Chain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Epic Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Epic Chain (EPIC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Epic Chain (EPIC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Epic Chain.

בדוק את Epic Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

Epic Chain (EPIC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Epic Chain (EPIC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EPIC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Epic Chain (EPIC)

מחפש איך לקנותEpic Chain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Epic Chainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EPIC למטבעות מקומיים

Epic Chain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Epic Chain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Epic Chain

כמה שווה Epic Chain (EPIC) היום?
החי EPICהמחיר ב USD הוא 2.4875 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EPIC ל USD?
המחיר הנוכחי של EPIC ל USD הוא $ 2.4875. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Epic Chain?
שווי השוק של EPIC הוא $ 74.62M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EPIC?
ההיצע במחזור של EPIC הוא 30.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EPIC?
‏‏EPIC השיג מחיר שיא (ATH) של 74.12620852 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EPIC?
EPIC ‏‏רשם מחירATL של 0.7252176173070083 USD.
מהו נפח המסחר של EPIC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EPIC הוא $ 2.57M USD.
האם EPIC יעלה השנה?
EPIC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EPIC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:46:00 (UTC+8)

Epic Chain (EPIC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

