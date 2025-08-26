VitaRNA (VITARNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.62 $ 1.62 $ 1.62 24 שעות נמוך $ 1.89 $ 1.89 $ 1.89 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 גבוה 24 שעות $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 שיא כל הזמנים $ 7.46$ 7.46 $ 7.46 המחיר הנמוך ביותר $ 0.525027$ 0.525027 $ 0.525027 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.29% שינוי מחיר (1D) -12.06% שינוי מחיר (7D) -6.44% שינוי מחיר (7D) -6.44%

VitaRNA (VITARNA) המחיר בזמן אמת של הוא $1.65. במהלך 24 השעות האחרונות, VITARNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.62 לבין שיא של $ 1.89, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VITARNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.46, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.525027.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VITARNA השתנה ב +2.29% במהלך השעה האחרונה, -12.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VitaRNA (VITARNA) מידע שוק

שווי שוק $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.27M$ 8.27M $ 8.27M אספקת מחזור 2.27M 2.27M 2.27M אספקה כוללת 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VitaRNA הוא $ 3.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VITARNA הוא 2.27M, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.27M.