WATCHDOGS מחיר היום

מחיר WATCHDOGS (WATCH) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000225, עם שינוי של 3.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WATCH ל USD הוא $ 0.0000225 לכל WATCH.

WATCHDOGS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,496, עם היצע במחזור של 1.00B WATCH. ב‑24 השעות האחרונות, WATCH סחר בין $ 0.00002238 (נמוך) ל $ 0.0000232 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0001647, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002194.

ביצועים לטווח קצר, WATCH נע ב -- בשעה האחרונה ו -15.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

WATCHDOGS (WATCH) מידע שוק

שווי שוק $ 22.50K$ 22.50K $ 22.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.50K$ 22.50K $ 22.50K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

